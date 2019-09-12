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Калифорния манит обратно: Меган Маркл и принц Гарри решили купить дом в США

12 сентября 2019, 03:39  •  64 • В мире
Герцогиня Сассекская вместе с мужем почти два года живёт в Великобритании, став частью королевской семьи. Однако её продолжает манить тёплый климат Калифорнии и голливудские друзья. Как оказалось, Меган Маркл довольно давно присматривает в Америке идеальный дом для себя.
Несколько месяцев назад Меган и принц Гарри отремонтировали для себя резиденцию Фрогмор-коттедж, вызвав скандал невероятно большими средствами, потраченными на это, - целых три миллиона фунтов стерлингов из государственной казны. И вот теперь, когда дом вполне готов для проживания королевской пары, выясняется, что жить они там не желают.
После долгих поисков герцогиня выбрала для себя выставленный на продажу особняк в Калифорнии, в элитном районе Малибу. Если покупка состоится, то соседями Меган станут Шон Пенн, Джулия Робертс, Леди Гага и другие звёзды.
Как говорят близкие к Меган и Гарри источники, в Британии герцогине Сассекской, конечно, нравится, но больше всего она хотела бы вернуться в Калифорнию и быть подальше от строгих глаз королевской семьи. В районе, где находится "дом мечты" Меган Маркл, она уже успела найти магазины здоровой пищи, а также тренеров йоги и пилатеса.
Стоит особняк 15 миллионов долларов. Однако в этом случае британской казне никакого урона нанесено не будет: все необходимые деньги принц Гарри возьмёт из наследства, которое оставила ему мать, принцесса Диана.

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