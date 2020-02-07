Канадский пилот прервал полёт лайнера ради спасения собаки

Лайнер Air Canada совершал перелет из Тель-Авива в Торонто. Однако в полёте стало известно о сбое в багажном отсеке. Там поломалась система отопления. Пилот самолёта решил экстренно сажать лайнер, поскольку знал, что в багажном отсеке есть собака одного из пассажиров.

В итоге пилот связался с диспетчерами ближайшей воздушной гавани и получил разрешение на посадку, пишет Citynews.

Отметим, что воздух в багажном отсеке мог остыть до минусовых показателей. А это означало бы, что чей-то питомец мог погибнуть из-за переохлаждения.

Владелец бульдога поблагодарил пилота за заботу. Несмотря на задержку рейса в 1,5 часа, другие пассажиры не стали негодовать, а проявили понимание к ситуации.

Эксперты издания отметили, что решение было принято верно, так как согласно правилам пилот несет ответственность за жизни всех находящихся на борту, независимо от того, являются ли они людьми или животными.