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Калужская область закроется для мигрантов и не только. Коц поставил вопрос ребром

11 февраля 2022, 17:15  •  67 • Политика
Военкор Александр Коц указал, что решение губернатора относительно выхода из программы содействия по переселению соотечественников вызывает неоднозначную реакцию.
В Калужской области губернатор Владислав Шапша заявил, что регион программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. По мнению чиновника, это заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии.
Кроме того, в регионе по распоряжению главы мигрантам запретят работать в торговле, перевозках и общепите.
Новость о решении калужского губернатора вызвала неоднозначную реакцию. В частности, в своем телеграм-канале военкор Александр Коц отмечает, что решение о выходе из целевой программы вызывает недоумение.
Цель программы – возвращение в Россию граждан, воспитанных в традициях русской культуры, владеющих русским языком и в наибольшей мере способных к адаптации, напомнил коц.
Понятны мотивы региональных властей относительно мигрантов, однако это решение блокирует и для русских в регионе возможности вернуться на родину.
"Заблокировать возможность получать гражданство уроженцами Средней Азии можно только строго следуя целям программы как областными властями, так и миграционными органами Калужской области, которые нараздавали паспортов людям, едва говорящим по-русски.
Я знаю, что мне ответят - реализация программы не достигает первоначально поставленных целей. И не пользуется популярностью у русских соотечественников. Ну так потому что вы русскому старообрядцу из Алчевска (ЛНР) в Людиново РВП делаете по 7 месяцев, вместо двух. А уроженцам из Средней Азии - гражданство за пару лет. А то и быстрее", - жестко заметил Коц.
С этой позицией выразил солидарность и епископ Савва.
В телеграм-канале Cogito ergo sum говорится, что стремление исключить злонамеренное получение русского гражданство правильное.
"Но почему для этого блокируется программа переселения со-отечественников? Тех, кто, будучи русскими по вере, духу, крови, культуре, происхождению, желают воссоединиться с Отечеством? Будучи сам репатриантом, вернувшимся из русской эмиграции, всегда с болью воспринимаю такие сбои в отношениях России и её детей, рассеянных по всему миру, но стремящихся сохранить с ней связь", - отметил священносулжитель.

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