Кальмары раздора. О ситуации на Дальнем Востоке • 155 • Аналитика









Ответ — в идеологии

Сегодня уже известны некоторые подробности инцидента. Так что останавливаться на этом смысла нет. Гораздо важнее разобраться, почему такое происходит. Почему мы допускаем такое отношение к себе при том, что именно мы, Россия, являемся основным поставщиком гуманитарной помощи северокорейскому народу? При том, что мы всячески поддерживаем этот народ в его противостоянии, например, США.



Итак, является ли Северная Корея нам другом? Да, вопрос должен быть поставлен именно так. Для нас, по крайней мере. Мы всегда делили и делим мир, как в песне: «И не друг и не враг, а так...» Так что это за страна — КНДР? Вопрос сложный и требующий достаточно серьезного углубления в идеологию Северной Кореи. Ответ мы найдем именно там. В разработанной Ким Ир Сеном идеологии чучхе. Тем более что именно идеология чучхе закреплена в Конституции КНДР как единственная государственная идеология.



Посмотрим на ситуацию с корейской стороны, со стороны людей, которые впитали учение Ким Ир Сена с молоком матери. Можно много писать о том, что представляет из себя чучхе. А можно выразить все идеи очень коротко. Самообеспечение и самобытность народа с опорой на армию, которая сама и есть народ.



Мы тоже когда-то писали красивый лозунг: «Народ и армия едины!» Но в Северной Корее этот лозунг реально воплощен в жизнь. Страна-армия. Кстати, именно северокорейская армия, если смотреть в процентном отношении к общему числу граждан страны, самая большая в мире. Вот что говорит об армии корейская доктрина Сонгун: «Чтобы установить общенародную и всегосударственную систему обороны, надо вооружить весь народ и превратить всю страну в крепость».



Так совершили ли северокорейские рыбаки преступление? Согласно чучхе, нет! Они выполняли заветы великого Ким Ир Сена. Занимались самообеспечением себя и страны. А то, что в другой стране такое занятие является противозаконным, для граждан КНДР — просто пустой звук.



Это, согласно чучхе, самобытность корейского народа. Если угодно, непохожесть на другие народы, подверженные влиянию Запада, Севера, Востока, Юга. С точки зрения представителей других народов это бы звучало по-другому: что хочу, то и ворочу! Вот такая сложная для понимания и тем более общения страна.



Мирным путём

Конечно, уже сегодня можно услышать множество радикалов, которые призывают топить браконьерские суда в похожих случаях: «Великая держава должна не только говорить, но и силу применять, если это необходимо. Утопить пару-тройку браконьерских шхун и все прекратится».



Таким «воякам» стоит напомнить совсем недавний (17 июля этого года) случай с российским сейнером «Сянхайлинь-8», который был задержан северокорейцами в 53 милях от берегов КНДР. Тогда только хорошие отношения между нашими странами помогли решить этот инцидент в кротчайшие сроки. Северные корейцы посчитали, что сейнер был в 30 километрах от побережья. А этого, при сложных отношениях между нашими странами, было бы достаточно для ареста и суда.



Пример силового решения проблемы у нас перед глазами. Что смогли сделать США против КНДР? Ровным счетом ничего. Северная Корея уже не раз доказывала, что может противостоять сильным мира сего. Силовой нажим на корейцев не даст ничего, кроме обострения ситуации в регионе. А война приведет к огромным потерям (вспомните страну-крепость), либо к применению ядерного оружия для уничтожения части корейского полуострова как таковой. На что ни Россия, ни Китай, ни Япония пойти не могут. Пострадают и наши территории и территории соседних стран.



Как мне кажется, очередной инцидент в Японском море скоро будет разрешен мирно. В лучшем случае будут арестованы и предстанут перед судом те, кто напал на российских пограничников. Остальные будут отпущены восвояси. Вопрос с рыбацкими судами будет решать суд. Но, в конечном счете, шхуны тоже будут возвращены КНДР.



Почему у нас потери?

А теперь о втором важном вопросе. Как могло получиться, что досмотровая группа была атакована браконьерами? Почему пограничники не смогли защититься? Почему потери?





Процедура досмотра судов и обеспечение безопасности досмотровых групп у пограничников отработана до автоматизма. Особенно на Дальнем Востоке, где практически ежедневно происходят случаи проникновения в территориальные воды России. Так что говорить о непрофессионализме или слабой подготовке экипажа пограничного корабля не стоит. Тогда что?



Сегодня мы можем только предположить, выдвинуть версию ответа на этот вопрос. Инспекция Погранслужбы ФСБ разберется на месте. Вероятнее всего, матросы были либо просто психологически не готовы открыть огонь на поражение или имели приказ «огонь открывать в крайнем случае и поверх голов». Но повторюсь, это версия, не подкрепленная фактами. Официально об этом скажет ФСБ России.



