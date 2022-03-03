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Канада пригрозила "надавить" на Россию новым "пакетом" с интригой
03 марта 2022, 06:30 • 125 • Политика
Канада вводит дополнительные санкции против России, заявив, что новый "пакет" призван оказать давление на руководство нашей страны. При этом Оттава оставила в этом вопросе место для интриги.
По данным канадского МИД, речь идёт о новом пакете экономических санкций, которые должны затронуть 10 ключевых сотрудников энергетических гигантов России "Газпром" и "Роснефть". Как сообщили в МИД Канады, новые меры "призваны оказать дополнительное давление на руководство России, чтобы оно прекратило посягать на суверенитет и территориальную целостность Украины". В ведомстве также уточнили, что составляли новый список мер при координации со своими партнёрами в знак солидарности с Киевом.
По предварительным данным, ограничения должны вступить в силу в ближайшие дни, но при этом канадское дипломатическое ведомство оставило место для интриги и не привело список лиц, которые попадут под санкции.
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