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Камнем пошёл вниз: Вертолёт ВВС США аварийно сел на оживлённую трассу в Бухаресте

15 июля 2021, 18:05  •  7 • В мире
В Бухаресте вертолёт ВВС США Black Hawk совершил аварийную посадку прямо посреди оживлённой автотрассы. Он летел в составе группы - и вдруг камнем пошёл вниз.
В Сети появилось видео аварийной посадки вертолёта ВВС США Black Hawk в Бухаресте. Он летел в составе группы, репетирующей вылет перед Днём румынской авиации.
Как видно на кадрах, Black Hawk резко начал терять высоту и буквально камнем пошёл вниз, сбив два уличных фонаря и приземлившись в итоге на оживлённую автотрассу.
По предварительным данным, пострадавших нет. Что стало причиной аварийной посадки, не сообщается.

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