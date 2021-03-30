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Канада напомнила Австралии про Крымский мост: Канберра не устояла перед санкциями

30 марта 2021, 07:15  •  223 • Политика
Объявившая накануне о новых санкциях против России Канада, вероятно, напомнила тем самым Австралии о существовании Крымского моста. В результате официальная Канберра не устояла перед санкциями и ввела против России новый пакет ограничений.
В австралийском МИД уточнили, что адресные финансовые санкции и запрет на поездки введены против одного жителя России и четырёх российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста. Глава внешнеполитического ведомства назвал строительство моста "попыткой укрепить контроль России над незаконно аннексированным Крымским полуостровом", а попавшие под санкции лица - по мнению МИД Австралии, это те, кто помогал узаконить действия Москвы.
Накануне в Канаде сообщили о введении новых санкций. Ограничения, вводимые из-за Крыма, касаются ряда граждан Украины и России, а также затрагивают несколько предприятий.
Четыре предприятия оказались в санкционном списке. О введении ограничений говорится в сообщении канадского МИД. Кроме того, рестрикции также вводятся против двух российских и украинских физлиц.

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