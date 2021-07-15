Камнем пошёл вниз: Вертолёт ВВС США аварийно сел на оживлённую трассу в Бухаресте

В Бухаресте вертолёт ВВС США Black Hawk совершил аварийную посадку прямо посреди оживлённой автотрассы. Он летел в составе группы - и вдруг камнем пошёл вниз.

В Сети появилось видео аварийной посадки вертолёта ВВС США Black Hawk в Бухаресте. Он летел в составе группы, репетирующей вылет перед Днём румынской авиации.

Как видно на кадрах, Black Hawk резко начал терять высоту и буквально камнем пошёл вниз, сбив два уличных фонаря и приземлившись в итоге на оживлённую автотрассу.

По предварительным данным, пострадавших нет. Что стало причиной аварийной посадки, не сообщается.