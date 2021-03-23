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Калининграду надо бояться даже не НАТО. На реальную угрозу указал Баранец: "Они гораздо опаснее…"

23 марта 2021, 13:55  •  190 • Политика
Калининграду надо бояться даже не вторжения НАТО. На реальную угрозу указал Виктор Баранец. Он заметил, что в последние годы извне идёт активная обработка общественного сознания в данном российском регионе: "Эти разговоры гораздо опаснее…".
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец прокомментировал высказывание сенатора Совфеда Алексея Пушкова по поводу Калининграда.
Последний в своём Telegram-канале объяснил причину истерии на Западе, спровоцированной якобы военной угрозой со стороны российского региона-анклава. Он считает, что задача данного нагнетания состоит в попытке обосновать расширение НАТО в Восточной Европе и привлечь в Альянс и другие страны. В частности, Швецию и Финляндию.
Баранец в беседе с корреспондентом Царьграда обратил внимание, что в планах американских военных Калининградская область отмечена специальным шифром - как своего рода "зона затруднённого доступа".
Стратеги НАТО рассматривают данный регион в своих планах как очень опасный плацдарм, который в случае наступления блока на Россию останется в тылу у западных войск и доставит им очень большие неприятности. Потому сейчас и идёт такая обработка общественного европейского сознания по поводу того, что Калининградская область - это якобы сплошь милитаризированная зона, что там сосредоточена могучая российская группировка, которая, конечно, будто бы нацелена на Польшу и на страны Прибалтики. Но всё это типичная демагогия НАТО, - подчеркнул эксперт.
При этом он добавил, что российская группировка в Калининградской области имеет полное право организовываться так, как считают нужным в нашем Министерстве обороны, в Генштабе ВС РФ и в Кремле. И Москве должно быть плевать на все провокационные разговоры на Западе об этом российском регионе.
Мне гораздо более тревожным кажется то, что в последние годы идёт активная обработка калининградского общественного сознания. В мозги людей внедряется мысль, что, мол, это не наша российская земля, что Калининградская область отошла нам якобы незаконно. Таким образом, размывается священный принцип итогов Великой Отечественной войны. Вот эти разговоры гораздо опаснее "грандиозных" планов НАТО, о которых мы слышим. Но я вам с уверенностью скажу, что Калининградская область защищена достаточно хорошо, - резюмировал собеседник "Первого русского".

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