Канада решилась на отправку летального оружия на Украину

Власти Канады решили отправить Киеву летальное вооружение на сумму 7,8 млн канадских долларов ($6,1 млн).

О поставках летального оружия и боеприпасов к нему заявил на пресс-конференции канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Слова политика приводит ТАСС. Решение было принято после консультаций с Киевом.

Ранее Канада поставляла украинским властям лишь униформу и другое оборудование. Кроме этого, во Львовской области с 2015 года пребывают канадские инструкторы, которые обучают украинцев военному ремеслу. Недавно было решено увеличить состав этой миссии с 200 до 400 военнослужащих.

Власти Канады решили не ограничиваться поставками летального оружия и выделить Киеву очередной кредит в размере 500 млн канадских долларов ($392,5 млн).

Ранее "Царьград" сообщал, что Путин выразил готовность к переговорам по гарантиям безопасности для России, в том числе и по Украине.