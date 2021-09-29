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Калифорнийские маршруты: основательницу The Bell могут признать физлицом-иноагентом

29 сентября 2021, 09:15  •  48 • В России
Основательница издания The Bell, бывший главред сайта «Ведомости» и российского Forbes Елизавета Осетинская может быть признана физлицом-иноагентом. С соответствующим заявлением в прокуратуру обратился основатель Общественного комитета по выявлению иностранного вмешательства Александр Ионов. В защиту своей позиции Ионов заявил, что Осетинская работала в Калифорнийском университете в Беркли. Изучив зарплатные реестры госслужащих Калифорнии, RT выяснил, что за последние три года создатель The Bell заработала в США $173,5 тыс. (12,6 млн рублей). The Bell опровергает информацию об иностранном финансировании.
 
Instagram © osetinskayaliza
 

«Мы обратились в прокуратуру с требованием признать Елизавету Осетинскую физлицом-иноагентом в связи с её личными доходами от работы в США», — сообщил Ионов в беседе с RT. 

Основатель Общественного комитета по выявлению иностранного вмешательства при этом напомнил, что Осетинская работала в Школе журналистики Калифорнийского университета в Беркли (США) в 2017 году. Она сама подтверждала эти сведения RT, однако не касалась финансовой стороны вопроса.

Между тем сведения о зарплате российского медиаменеджера в США находятся в открытом доступе.

«Беркли — государственный университет. По законам штата все данные о зарплатах сотрудников государственных органов подлежат опубликованию», — объяснил Ионов. 

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Согласно изученным RT данным сайтов Transparentcalifornia.com и Californiasalary.info, публикующих финотчёты калифорнийских служащих, Осетинская получала зарплату в Калифорнийском университете в качестве «младшего специалиста».

Она числилась сотрудником университета с 2017 по 2019 год и заработала $33,5 тыс. в 2017-м, $74 тыс. в 2018-м и $65,9 тыс. в 2019 году.

Её университетский заработок за три года составил $173,5 тыс. (по курсу на момент публикации — 12,6 млн рублей). 

Осетинская работала в Беркли и в 2020 году, утверждает Ионов, чему в будущем, по его словам, также будет официальное подтверждение. 

«Отчёты публикуются не сразу, и за 2020 год мы сведения о доходах тоже увидим», — уверен общественник.  

  • Instagram
  • © osetinskayaliza

Перед тем как поступить в университет на работу, Осетинская отучилась в нём по программе расследовательской журналистики — The Investigative Reporting Program (IRP).

Впоследствии, как сообщали СМИ, сотрудники IRP помогли ей основать онлайн-издание The Bell. В частности, газета «Коммерсантъ» сообщала, что в 2017-м именно юристы IRP зарегистрировали в Делавэре управляющую изданием компанию Polestar Digital Ventures Ltd. 

На старте финансирование The Bell также шло через Polestar Digital Ventures Ltd, писал RT. 

Само издание Ионов также просит признать СМИ-иноагентом, о чём он сообщил прокуратуре 22 сентября 2021 года.

По его данным, иностранное финансирование медиапроекта Осетинской продолжается и по сей день. 

«Юрлица Осетинской, в том числе Polestar Digital Ventures Ltd, получали финансирование от американского Investigative Studios и других государственных и неправительственных источников», — сообщил правозащитник в беседе с RT.  

Его слова подтверждаются отчётом Investigative Studios перед налоговой службой США (форма 990). Согласно документу, с которым ознакомился RT, в 2018 году эта некоммерческая продюсерская организация перечислила $132 тыс. юрлицу Осетинской — Polestar Digital Ventures. RT публикует этот документ. 

    Investigative Studios существует в том числе на гранты от американского правительства, утверждает Ионов.

    «Поэтому фактически компания Осетинской получала деньги американских налогоплательщиков», — делает он вывод.

    Несмотря на это, The Bell опровергает данные об иностранном финансировании своего СМИ. 

    «Управляющая компания The Bell в настоящее время зарегистрирована в России и не получает иностранного финансирования, — уточнили в редакции издания. — Investigative Studios — частная компания, которая была занята в производстве и продюсировании двух фильмов <…> HBO и Amazon. Сотрудничество Polestar Digital Ventures с Investigative Studios заключалось в организации для этих фильмов интервью с российскими официальными лицами <…> и участниками событий».

    Однако факты свидетельствуют, что по крайней мере на старте проекта, в 2017—2018 годах, основной бюджет The Bell формировался на зарубежные деньги.

    Как писал RT, именно государственный Калифорнийский университет дал первые $100 тыс. на запуск издания. Деньги на старт The Bell выделили также Европейский фонд за демократию* (EED) и проживающий за рубежом предприниматель Борис Зимин, сын основателя «Вымпелкома» и фонда «Династия»** Дмитрия Зимина. 

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    Помимо Polestar Digital Ventures Ltd, Осетинская управляет юрлицом Polestar Video Ventures Inc в Калифорнии. Об этом RT стало известно из реестра юрлиц штата.

    В России на Осетинскую, по данным «Контур.Фокус», зарегистрированы три юридических лица. Это её ИП, ООО «Русские Норм» (Осетинская ведёт одноимённый канал на YouTube) и ООО «Умная реклама» (управляет клубом предпринимателей Bell.Club). 

    По данным «Контур.Фокус», чистая прибыль организаций Осетинской за 2020 год составила 50,4 млн рублей. Какое из них управляет собственно изданием, понять невозможно: на сайте The Bell нет указания на управляющую компанию. 

    Однако есть косвенные признаки того, что до недавнего времени у проектов The Bell имелись иностранные связи. В частности, в августе 2021 года компания Polestar Digital Ventures отвечала за отправку и обработку данных при подписке на email-рассылки Bell.Club. 

    RT направил Осетинской запрос с просьбой прокомментировать информацию об иностранном финансировании, но на момент сдачи заметки ответа не получил.

     

    * Европейский фонд за демократию (EED) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 06.03.2020.

    ** Фонд «Династия» включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25 мая 2015 года.

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