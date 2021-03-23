Калининграду надо бояться даже не НАТО. На реальную угрозу указал Баранец: "Они гораздо опаснее…"

Калининграду надо бояться даже не вторжения НАТО. На реальную угрозу указал Виктор Баранец. Он заметил, что в последние годы извне идёт активная обработка общественного сознания в данном российском регионе: "Эти разговоры гораздо опаснее…".

Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец прокомментировал высказывание сенатора Совфеда Алексея Пушкова по поводу Калининграда.

Последний в своём Telegram-канале объяснил причину истерии на Западе, спровоцированной якобы военной угрозой со стороны российского региона-анклава. Он считает, что задача данного нагнетания состоит в попытке обосновать расширение НАТО в Восточной Европе и привлечь в Альянс и другие страны. В частности, Швецию и Финляндию.

Баранец в беседе с корреспондентом Царьграда обратил внимание, что в планах американских военных Калининградская область отмечена специальным шифром - как своего рода "зона затруднённого доступа".

Стратеги НАТО рассматривают данный регион в своих планах как очень опасный плацдарм, который в случае наступления блока на Россию останется в тылу у западных войск и доставит им очень большие неприятности. Потому сейчас и идёт такая обработка общественного европейского сознания по поводу того, что Калининградская область - это якобы сплошь милитаризированная зона, что там сосредоточена могучая российская группировка, которая, конечно, будто бы нацелена на Польшу и на страны Прибалтики. Но всё это типичная демагогия НАТО, - подчеркнул эксперт.

При этом он добавил, что российская группировка в Калининградской области имеет полное право организовываться так, как считают нужным в нашем Министерстве обороны, в Генштабе ВС РФ и в Кремле. И Москве должно быть плевать на все провокационные разговоры на Западе об этом российском регионе.