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Камалу Харрис поймали на оскорбительном жесте после рукопожатия с президентом
23 мая 2021, 05:45 • 59 • Политика
Вице-президент США Камала Харрис без Байдена провела двустороннюю встречу с президентом Южной Кореи, да ещё и попалась на неприличном жесте.
Камала Харрис встретилась с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином без официального главы США Джо Байдена. Однако даже не это оказалось самым скандальным.
Встреча вице-президента США с главой Южной Кореи прошла в Белом доме в пятницу 21 мая. Это уже не первый раз, когда Камала Харрис берёт на себя переговоры с иностранным лидером, пока президент США Байден отсутствует. Именно эта встреча запомнилась журналистам неприличным жестом со стороны вице-президента.
В ходе встречи стороны по традиции обменялись рукопожатиями. Камала Харрис пожала руку Мун Чжэ Ину, а затем тут же вытерла ладонь о свой пиджак. Неприличный жест не укрылся от внимания видеокамер.
История произошла на фоне всплеска насилия в США по отношению к выходцам из азиатских стран, которых американцы винят в распространении коронавирусной инфекции COVID-19.
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