Канада напомнила Австралии про Крымский мост: Канберра не устояла перед санкциями

Объявившая накануне о новых санкциях против России Канада, вероятно, напомнила тем самым Австралии о существовании Крымского моста. В результате официальная Канберра не устояла перед санкциями и ввела против России новый пакет ограничений.

В австралийском МИД уточнили, что адресные финансовые санкции и запрет на поездки введены против одного жителя России и четырёх российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста. Глава внешнеполитического ведомства назвал строительство моста "попыткой укрепить контроль России над незаконно аннексированным Крымским полуостровом", а попавшие под санкции лица - по мнению МИД Австралии, это те, кто помогал узаконить действия Москвы.

Накануне в Канаде сообщили о введении новых санкций. Ограничения, вводимые из-за Крыма, касаются ряда граждан Украины и России, а также затрагивают несколько предприятий.

Четыре предприятия оказались в санкционном списке. О введении ограничений говорится в сообщении канадского МИД. Кроме того, рестрикции также вводятся против двух российских и украинских физлиц.