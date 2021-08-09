Канада "ударила" новыми санкциями по Белоруссии: Под запрет попали ценные бумаги

Канада ввела новые санкции против Белоруссии. Они коснутся "ключевых секторов экономики станы".

По данным МИД Белоруссии, речь идёт о запрете кредитного финансирования и продажи нефтепродуктов. Известно, что Канада запретила операции с ценными бумагами белорусских государственных банков.

Отметим, ранее Канада уже ввозила санкции против Белоруссии, они носили персональный характер и относились к 17 физическим и 5 юридическим лицам.

Также 9 августа новые санкции против Белоруссии ввела Великобритания. Она запретила импорт калийных удобрений и нефтепродуктов белорусского происхождения даже через "третьи страны".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что британские санкции навязаны стране США.

"Кто введёт, Великобритания? Великобритания?! Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании. Мы тысячу лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы прихвостни американские", - заявил Лукашенко в интервью BBC.