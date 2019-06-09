Камера сняла момент удара ВКС России по огневым позициям боевиков – СМИ

По предварительным данным, запись была сделана в районе населенного пункта Закят. Ее выложили на странице агентства Step News в Twitter. Утверждается, что на кадрах – эффективное уничтожение огневой точки сирийских боевиков.

В провинции Хама российские военно-воздушные силы поддерживают правительственные войска Сирии с воздуха. По данным "Известий", информация о потерях боевиков уточняется. Из мирных жителей один погиб, трое были ранены. При этом правительственные войска ответили на ракетный обстрел боевиков огнем артиллерии. В итоге ракетный комплекс террористов не устоял и был уничтожен.