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Канадский МИД объявил о новых санкциях из-за Крыма

29 марта 2021, 22:05  •  89 • В мире
В Канаде сообщили о введении новых санкций. Ограничения, вводимые из-за Крыма, касаются ряда граждан Украины и России, а также затрагивают несколько предприятий.
Четыре предприятия оказались в санкционном списке. О введении ограничений говорится в сообщении канадского МИД. Кроме того, рестрикции также вводятся против двух российских и украинских физлиц.
Как заявил глава ведомства Марк Гарно, Канада поддерживает народ Украины. А потому сегодняшнее объявление о санкциях указывает на "непоколебимую приверженность" Канады суверенитету Украины и её народу, "который продолжает решительно отстаивать свои права против агрессивных действий России".
Кроме того, он добавил, что страна готова принимать и иные меры, если возникнет такая необходимость.
Напомним, что в 2014-м Крым воссоединился с Россией после проведённого референдума, где большинство крымчан поддержали свой новый статус. При этом Киев продолжает считать территорию полуострова своей, несмотря на то что Москва неоднократно заявляла, что в вопросе по Крыму поставлена точка.

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