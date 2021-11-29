Вице-президента США Камалу Харрис жестоко "избили" в Милане, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме домашнего насилия.

В итальянском городе появились необычные постеры, изображающие влиятельных женщин-политиков с синяками и кровоподтёками. "Избитыми" оказались вице-президент США Камала Харрис, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

Странные плакаты оказались акцией художника Алессандро Паломбо, который хотел обратить внимание на проблему домашнего насилия. Изображение "избитых" женщин-политиков сопровождается текстом: "Она сообщила о нём, но никто не поверил, никто не защитил, её оставили одну, а его не остановили. Она была убита в любом случае".

Скриншот: Telegram/Пул№3

Отметим, что это уже не первая такая акция. Ранее Паломбо "избивал" с той же целью звёзд шоу-бизнеса. Он распространял плакаты известных моделей, певиц и актрис с синяками и швами от порезов. "Пострадавшими" оказались Ким Кардашьян, Анджелина Джоли, Майли Сайрус, Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Мадонна и Гвинет Пэлтроу.