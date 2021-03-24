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Канада "списала" у США санкционный список против России
24 марта 2021, 20:10 • 54 • В мире
В Канаде объявили санкции в отношении девятерых российских чиновников. Как отметили журналисты, санкционный список почти идентичен американскому.
Девять российских чиновников попали в санкционный список Канады. Представители страны объяснили введение ограничений ухудшением ситуации с правами человека.
Как отметили журналисты, список Канады почти идентичен американскому перечню.
В частности, передаёт РИА "Новости", под санкции попали главы ФСБ, ФСИН, Росгвардии, Генпрокуратуры. Также в перечне имена заместителей главы Минобороны и АП.
Отмечается, что решение ввести ограничения против ряда чиновников, по сути, союзнический жест.
Так, говорится в тексте коммюнике, решение о санкциях, связанных с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, было принято в соответствии с мерами, которые уже объявили США, Евросоюз и Великобритания.
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