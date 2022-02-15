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Канада решилась на отправку летального оружия на Украину
15 февраля 2022, 04:40 • 71 • Политика
Власти Канады решили отправить Киеву летальное вооружение на сумму 7,8 млн канадских долларов ($6,1 млн).
О поставках летального оружия и боеприпасов к нему заявил на пресс-конференции канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Слова политика приводит ТАСС. Решение было принято после консультаций с Киевом.
Ранее Канада поставляла украинским властям лишь униформу и другое оборудование. Кроме этого, во Львовской области с 2015 года пребывают канадские инструкторы, которые обучают украинцев военному ремеслу. Недавно было решено увеличить состав этой миссии с 200 до 400 военнослужащих.
Власти Канады решили не ограничиваться поставками летального оружия и выделить Киеву очередной кредит в размере 500 млн канадских долларов ($392,5 млн).
Ранее "Царьград" сообщал, что Путин выразил готовность к переговорам по гарантиям безопасности для России, в том числе и по Украине.
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