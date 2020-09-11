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Камерная обстановка: как проследят за нарушениями на ЕДГ

11 сентября 2020, 01:05  •  36 • Политика
На довыборах депутатов в Госдуму и на региональных выборах видеонаблюдением оснастят 88% всех территориальных комиссий (ТИК) и почти половину участковых комиссий (УИК). При этом на голосовании в представительные органы региональных столиц под контролем камер будут 60% муниципальных и территориальных комиссий и более 70% УИК. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Центризбиркома. Там, а также в Общественной палате отметили, что установка в помещениях систем видеонаблюдения — дорогостоящая процедура, которая много где станет обременением для местных бюджетов.

Под прицелом камер

О том, что видеонаблюдение на выборах в сентябре 2021 года планируется практически во всех регионах, где будет проводиться голосование, глава ЦИК Элла Памфилова заявила на заседании комиссии в июле.
— Мы рекомендуем настоятельно, я надеюсь, что эта наша настоятельная рекомендация будет обязательно реализована, чтобы именно в тех помещениях, где хранятся бюллетени, если нет камер, видеорегистраторы должны быть, — отметила Элла Памфилова.
На дополнительных выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва и на региональных выборах видеокамерами будут оснащены 88% всех ТИК и почти половина от общего числа помещений для голосования УИК, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центризбиркома.
— На выборах депутатов представительных органов региональных столиц видеонаблюдением будут охвачены более 60% муниципальных и территориальных комиссий и более 70% участковых избирательных комиссий, — добавили там.
На довыборах в Госдуму в Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской областях Минкомсвязь организует видеонаблюдение за счет федерального бюджета, а реализацией займется Ростелеком, сообщил «Известиям» член ЦИК Антон Лопатин. В 22 субъектах, где состоятся выборы в органы государственной власти регионов (высших должностных лиц и депутатов законодательных собраний), Центризбирком ведет активную работу с избирательными комиссиями и руководством субъектов для того, чтобы они нашли возможности для оборудования участков камерами.
— В настоящее время продолжается дискуссия о сроках хранения и ограничении доступа к записям с камер, расширении функционала видеоконтроля до параллельного подсчета явки избирателей. При этом более насущной является проблема применения видеонаблюдения на региональных и местных выборах. В настоящее время далеко не все субъекты могут позволить себе подобные расходы. Необходимо обсуждать возможности снижения затрат на организацию видеонаблюдения, привлекая к диалогу избирательные комиссии, глав регионов и органы исполнительной власти, — отметил член Центризбиркома.

Бьет по бюджету

Там, где проходят крупные выборы, такие как думские или губернаторские, вопросы установки видеокамер и трансляции решены, подтвердил «Известиям» первый зампред координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. Видеонаблюдение, например, установят в Коми, Татарстане, Пермском крае, Ленинградской области, ЯНАО, но этот список может быть расширен. Однако обеспечить всеобъемлющий видеоконтроль в течение трех дней на каждом из уровней весьма сложно.
В целом на данный момент свыше 700 ТИК и почти 15 тыс. УИК оборудуют средствами видеонаблюдения, сообщил Александр Малькевич. В некоторых из них будет трансляция, где-то — нет, но запись будут вести везде.
— Надо понимать, что нагрузка лежит на региональных бюджетах. Схема будет выглядеть так: по итогам дня бюллетени будут упаковываться в сейф-пакет, который будет отправлен в сейф. Сам сейф будет стоять под наблюдением видеорегистратора, который всё время работает. В случае любого вопроса, всегда можно посмотреть, кто ходил рядом с сейфом. Если мы говорим про муниципальные выборы, то надо понимать, что там бюджет местный. Поэтому обеспечить круглосуточную трансляцию со всех участков крайне сложно и дорого, — подчеркнул член комиссии ОП.
Однако в эффективности видеонаблюдения сомневаются в экспертном сообществе. Практика разборов нарушений по итогам выборов показывает, что видеонаблюдение в большинстве случаев не считается доказательной базой, заявил «Известиям» президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.
Было бы здорово, если бы видеонаблюдение было везде, но нужно, чтобы оно использовалось при судебных процессах для доказательства нарушений. Сейчас часто бывает так, что судья говорит: «Я ничего не вижу». Но видно, что вбрасываются целые пачки, — отметил он.
Согласно утвержденному ЦИК порядку, 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября — досрочные. Выборы разного уровня состоятся в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В четырех регионах — Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской областях — пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 — выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух субъектов — Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов — должны избрать депутаты региональных заксобраний.
Во все дни голосования должно быть организовано круглосуточное наблюдение на всех участках в четырех регионах, где проходят довыборы в ГД, сообщил зампредседателя ЦИК России Николай Булаев. Он также призвал членов комиссии в субъектах следить за собой на избирательных участках, отметив, что сложно контролировать себя всё время — и речь идет даже не о нарушениях, а о «бытовом поведении».

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