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Канада ввела новые санкции против крымчан, последовав примеру ЕС и США

30 января 2020, 15:09  •  32 • В России

После Евросоюза и США санкции против севастопольских и крымских чиновников, которые были причастны к сентябрьским выборам на полуострове, ввели и представители Канады.

Сообщение об ограничениях против шестерых человек появилось на сайте министерства иностранных дел этого государства. Однако фамилии попавших под санкции не уточняются.

- Сегодняшние санкции демонстрируют, что Канада и ее союзники едины в своем осуждении незаконной аннексии Россией Крыма и незаконных выборов, проведенных там осенью прошлого года, - заявил министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань.

Напомним, что 29 января американцы заявили о введении санкций против восьми жителей Крыма и Севастополя и компании «ГрандСервисЭкспресс», которая занимается ж/д перевозками на полуостров. В «черном списке» оказались врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк, глава избиркома Севастополя Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басова и секретарь комиссии Екатерина Пыркова. Кроме того, ограничения введены против члена Совета Федерации от Севастополя Екатерины Алтабаевой и председателя городского заксобрания Владимира Немцева.

Первыми санкции против крымских чиновников ввели представители Евросоюза. Но изначально решение было не единогласным - из 28 стран Кипр не сразу проголосовал за антироссийские ограничения.

Крымский политолог Владимир Джаралла связал это с протестом против политики Турции из-за пограничных споров о морском шельфе. Однако позже Кипр поддержал представителей ЕС. В целом, политолог считает введение санкций обычным рутинным делом. Он посоветовал европейским странам и Америке внести в список всех, кто проголосовал на референдуме в 2014 году.

В свою очередь первый заместитель председателя Государственного Совета республики Ефим Фикс отмечал, что те, кто накладывают санкции на Крым и Севастополь, выжили из ума.

- Где связь между выборами в Крыму и санкциями? Почему ЕС не наложил санкции на тех, кто проводит выборы в Гане, в Судане или еще где-то? Почему идет речь именно о Крыме? - вопрошает Ефим Фикс.

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