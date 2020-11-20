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Канадский доктор разбил все меры борьбы с COVID: "Люди ходят, повинуясь, как лемминги"
20 ноября 2020, 06:10 • 34 • В мире
Канадский доктор Роджер Ходкинсон в режиме онлайн-конференции жестко высказался о предпринимаемых мерах по борьбе с коронавирусом. Он заявил, что ни социальная дистанция, ни маски, в которых "люди ходят, повинуясь, как лемминги", ни ПЦР-тесты - ничто из этого не способно замедлить распространение вируса. В целом, убеждён врач, вся пандемия - это "необоснованная общественная истерика, движимая средствами массовой информации и политиками".
Именитый канадский доктор Роджер Ходкинсон высказал своё мнение о пандемии коронавируса и мерах, предпринимаемых по борьбе с ним. Бывший председатель комитета Королевского колледжа врачей и хирургов в Оттаве, вирусолог и эксперт по патологиям убеждён - вся паника вокруг COVID раздувается чиновниками и СМИ. Перевод его выступления размещен в телеграм-канале F**k you That's Why.
В своём заявлении доктор назвал коронавирус "плохим гриппом".
"Это возмутительно, это величайший розыгрыш, когда-либо совершённый в отношении ничего не подозревающей общественности", - отметил он.
По его словам, меры борьбы с коронавирусом попросту абсурдны. Ни социальная дистанция, ни маски ни от чего не спасут.
Социальное дистанцирование бесполезно, потому что коронавирус распространяется аэрозолями, которые пролетают за 30 метров, маски, в которых "люди ходят, повинуясь, как лемминги", совершенно бесполезны. Нет никаких доказательств их эффективности, подчеркнул Ходкинсон.
Врач также заявил о ненадёжности ПЦР-тестов, отметив, что "положительные результаты тестов не означают клинической инфекции", и что все тесты должны прекратиться, потому что ложные цифры поддерживают "общественную истерику".
Скриншот Telegram/Fuck you That's Why
Ходкинсон сказал, что риск смерти в провинции Альберта для людей в возрасте до 65 лет составляет "один на триста тысяч" и что просто "возмутительно" закрывать общество за то, что, по словам врача, "было просто очередным плохим гриппом".
"Я абсолютно возмущён тем, что это достигло такого уровня, всё должно прекратиться завтра", - заключил доктор Ходкинсон.
Царьград провёл круглый стол, чтобы понять, что есть правда, а что напускное в ситуации с COVID-19. Мы снова дали слово врачам, которые высказали свою позицию о пандемии коронавируса.
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