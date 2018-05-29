Калининград: западный форпост и ахиллесова пята России • 128 • Аналитика







В маневрах Saber Strike 2018 («Удар сабли»), которые продлятся около двух недель, примут участие 18 тысяч солдат и 5 тысяч единиц техники из 19 стран.





Название не случайно: символическим «ударом сабли» (сил быстрого развертывания) предполагается остановить и «обрубить» натиск «агрессора» (в котором без труда угадывается наша страна).



Легенда учений такова: силы быстрого реагирования, представленные ударными подразделениями бундесвера, которые стремительным броском выдвигаются навстречу наступающему условному противнику, берут под контроль транспортные коммуникации, развязки, мосты и переправы и удерживают их до подхода основных сил.



Реалистичность такого сценария кажется сомнительной, по одной простой причине: Россия не собирается нападать на прибалтийские республики. Во-первых, это не в наших правилах, а во-вторых, они нам не нужны. Никакого особого интереса они не представляют. В настоящий момент в силу нынешней конфронтации даже прибалтийские порты практически полностью выключены из российских логистических схем.



Остатки советской промышленности, которые достались «лимитрофам» после обретения независимости и которые ранее были интегрированы с российской промышленностью, не только не модернизировались, но и были полностью разрушены. И в этом плане они тоже неинтересны.



Что касается стратегического значения этого региона, то с ролью российского западного форпоста более чем успешно справляется Калининградская область.







Собственно, есть все основания полагать, что именно этот российский эксклав и является причиной стремления Запада превратить прибалтийские республики в зону постоянной напряженности, а то и в театр военных действий.



В этом смысле весьма показательна публикация в авторитетном американском издании National Interest, освещающем вопросы военного строительства и геополитики. В преддверии предстоящих учений журнал сообщает, что «вооружённая до зубов Калининградская область» — худший кошмар НАТО.



Констатируя, что Балтийский флот сильнее всего польского флота, автор статьи отмечает, что российские ракеты (из которых самая большая угроза — РК «Искандер-М») и флот в регионе значительно уменьшают зону действия войск США и стран Европы. Кроме того, многочисленные аэродромы в области позволяют задействовать весь потенциал ВКС, в том числе и крылатые ракеты Х-55 и Х-101.







Хоть об этом в материале и не говорится, но стоит отметить, что чуть ли не единственной ахиллесовой пятой калининградской группировки является оторванность от остальной территории РФ.



Все сухопутные коммуникации с областью осуществляются через территорию Литвы. Блокада Калининграда может поставить Россию в крайне затруднительное положение, которое при самом худшем варианте развития событий может поставить руководство нашей страны перед дилеммой: принять условия капитуляции, диктуемой Западом (например, демилитаризация области и, скажем, придание ей «вольного» статуса), или создать надежный транспортный коридор. Нельзя исключать, что именно принуждение нашей страны к «пробитию» этого коридора может быть при определенных условиях стать главной задачей манипуляций НАТО и США в Прибалтике. Понятно, что за этим последует обвинение Москвы в прямой агрессии, которое может быть использовано как казус белли или основание для международного остракизма России. Как, например, была использована «зимняя война» для изоляции СССР. Суворовская каша



Напомним, что Калининградская область это не только военные базы России, но и почти миллион наших граждан.



Конечно, российский эксклав и коммуникации, связывающие его с большой землей, находятся под защитой норм международного права. Но, как мы видим, сегодня США и их сателлиты нарушают любые законы и договоры легко и непринужденно. Так что надежда на то, что наши оппоненты будут играть по правилам, как, впрочем, и на то, что их к этому сумеют принудить наднациональные инстанции, не слишком велика.







Дополнительную тревогу внушает тот факт, что уже на протяжении нескольких последних лет западный блок всеми силами убеждает мировую общественность в том, что Россия угрожает Прибалтике и намерена ее захватить.



То есть учения, подобные Saber Strike, преследуют не только военные цели. Их задача — спровоцировать нашу страну на ответные шаги, на укрепление северо-западных рубежей страны, которые можно будет представить как агрессивные устремления.



Той же цели служат и провокационные оскорбительные выступления высших чиновников прибалтийских «лимитрофов» в адрес нашей страны, дискриминация русскоязычного населения в этих республиках.



Результатом этой долгосрочной информационно-психологической войны может стать принятие если не всем мировым сообществом, то хотя бы его западной частью мер, направленных на сдерживание «российской экспансии». Вплоть до уже упомянутой блокады Калининградской области.



Собственно, даже сама угроза ее объявления или даже намек на это могут быть использованы для давления на нашу страну.



Именно эти действия Запада, в том числе в Прибалтике, имел в виду президент России Владимир Путин, когда призывал страны Запада не пересекать «красную черту» в отношениях с Москвой.



Однако для того, чтобы этот призыв был услышан, чтобы к интересам нашей страны относились с уважением, необходимо не только четко обозначить «красную линию» и ознакомить ее потенциальных нарушителей с тем, к чему может привести ее пересечение, но и убедить их в том, что возмездие последует неизбежно и незамедлительно.



