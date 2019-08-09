Калмыцкая степь. Есть ли жизнь без Волги? • 56 • Аналитика После засухи

Лето 2019-го, самое холодное в Центральной России, для Нижнего Поволжья обернулось страшной жарой, засухой и угрозой того, что без воды останутся гигантские территории. Первыми тревогу забили, как обычно, экологи и СМИ. А уже в конце июня Генпрокуратура объявила об угрозе экологической катастрофы в Нижнем и Среднем Поволжье.









31 июля врио президента Калмыкии Б. Хасиков срочно прибыл в Москву и обратился к Владимиру Путину с просьбой оказать незамедлительную помощь республике в связи с последствиями обмеления Волги и её притоков. Превращение степей в пустыни напрямую угрожает почти 90% территории Калмыкии. В республике же усиливаются настроения, что, дескать, "центр" уделяет внимание только нижневолжским областям, но не национальным автономиям региона.



Последние данные профильных органов, охватывающие только май и июнь этого года, свидетельствуют: водонаполняемость Волжского бассейна за последние четыре года сократилась более чем на 20%. Вряд ли в июле и начале августа ситуация стала лучше. А Волжский бассейн — это до 40% европейской территории РФ.



С начала 2019 года волжская вода в ряде мест отступила от берегов на 80-150 метров. Нарастает массовая гибель разнообразных рыбных ресурсов в бассейне, в том числе осетровых пород. А в Среднем и Нижнем Поволжье "прописались" засухи, суховеи, деградация почв, болезни и гибель еще оставшихся кое-где прибрежных лесов, резкие и частые погодные перепады. Понятно, что всё это, вместе взятое, ухудшает и здоровье местного населения.



Работы по комплексному экологическому оздоровлению речных бассейнов на протяжении уже трёх десятилетий реально финансируются в лучшем случае наполовину. Оборудование для проведения таких работ более чем на 70% устарело, и в России оно почти не производится. А его импорт, естественно, невыгоден. Растёт и дефицит кадров в этой сфере: ныне он достигает 80%.







При этом объём рыбных ресурсов в Волжском бассейне, падающий с начала 80-х, по данным Росрыболовства, только за 2014-2019 годы сократился почти на четверть, в том числе осетровых — более чем на треть. Зато сверхмощные Волжско-Камские ГЭС, и без того крупные водопотребители, для выработки электроэнергии быстро наращивают объёмы водозабора. И делается это при более чем 60-процентной изношенности их оборудования, а также оборудования примыкающих к этим ГЭС водохранилищ, водоочистных, других водохозяйственных объектов.



На таком фоне уже не удивляет пугающее превышение ПДК вредных веществ по всей протяженности рек Волжского бассейна. Оно достигает как минимум 30%. Без надлежащей очистки и фильтрации в реки и водохранилища бассейна сбрасывается как минимум половина объёма сточных вод. Эти и смежные факторы и были изложены врио главы Калмыкии Б. Хасиковым на встрече с В. Путиным 31 июля.



Забудьте про рыбный четверг

Мнение Надежды Малышевой, директора по развитию информационно-аналитического агентства "PortNews" (РФ):

"Проблема пересыхающей Волги — это следствие просчетов на уровне правительства. Сейчас, когда происходит обмеление реки, когда недостаточно государственной воли для комплексного решения таких вопросов, может прекратиться и без того сокращающееся финансирование обновления флота и пополнения всё быстрее погибающих речных рыборесурсов. И могут уже в ближайшие годы закончиться перевозки водным транспортом в большей части Поволжья".







В свою очередь, заслуженный работник лесного хозяйства СССР Сергей Агеев отмечает, что

"реальный мониторинг состояния рек, озёр, водохранилищ, каналов "забросили" с начала 70-х. А столь необходимые всей биосфере проводимые с 1948 г. лесопосадки вдоль или вблизи водных объектов отменили ещё в середине 50-х. Правда, лет через пятнадцать их возобновили, но бессистемно, да и с разрешениями на их вырубку "по необходимости".





В результате, сетует эксперт,

"почти все берега Волги и её притоков в Нижнем и Среднем Поволжье сегодня остались без лесов. Вдобавок местные горе-аграрии, начиная с 60-х годов и поныне, продолжают увеличивать водозабор для сельскохозяйственной мелиорации. Но делают это без качественного обслуживания и использования как почв, так и мелиоративных сетей. Поэтому "оросительная" вода всё в большей своей части испаряется, загрязняется и попросту уходит в песок. Тоже не только в Волжском бассейне".



Что же дальше? Похоже, печальные, даже трагические последствия ждать себя не заставят.



