Канада поставит Украине снайперские винтовки на 770 млн долларов - СМИ

По данным издания Ottawa Citizen, владелец крупной оружейной фирмы подтвердил информацию о поставке оружия. Стоимость контракта обозначена в сумму 770 млн долларов. На эти деньги для Украины будет поставлена партия снайперских винтовок LRT-3.

Впрочем, канадский МИД официально комментариев не давал. Таким образом, местная власть информацию и не подтвердила, и не опровергла. Впрочем, представители СМИ сообщают, что источники в оппозиционной Консервативной партии Канады по вопросам обороны заверили, что на самом деле « МИД К анады одобрил эту сделку на прошлой неделе».