Что дальше? Будет ли этот инцидент последним или скоро мы опять услышим о корейских браконьерах, погонях и задержаниях? Согласитесь, это достаточно серьезный вопрос. Мы обязаны думать о жизни и здоровье наших моряков-пограничников. Думать даже несмотря на то, что уже работает наш МИД, работает служба, которой подчинены пограничники, работает командование пограничного округа. Мы просто должны быть готовы.







Почти законно

Увы, задержания будут продолжаться. Северокорейцы будут продолжать браконьерский промысел в наших территориальных водах. Дело в том, что они делают это почти законно. Согласно закону РФ (1998 г.), подписанному КНДР и Россией, рыбаки имеют право заниматься промыслом в нашей экономической зоне, получив лицензию в соответствующем управлении Росрыболовства. В этой лицензии указаны не только вид промысла и объем полученной продукции, но и район проведения промысла.



Однако, получив лицензию на вылов рыбы, рыбаки начинают заниматься браконьерством. Причина проста. Одно дело — ловить рыбу и совсем другое — кальмара. У корейцев и японцев кальмар очень популярен и, следовательно, дорог. Вероятность же того, что шхуна будет поймана и конфискована, достаточно мала. Для примера достаточно вспомнить совсем свежий эпизод начала сентября этого года.



Рыбаки Северной Кореи спасались от тайфуна «Линлин». Согласно международным законам, в этом случае суда могут заходить в территориальные воды, чтобы укрыться от шторма. Более 500 северокорейцев спрятались таким образом в бухте Ольга. Но что произошло дальше? После окончания шторма суда вышли из бухты и начали лов кальмара… прямо на траверзе поселка Преображение. Более сотни северокорейских судов!



Почему капитаны пошли на открытое нарушение закона? Причина проста: миграция кальмара и образование промысловых скоплений у побережья. Расчет был на долгое раскачивание пограничников и большое количество рыбацких шхун. Нашествие браконьеров было настолько масштабным, что Погранслужба ФСБ была вынуждена срочно перебросить дополнительные корабли от побережья Сахалинской области. В итоге российские пограничники 12 сентября задержали 16 северокорейских шхун и более 250 рыбаков.



