«Камикадзе»: в Германии призвали снести памятник под Прохоровкой

Никакой большой танковой битвы под Прохоровкой не было, заявил редактор исторического отдела газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф. В своей колонке он также предложил немедленно снести мемориал, возведенный на Прохоровском поле в честь погибших солдат, передает НСН.

«Этот памятник должен быть снесен немедленно. Последние исследования, основанные на несомненно реальных фотографиях, подтверждают факт того, что в бою у Прохоровки не было грандиозного танкового сражения, а советские войска не одерживали никакой победы», — заявил немецкий журналист.

В своей статье Келлерхофф ссылается на исследования немецкого военного историка, отставного полковника бундесвера Карла-Хайнца Фризера и британского исследователя Бенджамина Уитли, который обнаружил «в одном из американских архивов» кадры аэрофотосъемки Прохоровского поля, сделанные якобы пилотами Люфтваффе.

«В действительности 186 немецких танков сражались против 672 бронемашин РККА — к вечеру советские потеряли около 235 танков, а вермахт — лишь пять единиц», — утверждается в статье.

Келлерхофф также назвал действия русских солдат в этом бою «тактикой камикадзе». Он заявил, что советские танки «столпились перед узким мостом», став идеальной мишенью для танкистов 2-го танкового корпуса СС.

«Это памятник павшим советским солдатам, которые ценой своих жизней не пропустили врага дальше на нашу территорию. Мы в своей стране как-нибудь сами разберемся, кому и что ставить», — передает возмущенные слова пользователей сети ФАН.

Бой под Прохоровской произошел 12 июля 1943 года. Согласно ряду оценок, это танковое сражение между Рабоче-крестьянской Красной армией (РККА) и частями вермахта и СС стало крупнейшим в истории.

Оценки боевых потерь в Прохоровском бою сильно разнятся. Командовавший советской 5-й гвардейской танковой армией генерал-лейтенант Павел Ротмистров утверждал, что с обеих сторон из строя вышло около 700 танков.

Официальные советские данные говорят о 350 подбитых немецких танках. По ряду других данных, в том числе, из военного архива ФРГ, немцы потеряли около 100 боевых машин.

Большие потери понесла пехота — около 3 тыс. советских солдат погибли и пропали без вести в бою под Прохоровкой.

В память о погибших бойцах на Прохоровском поле в мае 1995 года был открыт храм Святых Апостолов Петра и Павла. На мраморных плитах собора высечены имена 7 тыс. погибших в боях июля 1943 года советских солдат. Звонница в память о павших воинах установлена на холме в 252 м, и при этом сама насчитывает 59 м в высоту.

Немецкие СМИ уже не в первый раз предпринимают попытки пересмотреть итоги Прохоровского боя. К 75-й годовщине битвы на Курской дуге, летом 2018 года, издание Deutsche Welle выпустило статью, «развенчивающую мифы» об этом переломном для Второй мировой войны эпизоде.

При этом немецкие журналисты уже тогда опирались на ревизионистские изыскания немецких и британских историков, не обращаясь за комментариями к российским ученым.

Издание утверждает, что советские войска под Прохоровкой «потерпели сокрушительное поражение» из-за безалаберности генералов РККА, которых «торопил Сталин».

В июне 2019 года президент России Владимир Путин осудил снос памятников и героизацию нацизма в странах Восточной Европы.

«Пересмотр итогов Второй мировой войны, героизация нацизма в странах Восточной Европы, снос памятников — это безобразие, это мерзко», — сказал Путин.

Ранее президент заявил, что современному поколению граждан России героические задатки передались от участников Великой Отечественной войны с генами.

Путин отметил, что когда люди идут по Красной площади и несут портреты своих родственников — ветеранов войны, то они понимают, что они несут портреты героев.

«Ведь все участники войны, участники боевых действий, да и труженики тыла, безусловно, герои, потому что в тылу умирали у станков, а что говорить о тех, кто воевал. Подняться с криком «За Родину! За Сталина!», как тогда кричали, на пулю прямо идти, почти на верную смерть, это дорогого стоит. Они все герои», — сказал Путин.