Канада поддержала санкции, введенные США против Мьянмы по закону Магнитского

Правительство Канада заявило о готовности поддержать санкции США, введенные против Мьянмы. Напомним, что Минфин США сообщил о наложении рестрикций на четырех физических лиц, являющихся гражданами данной республики, а также на два ее военных подразделения.

Всем им вменяется в вину нарушение прав человека в согласии с американским «законом Магнитского». О солидарности Оттавы с Вашингтоном в этом вопросе заявила канадский министр иностранных дел Христя Фриланд.

Согласно Фриланд, ее страна и дальше намерена сотрудничать с США и другими странами с целью усиления эффективности целевых санкций против лиц, ответственных за кризис в Мьянме.