Камчатка – только начало: Политики добрались до экологии, и вот результат

Автор:

Андрей Перла

В отличие от большинства тех, кто сегодня пишет про Камчатку и тамошнюю экологическую катастрофу, я на Халактырском пляже бывал. Даже несколько раз. Поражался простору, чёрному вулканическому песку, чистейшей воде и плакатам "Фауна пляжа", которые предупреждали, как легко там встретиться с медведями. Так что известия об экологической катастрофе, из-за которой пляж покрылся мёртвыми нерпами, рыбой и морскими звёздами, меня задевают за живое.

Однако я, на свою беду, политический обозреватель и должен смотреть не только на то, что случилось, но и на то, какое влияние случившееся окажет на российскую политику.

Камчатская история оказалась среди главных тем в новостях федерального телевидения. Вся страна смотрит на то, как губернатор Владимир Солодов вместе с депутатом Государственной думы Ириной Яровой берут пробы воды и грунта и пытаются понять, что же случилось. Ясно, что где-то была огромная утечка вредных веществ, может быть, топлива, но видимого мазутного пятна на воде нет, ни одно предприятие в утечке не признаётся, военные однозначно говорят: "Это не мы". Несмотря на это, представители гражданских властей проявляют решительность.

Тех, кто пытался скрыть происходящее, если они областного подчинения, уволим,

– говорит губернатор. Самого губернатора между тем подвергают столь же решительной критике. Только что выиграл выборы – и недоглядел. Всё это, повторюсь, в центре внимания информационных агентств и центрального телевидения. Только ли потому, что тема действительно важна? Или потому, что она оказалась созвучна государственной информационной политике?

В центре внимания

"Экологическая повестка" стала смещаться к центру общественного внимания уже довольно давно. Причиной были не катастрофы – это дело, слава Богу, случайное и сравнительно редкое. Весь прошлый 2019 год (теперь он представляется далёким и счастливым, потому что можно было ходить без маски и спокойно ездить в отпуск) в Архангельской области продолжались массовые протесты в поселке Шиес и из-за этого посёлка. Общественность Архангельской области крайне недовольна планами создания там мусорного полигона, куда отходы повезут в том числе из Москвы. Реакция властей оказалась запоздалой, протест попытались оседлать представители несистемной оппозиции, включая сторонников Ходорковского и Навального, через какое-то время к протестам присоединились жители республики Коми - Шиес в Архангельской области, но гораздо ближе к Сыктывкару. В конце концов, именно Шиес стал одной из главных причин смены губернатора региона.

В 2019 году в Архангельской области продолжались массовые протесты в поселке Шиес. Общественность крайне недовольна планами создания там мусорного полигона, куда отходы повезут в том числе из Москвы. Фото: activatica.org / Globallookpress

Этот случай был отнюдь не единственным, хотя и одним из самых громких. "Мусорные" протесты не менее двух лет сотрясали Московскую область. Сейчас очередными "горячими точками" таких протестов становятся Иркутская и Пензенская области. Активные граждане находят множество нарушений и в других местах. Собственно, нарушения и причины для недовольства везде одни и те же: множество полигонов, или попросту свалок, создавалось незаконно, временно, на птичьих правах, слишком близко к жилью. Экология регионов страдает повсеместно, жители хотят знать, когда же это кончится... При этом потоки мусора не иссякают, власти вынуждены открывать новые полигоны, строить мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы и доказывать гражданам, что это для их же блага.

Объективно Россия нуждается в современных предприятиях по переработке мусора и "зеленых" технологиях в этом направлении. Объективно же граждане ждут, что власти будут решать проблему не локально ("тут строить не будем, вы нас убедили"), а раз и навсегда.

Стремление как-то разрядить обстановку на "мусорных фронтах" и необходимость внедрять новые технологии побудили российские власти создать новую госкорпорацию - Российского экологического оператора. Её возглавил бывший зампред правительства Московской области Денис Буцаев. Оператор работает ни шатко ни валко, его руководитель сместился на позицию врио губернатора Белгородской области, проблема очень далека от решения, но это что касается реального положения дел в отрасли. С политикой, кажется, получилось интереснее.

Новые партии – новый клапан… для выпуска протеста

Нет худа без добра. Есть подозрение, что экологические протесты в российской политике не нарушают общественную стабильность, а наоборот, становятся средством для её поддержания. По крайне мере, такой видят ситуацию многие политические эксперты и, по-видимому, так рассуждают в администрации президента.

В 2020 году в российской политике появились три новые политические партии, имеющие право участвовать в выборах депутатов Государственной думы без дополнительного сбора подписей. Это "Новые люди", "За правду!" и "Зелёная альтернатива". Не утихают разговоры о том, что, по мысли кремлёвских стратегов, эти партии должны "размыть" оппозиционный электорат, получить те голоса, которые в противном случае получили бы ревнители "социальной справедливости", то есть коммунисты.

"Экологическая повестка" стала смещаться к центру общественного внимания уже довольно давно. Фото: Роман Пименов/ТАСС

В этом подходе есть почти безупречная логика: экологические проблемы существуют объективно. Они не могут не вызывать повышенного интереса граждан. Вопрос в том, будут ли акции протеста рациональными, вписанными в нормальную политическую систему, или они окажутся подмяты несистемными политическими силами, которые стремятся не решить проблемы, а разрушить страну. Так уже было в перестройку: реальная проблема Байкальского целлюлозно-бумажного комбината стала оружием в руках разрушителей СССР. Так что пусть уж лучше "Зелёная альтернатива" наносит ущерб "Единой России" и отдельным нерадивым губернаторам, чем тем же самым будут заниматься "навальники" и "ходорковцы".

Правда, пока эта самая альтернатива выглядит проектом несерьёзным и карнавальным – достаточно сказать, что за партийную символику отвечает модный художник Вася Ложкин. С такими шуточками, конечно, серьёзные экологические акции не проведёшь. Может, и к лучшему – отобрать у протеста процентов пять и создать в Государственной думе минимальную фракцию? Эффективно, цинично и полезно для стабильности.