Реки уже поворачивали

Великую русскую реку может ждать и иная напасть. Примерно с мая 2015 года власти Калмыкии периодически предлагают пустить нижнее русло Волги по Восточной Калмыкии к калмыцкому побережью Каспия. В обоснование такой гениальной идеи постоянно говорится о том, что нижнее русло становится с каждым годом всё более проблемным с экологической и иных точек зрения.



Калмыкия в своё время получила в качестве «хозяйственного подарка» доступ к Волге на очень небольшом участке, почти в дельте. Однако «друзья степей» калмыки лихо освоили практически всё протяжение реки от Волгограда да Астрахани и ниже. Полулегальный, а скорее, вовсе нелегальный, икорный бизнес и вылов осетровых не прекращается и после принятия самых жёстких законов в отношении контрабанды и браконьерства.







Возможно, что первым с предложением нового «поворота рек» выступил в своё время не кто иной, как министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Н. Очиров. Это, по мнению калмыцкой стороны, поможет предотвратить окончательное опустынивание территории республики (76 тыс. кв. км). Стоимость предлагаемого проекта – около 200 млрд. рублей.



Центру развития водохозяйственного комплекса Калмыкии отзыв по упомянутому проекту из сопредельной Астраханской области был направлен в июле 2015 года. Разумеется, отзыв отрицательный. Отрицательный ввиду

"отсутствия в проекте детальных проработок водного баланса Волжско-Камского водокаскада при изменении русла Нижней Волги и возможных последствий её переруслования для Волго-Ахтубинской поймы и дельты Волги".



Однако в Элисте, по имеющейся информации, не отказываются от этой эпохальной идеи. И не исключено, что переброс нижневолжского русла в Калмыкию её власти считают панацеей. А такой подход обусловлен прежде всего давними территориальными спорами между Калмыкией и Астраханской областью. Эти споры, как уже писало «Военное обозрение» в материале «Тайны депортаций. Часть 3. Калмыки. Операция "Улусы"», начались почти сразу с восстановления в 1957 г. Калмыцкой АССР (в 1944-56 гг. большая её часть входила в Астраханскую область).



Территория «памяти»

Всё дело в том, что в 1957-1958 гг. вся волжская дельта и её протоки в результате территориального размежевания между нижневолжскими соседями "сохранились" в Астраханской области (в отличие от периода 20-х — середины 40-х: тогда почти половина этого волжского сектора была у Калмыкии).







А Калмыкии вернули тот самый небольшой участок — 15-километровый доступ к Волге примерно в 70 км севернее её астраханской дельты. Не исключено, что, вспомнив об этом, в Элисте могут заняться воспоминаниями и иного рода. Так, созданный в марте 1948 г. в США (Филадельфии) на основе аналогичного комитета 1942-1945 гг. эмигрантский "Калмыцкий комитет по борьбе с большевизмом", действующий поныне, неоднократно заявляет о "границах родины, ущемлённых советским режимом", о необходимости "международной кампании за восстановление прав и подлинных исторических границ нашего народа".



Эти тезисы были представлены в меморандуме комитета еще в конце апреля 1955 г. на конференции в Бандунге (Индонезия) глав 29 развивающихся стран, включая КНР. В документе был также призыв к участникам конференции "способствовать прекращению советского этноцида народов и народностей". Вопреки протестам МИДа СССР и советского посольства в Индонезии, меморандум был зачитан тогдашним главой комитета Джабом Бурхиновым.



Конец спецпроекта «Навальный»

Как и многие другие народы, большие и малые, калмыки тоже не лишены имперских амбиций



Астраханская область до последнего времени отвергала все просьбы Элисты о создании высокомощных ирригационных сетей и коммунальных водопроводов с волжской дельты в соседний прикаспийский и в центральный регионы Калмыкии.



В более широком контексте, местные СМИ и «Радио Свобода» ещё в середине мая 2013 г. сообщали, что руководители правительств Астраханской области и Калмыкии встретятся, чтобы обсудить конфликтную ситуацию, сложившуюся вокруг 340 га Лиманского района, расположенного рядом с дельтой Волги. Именно на них, как известно, продолжает претендовать республика Калмыкия. По мнению представителей автономии, эти земли исторически являются калмыцкими пастбищами.







В последние годы обострились споры и возникали конфликтные ситуации между жителями соседних регионов из-за ряда сопредельных районов. Увы, но эти вопросы до сих пор не урегулированы. А в связи с катастрофической засухой в Калмыкии Элисте вполне сподручно вспомнить и о том, что республика до 1944 г. имела ещё два других доступа к Волге — ближе к Астрахани, но они после восстановления Калмыцкой АССР остались в Астраханской области.



