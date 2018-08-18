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Канада поддержала санкции, введенные США против Мьянмы по закону Магнитского
18 августа 2018, 04:39 • 41 • Политика
Глава МИД Канады Христя Фриланд заявила о решительной поддержке ее страной санкций, введенных Вашингтоном против Мьянмы.
Правительство Канада заявило о готовности поддержать санкции США, введенные против Мьянмы. Напомним, что Минфин США сообщил о наложении рестрикций на четырех физических лиц, являющихся гражданами данной республики, а также на два ее военных подразделения.
Всем им вменяется в вину нарушение прав человека в согласии с американским «законом Магнитского». О солидарности Оттавы с Вашингтоном в этом вопросе заявила канадский министр иностранных дел Христя Фриланд.
Согласно Фриланд, ее страна и дальше намерена сотрудничать с США и другими странами с целью усиления эффективности целевых санкций против лиц, ответственных за кризис в Мьянме.
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