Значит, незаконный промысел будет продолжаться и дальше. И вероятность очередного конфликта, в том числе и с оружием, достаточно велика. Проблема с браконьерством на Дальнем Востоке не нова. Но решать её надо. Голод, возможность заработать хорошие деньги и идеи чучхе в голове будут подталкивать северокорейских рыбаков на преступления. А большие деньги, уложенные в трюмах шхун в виде незаконно добытых кальмаров, будут подталкивать к применению оружия… СМИ России раскалила новая тема: нападение корейских браконьеров на досмотровую группу российских пограничников в исключительной экономической зоне в районе банки Кито-Ямато в Японском море. В результате нападения трое российских пограничников получили ранения различной тяжести, две северокорейские шхуны были задержаны. В общей сложности «улов» российских пограничников составил более 80 граждан КНДР.Сегодня уже известны некоторые подробности инцидента. Так что останавливаться на этом смысла нет. Гораздо важнее разобраться, почему такое происходит. Почему мы допускаем такое отношение к себе при том, что именно мы, Россия, являемся основным поставщиком гуманитарной помощи северокорейскому народу? При том, что мы всячески поддерживаем этот народ в его противостоянии, например, США.Итак, является ли Северная Корея нам другом? Да, вопрос должен быть поставлен именно так. Для нас, по крайней мере. Мы всегда делили и делим мир, как в песне: «И не друг и не враг, а так...» Так что это за страна — КНДР? Вопрос сложный и требующий достаточно серьезного углубления в идеологию Северной Кореи. Ответ мы найдем именно там. В разработанной Ким Ир Сеном идеологии чучхе. Тем более что именно идеология чучхе закреплена в Конституции КНДР как единственная государственная идеология.Посмотрим на ситуацию с корейской стороны, со стороны людей, которые впитали учение Ким Ир Сена с молоком матери. Можно много писать о том, что представляет из себя чучхе. А можно выразить все идеи очень коротко. Самообеспечение и самобытность народа с опорой на армию, которая сама и есть народ.Мы тоже когда-то писали красивый лозунг: «Народ и армия едины!» Но в Северной Корее этот лозунг реально воплощен в жизнь. Страна-армия. Кстати, именно северокорейская армия, если смотреть в процентном отношении к общему числу граждан страны, самая большая в мире. Вот что говорит об армии корейская доктрина Сонгун: «Чтобы установить общенародную и всегосударственную систему обороны, надо вооружить весь народ и превратить всю страну в крепость».Так совершили ли северокорейские рыбаки преступление? Согласно чучхе, нет! Они выполняли заветы великого Ким Ир Сена. Занимались самообеспечением себя и страны. А то, что в другой стране такое занятие является противозаконным, для граждан КНДР — просто пустой звук.Это, согласно чучхе, самобытность корейского народа. Если угодно, непохожесть на другие народы, подверженные влиянию Запада, Севера, Востока, Юга. С точки зрения представителей других народов это бы звучало по-другому: что хочу, то и ворочу! Вот такая сложная для понимания и тем более общения страна.Конечно, уже сегодня можно услышать множество радикалов, которые призывают топить браконьерские суда в похожих случаях: «Великая держава должна не только говорить, но и силу применять, если это необходимо. Утопить пару-тройку браконьерских шхун и все прекратится».Таким «воякам» стоит напомнить совсем недавний (17 июля этого года) случай с российским сейнером «Сянхайлинь-8», который был задержан северокорейцами в 53 милях от берегов КНДР. Тогда только хорошие отношения между нашими странами помогли решить этот инцидент в кротчайшие сроки. Северные корейцы посчитали, что сейнер был в 30 километрах от побережья. А этого, при сложных отношениях между нашими странами, было бы достаточно для ареста и суда.Пример силового решения проблемы у нас перед глазами. Что смогли сделать США против КНДР? Ровным счетом ничего. Северная Корея уже не раз доказывала, что может противостоять сильным мира сего. Силовой нажим на корейцев не даст ничего, кроме обострения ситуации в регионе. А война приведет к огромным потерям (вспомните страну-крепость), либо к применению ядерного оружия для уничтожения части корейского полуострова как таковой. На что ни Россия, ни Китай, ни Япония пойти не могут. Пострадают и наши территории и территории соседних стран.Как мне кажется, очередной инцидент в Японском море скоро будет разрешен мирно. В лучшем случае будут арестованы и предстанут перед судом те, кто напал на российских пограничников. Остальные будут отпущены восвояси. Вопрос с рыбацкими судами будет решать суд. Но, в конечном счете, шхуны тоже будут возвращены КНДР.А теперь о втором важном вопросе. Как могло получиться, что досмотровая группа была атакована браконьерами? Почему пограничники не смогли защититься? Почему потери?Процедура досмотра судов и обеспечение безопасности досмотровых групп у пограничников отработана до автоматизма. Особенно на Дальнем Востоке, где практически ежедневно происходят случаи проникновения в территориальные воды России. Так что говорить о непрофессионализме или слабой подготовке экипажа пограничного корабля не стоит. Тогда что?Сегодня мы можем только предположить, выдвинуть версию ответа на этот вопрос. Инспекция Погранслужбы ФСБ разберется на месте. Вероятнее всего, матросы были либо просто психологически не готовы открыть огонь на поражение или имели приказ «огонь открывать в крайнем случае и поверх голов». Но повторюсь, это версия, не подкрепленная фактами. Официально об этом скажет ФСБ России.Что дальше? Будет ли этот инцидент последним или скоро мы опять услышим о корейских браконьерах, погонях и задержаниях? Согласитесь, это достаточно серьезный вопрос. Мы обязаны думать о жизни и здоровье наших моряков-пограничников. Думать даже несмотря на то, что уже работает наш МИД, работает служба, которой подчинены пограничники, работает командование пограничного округа. Мы просто должны быть готовы.Увы, задержания будут продолжаться. Северокорейцы будут продолжать браконьерский промысел в наших территориальных водах. Дело в том, что они делают это почти законно. Согласно закону РФ (1998 г.), подписанному КНДР и Россией, рыбаки имеют право заниматься промыслом в нашей экономической зоне, получив лицензию в соответствующем управлении Росрыболовства. В этой лицензии указаны не только вид промысла и объем полученной продукции, но и район проведения промысла.Однако, получив лицензию на вылов рыбы, рыбаки начинают заниматься браконьерством. Причина проста. Одно дело — ловить рыбу и совсем другое — кальмара. У корейцев и японцев кальмар очень популярен и, следовательно, дорог. Вероятность же того, что шхуна будет поймана и конфискована, достаточно мала. Для примера достаточно вспомнить совсем свежий эпизод начала сентября этого года.Рыбаки Северной Кореи спасались от тайфуна «Линлин». Согласно международным законам, в этом случае суда могут заходить в территориальные воды, чтобы укрыться от шторма. Более 500 северокорейцев спрятались таким образом в бухте Ольга. Но что произошло дальше? После окончания шторма суда вышли из бухты и начали лов кальмара… прямо на траверзе поселка Преображение. Более сотни северокорейских судов!Почему капитаны пошли на открытое нарушение закона? Причина проста: миграция кальмара и образование промысловых скоплений у побережья. Расчет был на долгое раскачивание пограничников и большое количество рыбацких шхун. Нашествие браконьеров было настолько масштабным, что Погранслужба ФСБ была вынуждена срочно перебросить дополнительные корабли от побережья Сахалинской области. В итоге российские пограничники 12 сентября задержали 16 северокорейских шхун и более 250 рыбаков.Значит, незаконный промысел будет продолжаться и дальше. И вероятность очередного конфликта, в том числе и с оружием, достаточно велика. Проблема с браконьерством на Дальнем Востоке не нова. Но решать её надо. Голод, возможность заработать хорошие деньги и идеи чучхе в голове будут подталкивать северокорейских рыбаков на преступления. А большие деньги, уложенные в трюмах шхун в виде незаконно добытых кальмаров, будут подталкивать к применению оружия… Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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