Побочным стимулом к тому, чтобы разгорались калмыцко-астраханские споры, особенно в связи с водно-экологической ситуацией в Калмыкии, стал и ещё один факт. В январе 2015 г. более 70% участников опроса общественного мнения, проведенного в сопредельном с Волгоградской областью Ахтубинском районе Астраханской области и в самом Ахтубинске, высказались за передачу этой территории в Волгоградскую область.



Пока этот вопрос не получил никакого "официального" продолжения. Но, как считает волгоградский политолог и историк Павел Голод, "проволгоградские инициативы" Ахтубинского района могут стать своего рода плохим примером для Элисты. Эксперт отмечает, что

"после ликвидации Калмыцкой АССР в середине 40-х годов часть её приволжских районов была передана Астраханской области. Эти районы калмыки до сих пор считают своими, и любые административно-территориальные изменения в Астраханской области приведут, скорее всего, к реанимации калмыцких претензий. Но их удовлетворение — это небезопасный прецедент для всей России".



Экологическая ситуация на Нижней Волге, особенно в примыкающей к этому бассейну Калмыкии, как видим, чревата и политическими издержками, если по-прежнему не решать вопросы комплексного экологического оздоровления Волжского бассейна. Лето 2019-го, самое холодное в Центральной России, для Нижнего Поволжья обернулось страшной жарой, засухой и угрозой того, что без воды останутся гигантские территории. Первыми тревогу забили, как обычно, экологи и СМИ. А уже в конце июня Генпрокуратура объявила об угрозе экологической катастрофы в Нижнем и Среднем Поволжье.31 июля врио президента Калмыкии Б. Хасиков срочно прибыл в Москву и обратился к Владимиру Путину с просьбой оказать незамедлительную помощь республике в связи с последствиями обмеления Волги и её притоков. Превращение степей в пустыни напрямую угрожает почти 90% территории Калмыкии. В республике же усиливаются настроения, что, дескать, "центр" уделяет внимание только нижневолжским областям, но не национальным автономиям региона.Последние данные профильных органов, охватывающие только май и июнь этого года, свидетельствуют: водонаполняемость Волжского бассейна за последние четыре года сократилась более чем на 20%. Вряд ли в июле и начале августа ситуация стала лучше. А Волжский бассейн — это до 40% европейской территории РФ.С начала 2019 года волжская вода в ряде мест отступила от берегов на 80-150 метров. Нарастает массовая гибель разнообразных рыбных ресурсов в бассейне, в том числе осетровых пород. А в Среднем и Нижнем Поволжье "прописались" засухи, суховеи, деградация почв, болезни и гибель еще оставшихся кое-где прибрежных лесов, резкие и частые погодные перепады. Понятно, что всё это, вместе взятое, ухудшает и здоровье местного населения.Работы по комплексному экологическому оздоровлению речных бассейнов на протяжении уже трёх десятилетий реально финансируются в лучшем случае наполовину. Оборудование для проведения таких работ более чем на 70% устарело, и в России оно почти не производится. А его импорт, естественно, невыгоден. Растёт и дефицит кадров в этой сфере: ныне он достигает 80%.При этом объём рыбных ресурсов в Волжском бассейне, падающий с начала 80-х, по данным Росрыболовства, только за 2014-2019 годы сократился почти на четверть, в том числе осетровых — более чем на треть. Зато сверхмощные Волжско-Камские ГЭС, и без того крупные водопотребители, для выработки электроэнергии быстро наращивают объёмы водозабора. И делается это при более чем 60-процентной изношенности их оборудования, а также оборудования примыкающих к этим ГЭС водохранилищ, водоочистных, других водохозяйственных объектов.На таком фоне уже не удивляет пугающее превышение ПДК вредных веществ по всей протяженности рек Волжского бассейна. Оно достигает как минимум 30%. Без надлежащей очистки и фильтрации в реки и водохранилища бассейна сбрасывается как минимум половина объёма сточных вод. Эти и смежные факторы и были изложены врио главы Калмыкии Б. Хасиковым на встрече с В. Путиным 31 июля.Мнение Надежды Малышевой, директора по развитию информационно-аналитического агентства "PortNews" (РФ):В свою очередь, заслуженный работник лесного хозяйства СССР Сергей Агеев отмечает, чтоВ результате, сетует эксперт,Что же дальше? Похоже, печальные, даже трагические последствия ждать себя не заставят.Великую русскую реку может ждать и иная напасть. Примерно с мая 2015 года власти Калмыкии периодически предлагают пустить нижнее русло Волги по Восточной Калмыкии к калмыцкому побережью Каспия. В обоснование такой гениальной идеи постоянно говорится о том, что нижнее русло становится с каждым годом всё более проблемным с экологической и иных точек зрения.