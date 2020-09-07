Камельзон: ATP совершает величайшую глупость, дисквалифицируя Джоковича

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) делает ошибку, дисквалифицируя Новака Джоковича, заявил РИА Новости член директората турниров St. Petersburg Open и St. Petersburg Ladies Trophy Владимир Камельзон.

Джокович в воскресенье был дисквалифицирован за неспортивное поведение в игре четвертого раунда Открытого чемпионата США с Пабло Карреньо-Бустой. Матч был остановлен в первом сете при счете 6:5 в пользу испанца. Джокович проиграл свою подачу, собираясь сесть, он, не глядя, ударил по мячу. В итоге мяч попал в линейного судью, которая вскрикнула и упала.

"После дисквалификации (Марии) Шараповой WTA потерял великого игрока, ведь Маша так на ноги и не встала. А что из себя теперь представляет тур? Вы можете назвать хотя бы одного яркого игрока в женском теннисе? В случае какой-то длительной дисквалификации Джоковича ATP совершит такую же величайшую глупость. Такие игроки появляются раз в сто лет, наверное. Поэтому они там в АТР должны сесть, крепко почесать затылок и принять решение в интересах мирового тенниса. Ликвидировать Джоковича на какое-то время было бы неправильно, мы просто потеряем еще одну звезду мирового уровня. Я за то, чтобы Джокович играл", - сказал Камельзон.

Собеседник агентства добавил, что Джокович не имел намерения попасть в линейного арбитра. "Джокович все это сделал непреднамеренно, спонтанно, - отметил он. - В теннисе всегда происходят какие-то варианты. Вы что, думаете, он специально хотел это сделать? Это же глупость просто. Теннис – игра нервов, прежде всего. Джокович просто махнул ракеткой, и случайно попал в горловину, да так, что девушка чуть ли не задохнулась".

"Чувства у меня двоякие, - продолжил Камельзон. - Конечно, Джоковичу нужно было держать себя в руках, помня, кем он является и в каком турнире принимает участие. За ним смотрит весь мир, на него наставлены все камеры. Ему нужно было сдержать свои эмоции, а он этого не сделал. К тому же судьи поступили четко по правилам, претензии чисто юридические к нему предъявить невозможно. Не зря они так долго совещались: судья и супервайзер не понимали, какое решение им принять, поэтому просто пошли по букве закона".