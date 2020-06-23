|
Камчатка пошла против коронавируса по-собянински
23 июня 2020, 12:00 • 43 • Политика
Камчатский край решил бороться с коронавирусом по-собянински. О защите от COVID-19 по "московской модели" сообщил врио главы региона Владимир Солодов.
При этом камчатские власти надеются, что использование "московской модели" защиты от дальнейшего распространения коронавирусной инфекции даст ощутимый эффект и рост заболеваемости COVID-19 в крае пойдёт на спад.
О том, что Камчатка решила бороться с коронавирусом фактически по-собянински, подтвердил во время совещания врио главы региона Владимир Солодов.
"Рассчитываем, что "московская модель" даст у нас такой же эффект, как в столице, и рост заболеваемости пойдёт на убыль", - заявил руководитель края, добавив, что первые результаты уже имеются.
В частности, он сообщил об увеличении количества коек в больницах, перенастройке работы лабораторий, а также развёртывании госпиталей "долечивания". Тех заражённых коронавирусом, у кого обнаружена лёгкая форма заболевания, лечат амбулаторно и "теперь бесплатно обеспечивают специальными медикаментами".
43
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 июня 2020, 18:25
|
20 июня 2020, 00:00
|
18 июня 2020, 01:00
|
18 июня 2020, 07:00
|
20 июня 2020, 00:00
|
16 июня 2020, 19:00
|
17 июня 2020, 17:00