Камчатку прикрыли от угроз: Тихоокеанский флот получил десять ракетных комплексов "Бал"

Тихоокеанский флот получил по морю десять новейших ракетных комплексов "Бал". Теперь Камчатка надежно прикрыта от угроз с моря.

На Камчатку по морю доставили десять новейших береговых ракетных комплексов "Бал", оснащенных дозвуковыми ракетами Х-35. Они прикроют полуостров преимущественно от морских угроз.

Ракетные комплексы, рассчитанные на поражение как морских, так и наземных целей на дистанции до 260 км, сменят военную технику предыдущего поколения. Уже в ближайшее время береговые силы ТОФ готовят выход в поле для освоения "Балов".

Ранее ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" были развёрнуты на Курилах.

О доставке "Балов" сообщает РИА "Новости". Фото пресс-службы Минобороны РФ.