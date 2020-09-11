Камерная обстановка: как проследят за нарушениями на ЕДГ

На довыборах депутатов в Госдуму и на региональных выборах видеонаблюдением оснастят 88% всех территориальных комиссий (ТИК) и почти половину участковых комиссий (УИК) . При этом на голосовании в представительные органы региональных столиц под контролем камер будут 60% муниципальных и территориальных комиссий и более 70% УИК. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Центризбиркома . Там, а также в Общественной палате отметили, что установка в помещениях систем видеонаблюдения — дорогостоящая процедура, которая много где станет обременением для местных бюджетов.

Под прицелом камер

О том, что видеонаблюдение на выборах в сентябре 2021 года планируется практически во всех регионах, где будет проводиться голосование , глава ЦИК Элла Памфилова заявила на заседании комиссии в июле.

— Мы рекомендуем настоятельно, я надеюсь, что эта наша настоятельная рекомендация будет обязательно реализована, чтобы именно в тех помещениях, где хранятся бюллетени, если нет камер, видеорегистраторы должны быть, — отметила Элла Памфилова.

На дополнительных выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва и на региональных выборах видеокамерами будут оснащены 88% всех ТИК и почти половина от общего числа помещений для голосования УИК, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центризбиркома.

— На выборах депутатов представительных органов региональных столиц видеонаблюдением будут охвачены более 60% муниципальных и территориальных комиссий и более 70% участковых избирательных комиссий, — добавили там.

На довыборах в Госдуму в Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской областях Минкомсвязь организует видеонаблюдение за счет федерального бюджета , а реализацией займется Ростелеком, сообщил «Известиям» член ЦИК Антон Лопатин. В 22 субъектах, где состоятся выборы в органы государственной власти регионов (высших должностных лиц и депутатов законодательных собраний), Центризбирком ведет активную работу с избирательными комиссиями и руководством субъектов для того, чтобы они нашли возможности для оборудования участков камерами .

— В настоящее время продолжается дискуссия о сроках хранения и ограничении доступа к записям с камер, расширении функционала видеоконтроля до параллельного подсчета явки избирателей. При этом более насущной является проблема применения видеонаблюдения на региональных и местных выборах. В настоящее время далеко не все субъекты могут позволить себе подобные расходы. Необходимо обсуждать возможности снижения затрат на организацию видеонаблюдения, привлекая к диалогу избирательные комиссии, глав регионов и органы исполнительной власти , — отметил член Центризбиркома.

Бьет по бюджету

Там, где проходят крупные выборы, такие как думские или губернаторские, вопросы установки видеокамер и трансляции решены, подтвердил «Известиям» первый зампред координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. Видеонаблюдение, например, установят в Коми, Татарстане, Пермском крае, Ленинградской области, ЯНАО, но этот список может быть расширен. Однако обеспечить всеобъемлющий видеоконтроль в течение трех дней на каждом из уровней весьма сложно.

В целом на данный момент свыше 700 ТИК и почти 15 тыс. УИК оборудуют средствами видеонаблюдения, сообщил Александр Малькевич. В некоторых из них будет трансляция, где-то — нет, но запись будут вести везде.

— Надо понимать, что нагрузка лежит на региональных бюджетах. Схема будет выглядеть так: по итогам дня бюллетени будут упаковываться в сейф-пакет, который будет отправлен в сейф. Сам сейф будет стоять под наблюдением видеорегистратора, который всё время работает. В случае любого вопроса, всегда можно посмотреть, кто ходил рядом с сейфом. Если мы говорим про муниципальные выборы, то надо понимать, что там бюджет местный. Поэтому обеспечить круглосуточную трансляцию со всех участков крайне сложно и дорого , — подчеркнул член комиссии ОП.

Однако в эффективности видеонаблюдения сомневаются в экспертном сообществе. Практика разборов нарушений по итогам выборов показывает, что видеонаблюдение в большинстве случаев не считается доказательной базой, заявил «Известиям» президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

— Было бы здорово, если бы видеонаблюдение было везде, но нужно, чтобы оно использовалось при судебных процессах для доказательства нарушений . Сейчас часто бывает так, что судья говорит: «Я ничего не вижу». Но видно, что вбрасываются целые пачки, — отметил он.

Согласно утвержденному ЦИК порядку, 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября — досрочные . Выборы разного уровня состоятся в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В четырех регионах — Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской областях — пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 — выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух субъектов — Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов — должны избрать депутаты региональных заксобраний.