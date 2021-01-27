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Канада и США оказались на грани ссоры из-за решения Байдена по нефтепроводу

27 января 2021, 17:45  •  99 • Политика
Джо Байден. Фото: Kevin Dietsch/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Новый американский лидер лишил работы около тысячи рабочих Альберты
Новый президент США Джо Байден с первых шагов в Белом доме выполнил одно из своих предвыборных обещаний и отозвал разрешение Вашингтона на прокладку канадского нефтепровода Keystone XL. Это вполне ожидаемое решение вызвало шквал негодования у северных соседей американцев.
Так, глава кабмина канадской провинции Альберта Джейсон Кенни написал письмо премьер-министру страны Джастину Трюдо, в котором потребовал от него принять меры для защиты тысяч рабочих мест в энергетическом секторе. Он призвал искать "пропорциональные экономические последствия" на "несправедливые действия" Байдена.
"Я призываю правительство Канады оказать давление на администрацию США, чтобы та компенсировала TC Energy и правительству Альберты миллиарды долларов затрат, понесенных на сегодняшний день при строительстве Keystone XL", – цитирует послание Кенни к Трюдо канал CBC.
Старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова считает, что руководству Канады не стоит пока торопится с какими-либо ответными шагами, поскольку причиной нынешнего решения Штатов может быть не столько борьба за экологию, сколько банальная нехватка средств для участия в проекте.
"От Вашингтона санкциями мало чего можно добиться в реальности, но отношения испортить довольно легко", – прокомментировала эксперт РИА ФАН ситуацию с североамериканской нефтяной трубой.
По ее мнению, основная причина действий Байдена исключительно политическая – демократ таким образом пытается проявить себя с неожиданной и социально положительной стороны.
Данный проект был важен для обеих сторон – и США, и Канады, отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. С одной стороны, Штаты являются крупнейшим покупателем канадской нефти, с другой, американские НПЗНПЗ заинтересованы в получении тяжелых сортов тяжелого сырья.
"На строительство нефтепровода провинция Альберта уже инвестировала более $1,5 млрд. Сейчас руководство провинции считает, что решение Джо Байдена о прекращении проекта действует на руку конкурентам из ОПЕК+", – подчеркнул специалист.
Впрочем, добавил Деев, 46-президент США всего лишь выполнил одно из своих обещаний в экологической повестке.
Нефтепровод Keystone XL предполагает строительство магистрали протяженностью 1,9 тыс километров. Его мощность запланирована на уровне 800 тыс баррелей в сутки. Труба должна соединить крупнейшую канадскую нефтедобывающую провинцию Альберта и американские нефтеперерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива.
Канадская часть проекта строилась в течение нескольких месяцев с участием около одной тысячи рабочих. На прошлой неделе TC Energy сообщила, что уволит всех этих работников.

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