Калмыкия в своё время получила в качестве «хозяйственного подарка» доступ к Волге на очень небольшом участке, почти в дельте. Однако «друзья степей» калмыки лихо освоили практически всё протяжение реки от Волгограда да Астрахани и ниже. Полулегальный, а скорее, вовсе нелегальный, икорный бизнес и вылов осетровых не прекращается и после принятия самых жёстких законов в отношении контрабанды и браконьерства.Возможно, что первым с предложением нового «поворота рек» выступил в своё время не кто иной, как министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Н. Очиров. Это, по мнению калмыцкой стороны, поможет предотвратить окончательное опустынивание территории республики (76 тыс. кв. км). Стоимость предлагаемого проекта – около 200 млрд. рублей.Центру развития водохозяйственного комплекса Калмыкии отзыв по упомянутому проекту из сопредельной Астраханской области был направлен в июле 2015 года. Разумеется, отзыв отрицательный. Отрицательный ввидуОднако в Элисте, по имеющейся информации, не отказываются от этой эпохальной идеи. И не исключено, что переброс нижневолжского русла в Калмыкию её власти считают панацеей. А такой подход обусловлен прежде всего давними территориальными спорами между Калмыкией и Астраханской областью. Эти споры, как уже писало «Военное обозрение» в материале «Тайны депортаций. Часть 3. Калмыки. Операция "Улусы"», начались почти сразу с восстановления в 1957 г. Калмыцкой АССР (в 1944-56 гг. большая её часть входила в Астраханскую область).Всё дело в том, что в 1957-1958 гг. вся волжская дельта и её протоки в результате территориального размежевания между нижневолжскими соседями "сохранились" в Астраханской области (в отличие от периода 20-х — середины 40-х: тогда почти половина этого волжского сектора была у Калмыкии).А Калмыкии вернули тот самый небольшой участок — 15-километровый доступ к Волге примерно в 70 км севернее её астраханской дельты. Не исключено, что, вспомнив об этом, в Элисте могут заняться воспоминаниями и иного рода. Так, созданный в марте 1948 г. в США (Филадельфии) на основе аналогичного комитета 1942-1945 гг. эмигрантский "Калмыцкий комитет по борьбе с большевизмом", действующий поныне, неоднократно заявляет о "границах родины, ущемлённых советским режимом", о необходимости "международной кампании за восстановление прав и подлинных исторических границ нашего народа".Эти тезисы были представлены в меморандуме комитета еще в конце апреля 1955 г. на конференции в Бандунге (Индонезия) глав 29 развивающихся стран, включая КНР. В документе был также призыв к участникам конференции "способствовать прекращению советского этноцида народов и народностей". Вопреки протестам МИДа СССР и советского посольства в Индонезии, меморандум был зачитан тогдашним главой комитета Джабом Бурхиновым.Астраханская область до последнего времени отвергала все просьбы Элисты о создании высокомощных ирригационных сетей и коммунальных водопроводов с волжской дельты в соседний прикаспийский и в центральный регионы Калмыкии.В более широком контексте, местные СМИ и «Радио Свобода» ещё в середине мая 2013 г. сообщали, что руководители правительств Астраханской области и Калмыкии встретятся, чтобы обсудить конфликтную ситуацию, сложившуюся вокруг 340 га Лиманского района, расположенного рядом с дельтой Волги. Именно на них, как известно, продолжает претендовать республика Калмыкия. По мнению представителей автономии, эти земли исторически являются калмыцкими пастбищами.В последние годы обострились споры и возникали конфликтные ситуации между жителями соседних регионов из-за ряда сопредельных районов. Увы, но эти вопросы до сих пор не урегулированы. А в связи с катастрофической засухой в Калмыкии Элисте вполне сподручно вспомнить и о том, что республика до 1944 г. имела ещё два других доступа к Волге — ближе к Астрахани, но они после восстановления Калмыцкой АССР остались в Астраханской области.Побочным стимулом к тому, чтобы разгорались калмыцко-астраханские споры, особенно в связи с водно-экологической ситуацией в Калмыкии, стал и ещё один факт. В январе 2015 г. более 70% участников опроса общественного мнения, проведенного в сопредельном с Волгоградской областью Ахтубинском районе Астраханской области и в самом Ахтубинске, высказались за передачу этой территории в Волгоградскую область.Пока этот вопрос не получил никакого "официального" продолжения. Но, как считает волгоградский политолог и историк Павел Голод, "проволгоградские инициативы" Ахтубинского района могут стать своего рода плохим примером для Элисты. Эксперт отмечает, чтоЭкологическая ситуация на Нижней Волге, особенно в примыкающей к этому бассейну Калмыкии, как видим, чревата и политическими издержками, если по-прежнему не решать вопросы комплексного экологического оздоровления Волжского бассейна. Алексей Чичкин, Артём Багиров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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