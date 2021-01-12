Канадский генерал требует создать новую стратегию борьбы с Россией и Китаем. Старая уже не работает

Начальник штаба обороны Канады Джонатан Вэнс, которого вскоре сменит на посту вице-адмирал Арт Макдональд, перед своей отставкой призвал Запад разработать новый план по противостоянию России и Китаю.

По его словам, эти два государства, которые США объявили своими главными соперниками, становятся настолько опасными, что только усилиями всех стран мира можно сдержать исходящую от них угрозу.

Уровень реальной опасности будет зависеть от того, как страны всего мира будут противостоять России и Китаю, - отметил он в интервью изданию The Globe and Mail, текст которого приводит "ПолитРоссия".

Чтобы эффективно сдерживать Китай, генерал предлагает разработать план, который поможет предотвратить милитаризацию островов в Южно-Китайском море и вторжение китайской армии на Тайвань.

Что же касается России, то здесь Вэнс предлагает усиливать соперничество с Москвой в Арктике. Он подчеркнул, что в последнее время РФ активно развивает освоение данного региона. При этом она имеет преимущество перед другими странами, поскольку обладает уникальным ледокольным флотом.



Вэнс также обеспокоен тем, что президент США Дональд Трамп за время своего правления вывел американские войска из Афганистана, Ирака, Сирии, Сомали и Германии. Однако он выражает надежду на то, что ситуация изменится с приходом к власти Джо Байдена, который уже пообещал поддержать союзников в борьбе с Россией и Китаем.