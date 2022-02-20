Канада направила на Украину "самолёт смерти". В Львов прибыл второй борт из Оттавы, полный винтовок, автоматов, пистолетов и военного снаряжения.

Об этом в субботу сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, "партнёры" предоставили украинской армии помощь в виде снайперских винтовок, автоматов, пулемётов, пистолетов, приборов ночного видения и прочего снаряжения.

Благодарю наших партнёров и друзей за это важное и своевременное решение,

- цитирует Резникова пресс-служба Минобороны Украины.

Скриншот:Facebook/Міністерство оборони України

Отметим, что это уже второй "самолёт смерти" из Канады. Первый прибыл на Украину 4 февраля.

Помимо Канады оружие киевскому режиму поставляют США, Великобритания, Польша и страны Прибалтики. Германия, которая привержена дипломатическому решению вопросов, а не разжиганию войны, в отличие от своих союзников, от вооружения Киева пока воздерживается, несмотря на многократные просьбы украинских чиновников.

Отметим, что поставки канадского оружия происходят на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе. Украинская армия последние несколько дней активно обстреливает неподконтрольные территории по всей линии соприкосновения. В ход идут танки и артиллерия.