Остается надеяться, что все это будет в ближайшее время сделано. Третьего июня в балтийском регионе начинаются одни из самых масштабных учений НАТО, которые будут проходить на земле, в воздушном пространстве, в территориальных водах Польши и трех республик Балтии.В маневрах Saber Strike 2018 («Удар сабли»), которые продлятся около двух недель, примут участие 18 тысяч солдат и 5 тысяч единиц техники из 19 стран.Название не случайно: символическим «ударом сабли» (сил быстрого развертывания) предполагается остановить и «обрубить» натиск «агрессора» (в котором без труда угадывается наша страна).Легенда учений такова: силы быстрого реагирования, представленные ударными подразделениями бундесвера, которые стремительным броском выдвигаются навстречу наступающему условному противнику, берут под контроль транспортные коммуникации, развязки, мосты и переправы и удерживают их до подхода основных сил.Реалистичность такого сценария кажется сомнительной, по одной простой причине: Россия не собирается нападать на прибалтийские республики. Во-первых, это не в наших правилах, а во-вторых, они нам не нужны. Никакого особого интереса они не представляют. В настоящий момент в силу нынешней конфронтации даже прибалтийские порты практически полностью выключены из российских логистических схем.Остатки советской промышленности, которые достались «лимитрофам» после обретения независимости и которые ранее были интегрированы с российской промышленностью, не только не модернизировались, но и были полностью разрушены. И в этом плане они тоже неинтересны.Что касается стратегического значения этого региона, то с ролью российского западного форпоста более чем успешно справляется Калининградская область.Собственно, есть все основания полагать, что именно этот российский эксклав и является причиной стремления Запада превратить прибалтийские республики в зону постоянной напряженности, а то и в театр военных действий.В этом смысле весьма показательна публикация в авторитетном американском издании National Interest, освещающем вопросы военного строительства и геополитики. В преддверии предстоящих учений журнал сообщает, что «вооружённая до зубов Калининградская область» — худший кошмар НАТО.Констатируя, что Балтийский флот сильнее всего польского флота, автор статьи отмечает, что российские ракеты (из которых самая большая угроза — РК «Искандер-М») и флот в регионе значительно уменьшают зону действия войск США и стран Европы. Кроме того, многочисленные аэродромы в области позволяют задействовать весь потенциал ВКС, в том числе и крылатые ракеты Х-55 и Х-101.Хоть об этом в материале и не говорится, но стоит отметить, что чуть ли не единственной ахиллесовой пятой калининградской группировки является оторванность от остальной территории РФ.Все сухопутные коммуникации с областью осуществляются через территорию Литвы. Блокада Калининграда может поставить Россию в крайне затруднительное положение, которое при самом худшем варианте развития событий может поставить руководство нашей страны перед дилеммой: принять условия капитуляции, диктуемой Западом (например, демилитаризация области и, скажем, придание ей «вольного» статуса), или создать надежный транспортный коридор. Нельзя исключать, что именно принуждение нашей страны к «пробитию» этого коридора может быть при определенных условиях стать главной задачей манипуляций НАТО и США в Прибалтике. Понятно, что за этим последует обвинение Москвы в прямой агрессии, которое может быть использовано как казус белли или основание для международного остракизма России. Как, например, была использована «зимняя война» для изоляции СССР.Напомним, что Калининградская область это не только военные базы России, но и почти миллион наших граждан.Конечно, российский эксклав и коммуникации, связывающие его с большой землей, находятся под защитой норм международного права. Но, как мы видим, сегодня США и их сателлиты нарушают любые законы и договоры легко и непринужденно. Так что надежда на то, что наши оппоненты будут играть по правилам, как, впрочем, и на то, что их к этому сумеют принудить наднациональные инстанции, не слишком велика.Дополнительную тревогу внушает тот факт, что уже на протяжении нескольких последних лет западный блок всеми силами убеждает мировую общественность в том, что Россия угрожает Прибалтике и намерена ее захватить.То есть учения, подобные Saber Strike, преследуют не только военные цели. Их задача — спровоцировать нашу страну на ответные шаги, на укрепление северо-западных рубежей страны, которые можно будет представить как агрессивные устремления.Той же цели служат и провокационные оскорбительные выступления высших чиновников прибалтийских «лимитрофов» в адрес нашей страны, дискриминация русскоязычного населения в этих республиках.Результатом этой долгосрочной информационно-психологической войны может стать принятие если не всем мировым сообществом, то хотя бы его западной частью мер, направленных на сдерживание «российской экспансии». Вплоть до уже упомянутой блокады Калининградской области.Собственно, даже сама угроза ее объявления или даже намек на это могут быть использованы для давления на нашу страну.Именно эти действия Запада, в том числе в Прибалтике, имел в виду президент России Владимир Путин, когда призывал страны Запада не пересекать «красную черту» в отношениях с Москвой.Однако для того, чтобы этот призыв был услышан, чтобы к интересам нашей страны относились с уважением, необходимо не только четко обозначить «красную линию» и ознакомить ее потенциальных нарушителей с тем, к чему может привести ее пересечение, но и убедить их в том, что возмездие последует неизбежно и незамедлительно.Остается надеяться, что все это будет в ближайшее время сделано. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 128 Источник Похожие новости Считаете Казахстан странным? Посмотрите и подумайте! Грязная нефть против чистых технологий Суворовская каша

Калининград: западный форпост и ахиллесова пята России Сообразим на двоих. Экономический форум Путина и Макрона Астана: центр геополитической борьбы за новый мировой порядок Новости партнеров