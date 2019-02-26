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Камчатку прикрыли от угроз: Тихоокеанский флот получил десять ракетных комплексов "Бал"

26 февраля 2019, 12:54  •  152 • Политика
Тихоокеанский флот получил по морю десять новейших ракетных комплексов "Бал". Теперь Камчатка надежно прикрыта от угроз с моря.
На Камчатку по морю доставили десять новейших береговых ракетных комплексов "Бал", оснащенных дозвуковыми ракетами Х-35. Они прикроют полуостров преимущественно от морских угроз.
Ракетные комплексы, рассчитанные на поражение как морских, так и наземных целей на дистанции до 260 км, сменят военную технику предыдущего поколения. Уже в ближайшее время береговые силы ТОФ готовят выход в поле для освоения "Балов".
Ранее ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" были развёрнуты на Курилах.
О доставке "Балов" сообщает РИА "Новости". Фото пресс-службы Минобороны РФ.

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