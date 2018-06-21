Кампания «Стоп Сорос!» в Венгрии набирает силу

Тюрьма и штраф за помощь нелегалам: Венгрия против Брюсселя

Национальная ассамблея Венгрии в рамках кампании «Стоп Сорос!» большинством голосов приняла пакет законов, предусматривающий ужесточение наказания за содействие нелегальной миграции. Теперь неправительственным организациям, заподозренным в помощи нелегалам, грозят крупный штраф, 25%-й налог и год тюрьмы для сотрудников этих организаций, если их вина будет доказана в суде.

МВД Венгрии получило полномочия закрывать организацию, если её деятельность будет признана угрозой национальной безопасности. Этими нововведениями Будапешт старается положить конец проиммигрантской деятельности Фонда Сороса и аффилированных с ним структур.

Кроме того, мигрантам запрещено ходатайствовать о предоставлении убежища в Венгрии, если они попали на её территорию через третью страну. Учитывая, что Венгрия с морем не граничит, практически все мигранты попадают сюда по суше из Хорватии, Румынии, Австрии или Сербии.

Принято также дополнение к конституции, запрещающее расселение мигрантов по стране. Это ответ правительства премьер-министра Виктора Орбана на политику Брюсселя по распределению мигрантов по странам Европы.

ОБСЕ и ЕС уже выступили с критикой новых венгерских законов. Рычагов воздействия на Орбана у европейских институций немного, т. к. за антииммигрантские поправки проголосовали и правящая партия «Фидес», и часть оппозиционной партии «Йоббик». Запад не располагает в Венгрии влиятельными оппозиционными структурами, с опорой на которые можно было бы повести атаку против Орбана. И Будапешт проводит всё более независимую от Брюсселя политику.

Тем временем в открытой для иммигрантов Германии спецслужбы призвали граждан проявлять бдительность в связи с возможными терактами с использованием рицина. Информацию о готовящихся нападениях немецкие спецслужбы получили после ареста 29-летнего мигранта из Туниса, присягнувшего «Исламскому государству» [организация запрещена в РФ].