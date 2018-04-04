Калифорнийская вендетта: что известно о женщине, напавшей на штаб-квартиру YouTube

Американская полиция установила личность женщины, устроившей стрельбу в офисе YouTube в Калифорнии. Ею оказалась 39-летняя американка иранского происхождения Насим Агдам. О мотиве преступления пока официально не сообщалось. Однако известно, что девушка была активным пользователем видеохостинга и неоднократно возмущалась его политикой, цензурой, а также демонетизацией контента. Об этом, в частности, рассказал отец Агдам. По его словам, дочь жаловалась, что её записи на тему защиты животных периодически блокируются, а YouTube якобы намеренно сокращает её аудиторию. Что ещё известно о нападении — в материале RT.

YouTube-цензура

Американские правоохранители установили личность стрелка, совершившего нападение на офис YouTube в Сан-Бруно. Им оказалась 39-летняя американка иранского происхождения Насим Агдам. Женщина была активным пользователем видеохостинга, где размещала свои записи на тему защиты животных и пользе вегетарианства, а также видеоуроки по созданию украшений и фитнес-упражнениям.

У девушки были каналы на трёх разных языках — фарси, английском и турецком.

Агдам в последнее время критиковала YouTube, заявляя, что сервис цензурирует её видео, а также лишает возможности монетизировать контент.

По этому поводу она даже записала обращение.

«Меня дискриминируют и цензурируют на YouTube. И не только меня одну. Если вы просмотрите мои видеоролики, то увидите, что новые с трудом набирают просмотры, а старые, где было много просмотров, и вовсе прекратили их набирать. И это всё потому, что меня отфильтровывают», — заявляла Насим.

Женщина также жаловалась, что некоторым её роликам видеохостинг присваивает возрастные ограничения из-за излишней пикантности. При этом, утверждала она, ролики американских поп-звёзд, которые бывают не менее провокационными, находятся в общем доступе.

«В реальном мире свободы слова не существует, и вы будете заблокированы за правду, которую не поддерживает система… Возможности на YouTube или любом другом видеохостинге не одинаковы для всех», — писала Агдам на своём сайте.

«Угрозы не несёт»

О недовольстве Насим действиями YouTube говорил и её отец Исмаил Агдам. По его словам, дочь была давним пользователем сервиса, однако считала, что её притесняют. Мужчина отметил, что хостинг «всё ей заблокировал и она осталась без дохода».

По словам Исмаила Агдама, незадолго до инцидента со стрельбой Насим пропала, о чём он сообщил в полицию. Женщину тогда же обнаружили в городе Маунтин-Вью, который находится к юго-востоку от Сан-Бруно.

Как сообщили местные правоохранители, она спала в машине на парковке, о чём были проинформированы её родственники. Полицейские отметили, что на тот момент Насим явно не представляла ни для кого угрозы.

Отец Насим, поняв, что дочь находится недалеко от штаб-квартиры видеохостинга, тут же заявил об этом полицейским, и стражи порядка якобы пообещали держать вопрос под контролем.

«Согласно нашему отчёту, при контакте с женщиной она никоим образом не показала, что несёт угрозу для себя или других», — цитирует NBC News сообщение полиции Маунтин-Вью.

Как отмечают СМИ, Насим Агдам была активисткой, выступавшей в защиту животных. Некоторое время назад она принимала участие в демонстрации, организованной PETA («Люди за этичное обращение с животными»), против базы морской пехоты Кэмп-Пендлтон. Участники акции требовали прекратить использование животных во время тренировок военных.

Активистка размещала в соцсетях фотографии с поддельной кровью, а также с пластиковым мечом, заявляя, что для неё права животных равны правам человека.

По данным СМИ, Агдам подрабатывала в фирме своего отца и некоторое время занималась собственной компанией Peace Thunder.

Reuters

© Elijah Nouvelage

Атака на штаб-квартиру

Напомним, что именно Насим Агдам считают ответственной за стрельбу в штаб-квартире YouTube. 3 апреля она ворвалась на территорию YouTube и открыла огонь по сотрудникам. В результате ранения получили четыре человека. Троих из них госпитализировали, при этом один находится в критическом состоянии. Сама Агдам покончила с собой.

По словам очевидцев, женщина действовала в одиночку, на голове у неё был платок. В Google заявили, что сотрудничают с властями по делу о стрельбе в офисе YouTube.

«Что касается ситуации с YouTube, мы координируемся с властями и предоставим официальную информацию от Google и YouTube, как только она у нас будет», — сообщили в корпорации.

О произошедшем в Сан-Бруно был проинформирован президент США Дональд Трамп.

В своём Twitter он поблагодарил полицейских за быстрое реагирование. «Наши мысли и молитвы — со всеми пострадавшими. Спасибо нашим феноменальным сотрудникам правоохранительных органов и служб оперативного реагирования, которые находятся на месте происшествия», — написал американский лидер.

Was just briefed on the shooting at YouTube’s HQ in San Bruno, California. Our thoughts and prayers are with everybody involved. Thank you to our phenomenal Law Enforcement Officers and First Responders that are currently on the scene. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 3, 2018

Изначально предполагалось, что мотивом преступления послужила бытовая ссора — якобы Насим открыла огонь по своему бойфренду. Однако правоохранители сообщили, что Агдам не была знакома ни с кем из сотрудников штаб-квартиры.

«В настоящий момент нет никаких свидетельств того, что стрелок знала пострадавших, и того, что эти люди были выбраны мишенью заранее», — отмечается в пресс-релизе полиции Сан-Бруно.