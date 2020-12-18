Камо грядеши, Украина?

Горячая зима и главное разочарование года

На Украине произошло знаковое событие: власти прибегли к силе для разгона участников «налогового майдана» – предпринимателей, которые с начала декабря требуют отмены законов, усиливающих налоговое бремя на малый бизнес, и протестуют против полного локдауна, намеченного на 8-24 января 2021 года. Локдаун, по мнению лидера украинских предпринимателей Сергея Доротича, задуман для того, чтобы окончательно добить тех, кто уцелел после весенней волны коронавируса и ноябрьского «карантина выходного дня».

15 января протестующие попытались установить на майдане Независимости армейские палатки, но подчинённые Авакова их отобрали после непродолжительного противостояния, напоминавшего ожесточённую драку; применялись дымовые шашки, слезоточивый газ, в результате чего пострадали и участники протеста, и полицейские.

Действо в некоторой степени напоминало майдан семилетней давности, участников которого Зе-команда официально почитает. Как остроумно и точно заметила по этому поводу юрист Елена Лукаш, «протест, не разрешенный посольством США, является преступным».

Столь вызывающая демонстрация силы со стороны украинской власти имеет и другую причину – кресла под сидящими «наверху, закачались: в начале зимы произошли акции протеста горняков государственных шахт, которые устраивают забастовки, блокируют автодороги, пикетируют органы власти. Основная причина недовольства – долги рабочим по зарплате, достигшие 1,7 млрд. гривен. Лидер профсоюзов Михаил Волынец заявил, что если правительство не рассчитается с шахтёрами до 20 декабря, они начнут всеукраинскую акцию протеста. 16 декабря горняки перекрыли три дороги национального значения в Кировоградской области, протестуя против приостановки работы урановых шахт и невыплаты зарплат.

Горняки только собираются в Киев, а медики уже присоединились к предпринимателям. В январе-октябре задолженность по заработной плате в сфере здравоохранения выросла в 2,5 раза и достигла 43,3 млн. грн. Такое пренебрежение к врачам в условиях, когда людям навязали масочный режим и народ пугают «страшной болезнью», разумному объяснению не поддаётся. Учителя среди протестующих тоже присутствуют. Их пока немного, но можно не сомневаться, что будет больше: ведь повышать им зарплаты до конца 2022 года никто не собирается.

Будь эта власть разумна, она попыталась бы снизить градус напряжения в обществе, но Зеленский и его «слуги народа», кажется, решили раскалить наступившую зиму докрасна. Верховная рада приняла бюджет на 2021 год, обкорнав расходную часть исключительно в свою пользу. Раде достанется больше на 500 млн. грн., один нардеп обойдётся казне в полтора миллиона гривен. Расходы на кабмин вырастут на 79,3 млн., на МВД – на 800 млн., на МИД – на 500 млн., на офис президента – на 40%. Ну а меньше денег станет, естественно, на социальное обеспечение, на образование, на медицину. Яркая картина глубочайшего расслоения общества!

Учитывая протесты и тот факт, что «слуги народа» с треском проиграли выборы в регионах, как, спрашивается, они собираются удерживать власть на местах? Ответ простой: путём подтасовок, закулисных интриг и узурпации. Это подтвердил скандал в Запорожском областном совете. Депутаты не смогли выбрать главу совета в сессионном зале, и тогда кандидат от «слуг народа», нынешний председатель Запорожской облгосадминистрации Виталий Боговин заперся в своём кабинете с частью депутатов, после чего его и объявили председателем.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила, что обратится в СБУ и Государственное бюро расследований с требованием расследовать попытку насильственного захвата власти. Несколько депутатов подали заявление в полицию, обвинив должностных лиц Запорожской облгосадминистрации в совершении переворота и фальсификации голосования.

Трудно сказать, был ли Зеленский в курсе того, что готовилось и произошло в Запорожье, но нет сомнений, что такие замашки «слуг народа» ещё больше отразятся на его популярности, и без того тающей на глазах. Согласно последнему опросу социологической службы Центра Разумкова, 42% респондентов назвали Зеленского «главным разочарованием 2020 года». Сейчас даже Порошенко выглядит в глазах народа лучше: тот же показатель у него – 10%.

А Запад, как всегда, готов падающего подтолкнуть. Bloomberg опубликовал статью, в которой говорится, что поддержка Зеленского в народе уменьшается, тогда как помощь западных доноров сокращается. Зеленский, пишет Bloomberg , «ведет опасную игру, которая проявит его неспособность руководить политическими событиями». Собственно, неспособность уже налицо, она вполне проявилась.