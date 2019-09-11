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Канадский парламент распущен: Трюдо запустил 40 дней кампании
11 сентября 2019, 21:09 • 58 • Политика
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о роспуске парламента и назначил парламентские выборы на 21 октября.
В Канаде объявлено о роспуске парламента. Как заявил премьер-министр страны, парламентские выборы пройдут 21 октября. С этого момента в стране начинается 40-дневная предвыборная кампания.
Напомним, что ещё в апреле канадский премьер сделал предостережение по поводу будущих выборов. Он, вторя обвинениям, несущимся из ЕС и США, предостерёг страну от некоего вмешательства в парламентские выборы.
В среду, выступая в Оттаве, Трюдо, представляющий Либеральную партию, не стал говорить о внешних эфемерных силах, а лишь призвал канадцев оценить наработки правительства. Он отметил, что за четыре года парламент страны "многое сделал".
"И канадцам предстоит сделать важный выбор: вернёмся ли к политике прошлого или продолжим двигаться вперёд. В этом выбор, и это ясно и важно", - приводит его слова ТАСС.
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