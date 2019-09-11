Канадский парламент распущен: Трюдо запустил 40 дней кампании

В Канаде объявлено о роспуске парламента. Как заявил премьер-министр страны, парламентские выборы пройдут 21 октября. С этого момента в стране начинается 40-дневная предвыборная кампания.

Напомним, что ещё в апреле канадский премьер сделал предостережение по поводу будущих выборов. Он, вторя обвинениям, несущимся из ЕС и США, предостерёг страну от некоего вмешательства в парламентские выборы.

В среду, выступая в Оттаве, Трюдо, представляющий Либеральную партию, не стал говорить о внешних эфемерных силах, а лишь призвал канадцев оценить наработки правительства. Он отметил, что за четыре года парламент страны "многое сделал".

"И канадцам предстоит сделать важный выбор: вернёмся ли к политике прошлого или продолжим двигаться вперёд. В этом выбор, и это ясно и важно", - приводит его слова ТАСС.