Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Еврокомиссия подготовила России ультиматум по вакцине "Спутник V"
Вскрылась связь семьи Собчак с Байденом
Троица, которой не дотянуться до Путина. Блогер рассказал про хитрый и простой м...
На Украину под видом вакцины Pfizer ввезли яд, — СБУ
Главная / Политика

Канадский генерал требует создать новую стратегию борьбы с Россией и Китаем. Старая уже не работает

12 января 2021, 00:05  •  27 • Политика
Канадский генерал Джонатан Вэнс требует от западных стран создать новую стратегию борьбы с Россией и Китаем, поскольку старая уже не работает. Он обратил внимание на то, что Москва и Пекин становятся всё сильнее, а на американцев уже нельзя положиться, как раньше.
Начальник штаба обороны Канады Джонатан Вэнс, которого вскоре сменит на посту вице-адмирал Арт Макдональд, перед своей отставкой призвал Запад разработать новый план по противостоянию России и Китаю.
По его словам, эти два государства, которые США объявили своими главными соперниками, становятся настолько опасными, что только усилиями всех стран мира можно сдержать исходящую от них угрозу.
Уровень реальной опасности будет зависеть от того, как страны всего мира будут противостоять России и Китаю, - отметил он в интервью изданию The Globe and Mail, текст которого приводит "ПолитРоссия".
Чтобы эффективно сдерживать Китай, генерал предлагает разработать план, который поможет предотвратить милитаризацию островов в Южно-Китайском море и вторжение китайской армии на Тайвань.
Что же касается России, то здесь Вэнс предлагает усиливать соперничество с Москвой в Арктике. Он подчеркнул, что в последнее время РФ активно развивает освоение данного региона. При этом она имеет преимущество перед другими странами, поскольку обладает уникальным ледокольным флотом.

Вэнс также обеспокоен тем, что президент США Дональд Трамп за время своего правления вывел американские войска из Афганистана, Ирака, Сирии, Сомали и Германии. Однако он выражает надежду на то, что ситуация изменится с приходом к власти Джо Байдена, который уже пообещал поддержать союзников в борьбе с Россией и Китаем.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



27
Источник
Похожие новости
11 января 2021, 06:40
"О чём же они говорили?": Секретный визит Путина стал откровением для Ближнего Востока
11 января 2021, 14:00
Зеленский лишил Украину надежды на будущее
11 января 2021, 16:45
Лукашенко сделал Латвии недвусмысленное предупреждение
11 января 2021, 03:00
"Мужик явно завёлся": Для Трампа уготовили убийственную перспективу
11 января 2021, 04:50
"Маска - не спасение": Американца сняли с рейса за одну фразу
11 января 2021, 17:40
Русским дали ещё 10 лет жизни. Затем - в Китай. Что "эксперты" сулят России уже в 2021-м?
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 января 2021, 08:30
"Ещё три года - и Россию ждёт крах": Пугающий прогноз порадовал украинцев
11 января 2021, 16:45
Война за горы: жители села ограбили турбазу и перекрыли горнолыжные трассы, требуя от...
11 января 2021, 16:45
«Там Сибирь и там наши возможности». Карасёв призвал украинцев идти на Москву, а не о...
11 января 2021, 06:40
"О чём же они говорили?": Секретный визит Путина стал откровением для Ближн...
11 января 2021, 14:00
Зеленский лишил Украину надежды на будущее
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 января 2021, 00:00
"Я молю Господа, чтобы Он образумил наше руководство": Академик РАН просит чуда в канун Рождества
07 января 2021, 05:30
"Мы выиграем выборы": Трамп готовит неожиданный поворот. От победы его отделяет всего одно "если"
06 января 2021, 04:45
"Первый бросок ручки в 2021-м": Путин одним жестом высказался по острой теме в прямом эфире
06 января 2021, 18:30
Агутину досталось за гражданство США: "Погибать за Россию... на полпути в Америку"
09 января 2021, 09:45
На Украину под видом вакцины Pfizer ввезли яд, — СБУ
08 января 2021, 18:10
«Мы мочим москалей, не переходите нам дорогу» – киевские наци угрожают евреям
05 января 2021, 00:20
"Так держать, крутые парни": Напрыгнувшему на Россию главе Госдепа показали "Отступление Наполеона"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.