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Калининградский политик задержан по статье за педофилию: Имидж подпорчен для всей партии

01 августа 2021, 20:50  •  64 • Политика
Экс-главу исполкома единороссов в Калининграде арестовали за насилие. По оценке политолога Георгия Фёдорова, эта история подпортит имидж всей партии.
Громкое задержание на днях произошло в Калининграде - по подозрению в совращении и насилии над несовершеннолетней был задержан местный политик. Как сообщает РБК, речь идёт о бывшем главе регионального исполкома "Единой России" Максиме Суворове.
Уточняется, что политик баллотировался в горсовет Калининграда по одному из округов. Однако незадолго до задержания и ареста он снялся с выборов, а также покинул пост главы исполкома и написал заявление о своём исключении из списков.
В партии после скандала уже заявили, что Суворов на момент заключения под стражу уже не был по бумагам единороссом.
Инцидент в Калининграде обернётся потрясениями для имиджа партии, полагает политолог Георгий Фёдоров.
Однако политика политикой, но речь о нарушении закона, а потому (и в партии это также понимают), процесс будет следовать по всем законным процедурам.
"Естественно, этот скандал ударит по имиджу "Единой России", бесспорно, никто это даже не отрицает. Но преступления подобного характера должны караться вне зависимости от политических предпочтений. Если подобное насилие будет, это должно быть наказано жесточайшим образом и невзирая на лица. Поэтому, конечно, это удар по "Единой России", и я думаю, что это надо воспринимать просто как сексуальное преступление с отягчающими обстоятельствами", - заявил он в беседе с Царьградом.
Эксперт полагает, что внутри "ЕР" на это резонансное дело будет жёсткая реакция.
"Самое главное, чтобы человек, который позволил себе такое преступление, был наказан по всей строгости закона", - добавил Фёдоров.

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