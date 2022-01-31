Канадские войска отступили за Днепр

Министр обороны Канады Анита Ананд, прибывшая 30 января в Киев с официальным визитом, заявила, что находящийся на Украине канадский военный контингент переместили на запад от реки Днепр на фоне обострения ситуации вокруг страны. Об этом сообщает издание Globe and Mail со ссылкой на слова Аниты Ананд в воскресенье, 30 января.«Наши ВС Канады, например, переместились на запад от реки Днепр, и мы продолжим принимать меры предосторожности, необходимые для обеспечения безопасности наших канадских вооруженных сил», — рассказала Ананд в ходе пресс-конференции в Киеве.Глава Минобороны Канады добавила, что не может сказать, когда и почему было принято решение о передислокации.«В целом это укладывается в логику нагнетания паники вокруг „угрозы российского вторжения на Украину“, вероятность которого со все большим раздражением опровергают в Киеве.Но с чисто военно-политической точки зрения такое поведение „канадских союзников“ вряд ли будет способствовать поднятию боевого духа на Украине», — комментирует Telegram-канал «Политика Страны».