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Канада направила на Украину "самолёт смерти"
20 февраля 2022, 00:45 • 136 • Политика
Канада направила на Украину "самолёт смерти". В Львов прибыл второй борт из Оттавы, полный винтовок, автоматов, пистолетов и военного снаряжения.
Об этом в субботу сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, "партнёры" предоставили украинской армии помощь в виде снайперских винтовок, автоматов, пулемётов, пистолетов, приборов ночного видения и прочего снаряжения.
- цитирует Резникова пресс-служба Минобороны Украины.
Скриншот:Facebook/Міністерство оборони України
Отметим, что это уже второй "самолёт смерти" из Канады. Первый прибыл на Украину 4 февраля.
Помимо Канады оружие киевскому режиму поставляют США, Великобритания, Польша и страны Прибалтики. Германия, которая привержена дипломатическому решению вопросов, а не разжиганию войны, в отличие от своих союзников, от вооружения Киева пока воздерживается, несмотря на многократные просьбы украинских чиновников.
Отметим, что поставки канадского оружия происходят на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе. Украинская армия последние несколько дней активно обстреливает неподконтрольные территории по всей линии соприкосновения. В ход идут танки и артиллерия.
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