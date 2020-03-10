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Камни против автоматов: Жители деревни в Сирии развернули конвой армии США - СМИ
10 марта 2020, 07:35 • 71 • Политика
Как сообщают СМИ, жители деревни в Сирии принудительно развернули конвой бронетехники армии США. Американским автоматам сирийцы противопоставили камни.
Жители одной из сирийских деревень не пропустили колонну американской техники. Об этом сообщила радиостанция Sham FM.
Инцидент произошёл в населённом пункте Аль-Кузлия в провинции Эль-Хасака. Согласно предварительным данным, местные жители заблокировали дорогу колонне из семи бронемашин.
Американцев буквально закидали камнями, вынудив их развернуться.
Напомним, ранее стало известно о том, что российские военные на авиабазе Хмеймим отбили очередную атаку боевиков, которые используют дроны. Всего с начала 2020 года на объект было совершено 15 нападений.
Фото: Sham FM/Facebook
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