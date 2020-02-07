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Канадский пилот прервал полёт лайнера ради спасения собаки
07 февраля 2020, 00:24 • 26 • В мире
Пилот пассажирского самолёта решил экстренно посадить лайнер для того, чтобы спасти жизнь собаке, летевшей в багажном отделении. Пёс мог погибнуть из-за переохлаждения, потому что поломалась система отопления в этом отсеке.
Лайнер Air Canada совершал перелет из Тель-Авива в Торонто. Однако в полёте стало известно о сбое в багажном отсеке. Там поломалась система отопления. Пилот самолёта решил экстренно сажать лайнер, поскольку знал, что в багажном отсеке есть собака одного из пассажиров.
В итоге пилот связался с диспетчерами ближайшей воздушной гавани и получил разрешение на посадку, пишет Citynews.
Отметим, что воздух в багажном отсеке мог остыть до минусовых показателей. А это означало бы, что чей-то питомец мог погибнуть из-за переохлаждения.
Владелец бульдога поблагодарил пилота за заботу. Несмотря на задержку рейса в 1,5 часа, другие пассажиры не стали негодовать, а проявили понимание к ситуации.
Эксперты издания отметили, что решение было принято верно, так как согласно правилам пилот несет ответственность за жизни всех находящихся на борту, независимо от того, являются ли они людьми или животными.
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