Канада пригрозила "надавить" на Россию новым "пакетом" с интригой

Канада вводит дополнительные санкции против России, заявив, что новый "пакет" призван оказать давление на руководство нашей страны. При этом Оттава оставила в этом вопросе место для интриги.

По данным канадского МИД, речь идёт о новом пакете экономических санкций, которые должны затронуть 10 ключевых сотрудников энергетических гигантов России "Газпром" и "Роснефть". Как сообщили в МИД Канады, новые меры "призваны оказать дополнительное давление на руководство России, чтобы оно прекратило посягать на суверенитет и территориальную целостность Украины". В ведомстве также уточнили, что составляли новый список мер при координации со своими партнёрами в знак солидарности с Киевом.

По предварительным данным, ограничения должны вступить в силу в ближайшие дни, но при этом канадское дипломатическое ведомство оставило место для интриги и не привело список лиц, которые попадут под санкции.