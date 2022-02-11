Калуга не выдержала: Мигрант, давай, до свидания?

В Калужской области вводят ограничения для мигрантов.

Терпение русских, как выяснилось, тоже не беспредельно. Наевшись досыта привнесённых мигрантами проблем, Калужская область объявила, что выходит из "программы по переселению соотечественников", ставшей для инокультурных пришельцев открытыми воротами в Россию. Кроме того, калужский губернатор Владислав Шапша предложил повысить прозрачность проверки владения приезжими русским языком.

Вероятно, к подобным решениям подтолкнуло его недавнее посещение Многофункционального миграционного центра в Боровском районе, внезапно прибыв в который, Шапша столкнулся с торжествующим мигрантом, предъявившим ему сертификат о сдаче экзамена по языку, но при этом по-русски не говорившим вообще. Очевидно, это и стало последней каплей, дополнив общую картину с переполненными "мигрантскими детьми" школьными классами (в некоторых каждый третий ученик не владеет русским языком), конфликтами, поножовщинами и избиениями.

Игнорировать мнение народа на сей счёт стало невозможно, и Владислав Шапша официально запретил мигрантам работать в торговле, пассажирских перевозках, общепите и кадровых агентствах, велев всех уже работающих там уволить в течение трёх месяцев. Так что Калужскую область начали спасать, но вот вопрос: куда перетекут оттуда уволенные. Не в Москву ли?

Речь, понятно, не только о том, чтобы отказаться от работы мигрантов, но и о том, чтобы освободить места для своих граждан. Председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов в комментарии интернет-газете "Ридус" по этому поводу заметил:

Руководители многих регионов об этом говорят, но боятся – не знают, как отреагирует федеральный центр, диаспоры и бизнес. А губернатор Калужской области, выполняя поручение президента, взялся за решение проблемы трудоустройства населения – и решил её одним росчерком пера.

А что до реакции диаспор и бизнеса, так "не всё коту масленица" – в конце концов, первоочередная обязанность губернатора – о своих избирателях думать.

Если же посмотреть на вопрос шире, то сама по себе "программа по переселению соотечественников", протащенная некогда промигрантским лобби под предлогом заботы о привлечении в страну миллионов русских, оказавшихся вне границ России после распада СССР, на самом деле – сплошное лукавство. Ибо под неоднозначным именем "соотечественник" предлагает понимать любого, чьи предки (или он сам) проживали некогда в Российской Империи или СССР. Что, вообще говоря, полный нонсенс: с момента распада СССР прошло 30 лет, и в постсоветских "суверенных" эмиратах выросло уже два поколения, ни к общему "советскому" прошлому, ни к когда-то общей культуре отношения не имеющих вообще. Более того, воспитанных на откровенно русофобских учебниках и воспринимающих Россию враждебно, а русских, как "обязанных всем по гроб жизни".

И вот этих-то "понаехавших", не владеющих языком, не знающих наших законов и истории, нам предлагается считать "соотечественниками" и за свой счёт им всячески помогать устроиться и адаптироваться. Дабы у жирующего на мигрантском труде бизнеса прибыли не падали. При этом, согласно ряду свидетельств, получить гражданство русским (с той же Украины) было не в пример сложнее.

Что тут скажешь? Безусловно, принадлежность к Русскому миру, делающая человека для нас "своим", не определяется ни именем, ни религией, ни местом рождения, ни разрезом глаз. Урождённый киргиз или грузин с русской душой может быть для нас ближе, чем чистокровный российский либерал, презирающий свой народ и именующий Россию "Рашкой". Но именно для этого-то и необходимо тотальное ужесточение критериев отбора в "соотечественники", включающих свободное владение русским языком, знание и правильное понимание нашей истории и культуры.

Плюс к тому, разумеется, наряду с принадлежностью предков к России и СССР, должна учитываться принадлежность человека к коренным российским народам, нигде кроме России своей государственности не имеющим. С существенным уточнением: великороссов, малороссов и белорусов мы считаем одним народом. Как оно и есть на самом деле.

А Виталию Шапше – уважение и поддержка "Первого русского". Отныне он пополнит невеликий пока что список губернаторов, пытающихся поставить у себя в регионах заслон всё более опасной для России мигрантской волне. Кстати, помимо всего прочего, Шапша обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину. В своём письме (которое есть в распоряжении Царьграда) губернатор рассказывает о подводных камнях программы переселения и её реальных результатах.