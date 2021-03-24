Канада "списала" у США санкционный список против России

В Канаде объявили санкции в отношении девятерых российских чиновников. Как отметили журналисты, санкционный список почти идентичен американскому.

Девять российских чиновников попали в санкционный список Канады. Представители страны объяснили введение ограничений ухудшением ситуации с правами человека.

Как отметили журналисты, список Канады почти идентичен американскому перечню.

В частности, передаёт РИА "Новости", под санкции попали главы ФСБ, ФСИН, Росгвардии, Генпрокуратуры. Также в перечне имена заместителей главы Минобороны и АП.

Отмечается, что решение ввести ограничения против ряда чиновников, по сути, союзнический жест.

Так, говорится в тексте коммюнике, решение о санкциях, связанных с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, было принято в соответствии с мерами, которые уже объявили США, Евросоюз и Великобритания.