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Калининграду надо бояться даже не НАТО. На реальную угрозу указал Баранец: "Они гораздо опаснее…"
23 марта 2021, 13:55 • 190 • Политика
Калининграду надо бояться даже не вторжения НАТО. На реальную угрозу указал Виктор Баранец. Он заметил, что в последние годы извне идёт активная обработка общественного сознания в данном российском регионе: "Эти разговоры гораздо опаснее…".
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец прокомментировал высказывание сенатора Совфеда Алексея Пушкова по поводу Калининграда.
Последний в своём Telegram-канале объяснил причину истерии на Западе, спровоцированной якобы военной угрозой со стороны российского региона-анклава. Он считает, что задача данного нагнетания состоит в попытке обосновать расширение НАТО в Восточной Европе и привлечь в Альянс и другие страны. В частности, Швецию и Финляндию.
Баранец в беседе с корреспондентом Царьграда обратил внимание, что в планах американских военных Калининградская область отмечена специальным шифром - как своего рода "зона затруднённого доступа".
При этом он добавил, что российская группировка в Калининградской области имеет полное право организовываться так, как считают нужным в нашем Министерстве обороны, в Генштабе ВС РФ и в Кремле. И Москве должно быть плевать на все провокационные разговоры на Западе об этом российском регионе.
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