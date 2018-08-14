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Канада поставит Украине снайперские винтовки на 770 млн долларов - СМИ
14 августа 2018, 09:39 • 28 • В мире
Канадская фирма будет поставлять Украине снайперские винтовки, сообщают СМИ.
По данным издания Ottawa Citizen, владелец крупной оружейной фирмы подтвердил информацию о поставке оружия. Стоимость контракта обозначена в сумму 770 млн долларов. На эти деньги для Украины будет поставлена партия снайперских винтовок LRT-3.
Впрочем, канадский МИД официально комментариев не давал. Таким образом, местная власть информацию и не подтвердила, и не опровергла. Впрочем, представители СМИ сообщают, что источники в оппозиционной Консервативной партии Канады по вопросам обороны заверили, что на самом деле «МИД Канады одобрил эту сделку на прошлой неделе».
Напомним, осенью прошлого года премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи в Торонто с украинским президентом Петром Порошенко не исключил поставок Киеву летального оружия. Кроме того, вот уже три года подряд на территории Украины находятся две сотни военных инструкторов из Канады, которые занимаются обучение солдат украинской армии.
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