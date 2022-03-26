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Калининградские власти одним историческим фактом обнулили претензию польского генерала
26 марта 2022, 13:15 • 338 • Политика
Калининградские власти посоветовали польскому генералу Вальдемару Скшипчаку в ответ на его территориальные притязания изучить историю. Поляку напомнили о том, что нельзя вернуть то, что никогда не принадлежало Польше.
Экс-командир сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак в эфире телеканала Super Express заявил о том, что Варшаве, мол, "стоит поднять вопрос о Калининграде, который (по его мнению) является территорией Польши".
Калининградские власти обнулили эти территориальные притязания польского генерала одним фактом. Они, как сообщает РИА Новости, посоветовали Скшипчаку изучить историю, чтобы понять, что нельзя вернуть то, что никогда не принадлежало Польше.
- подчеркнул руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
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