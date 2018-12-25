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Канада начала что-то подозревать: Украина заняла 300 млн долларов на спутник, который никуда не полетел

25 декабря 2018, 03:10  •  73 • Политика
Украина заняла у Канады почти 300 млн долларов на телекоммуникационный спутник, который в итоге так и не был запущен. Канадцы подозревают, что имеет место коррупция.
Украина 10 лет назад взяла у Канады кредит в почти 300 млн долларов на проект телекоммуникационного спутника "Лыбидь", который не воплощён и по сей день. В Канаде начали подозревать, что в деле замешана коррупция, пишет немецкая DW.
Сообщается, что спутник "Лыбидь" - это один из старейших долгостроев Украины. Впервые о нём стало известно ещё в 1996 году, однако проект не двигался с места практически 10 лет. В 2009 году "Укркосмос" заключил договор о создании спутника с канадским разработчиком Macdonald Dettwiler and Associates Corporation (MDA). Сумма контракта составила 254,6 миллиона долларов США. Эти деньги Киеву одолжило Канадское экспортное агентство.
В итоге под присмотром канадцев спутник всё-таки был простроен. Его должны были вывести на орбиту в 2012 году. Однако из-за нерасторопности украинских чиновников орбита, которую должен был занять "Лыбидь", оказалась занята. Киеву удалось согласовать новую орбиту, однако из-за этого техникам пришлось полностью менять конфигурацию спутника. Это увеличило цену проекта ещё на 10 миллионов долларов.
В 2012 году спутник так и не оторвался от Земли. Украинские чиновники несколько раз переносили запуск, пока не грянул государственный переворот 2014 года и выход Крыма из состава Украины. В итоге Киев лишился станции управления спутником в Евпатории. Строительство новой увеличило стоимость проекта ещё на 17 миллионов долларов.
Последний раз "Лыбидь" хоть как-то упоминался в 2016 году. Тем временем спутник продолжает пылиться на складе. Ракета, которая должна была вывести его на орбиту, так и не была построена, а в Канаде начинают подозревать, что в деле замешана коррупция.
10 лет назад Украина заняла у канадцев почти 300 млн долларов на строительство орбитального спутника "Лыбидь". Спутник хоть и готов, но он до сих пор не взлетел - ракету для него не построили. Теперь причастных к проекту подозревают в хищении средств https://t.co/8E4ifv0Gzp
— DW на русском (@dw_russian) 24 декабря 2018 г.

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