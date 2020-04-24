«Калибр», но не тот • 19 • Аналитика

В разгар борьбы с коронавирусом на дому к нам поступило предложение от компании «Варгейминг», подкупающее своей составляющей: протестить игру «Калибр». Мы согласились, поскольку, хоть в сегменте шутеров и есть что выбрать, но ассортимент – дело такое…



Компания «Варгейминг» выдала нам два пресс-аккаунта, то есть такие, в которых есть все открытые персонажи и несколько ящиков с патронами. И мы начали процесс ознакомления.



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Что понравилось, так это то, что игра вполне себе идет на не самых современных ноутбуках (2,6 ГГц и 8Гб оперативки с видео картой на 1 Гб). То есть гонка за «железом» не сильно обязательна.



И вот, установив игру, мы начали ее изучение.





Графика понравилась, на уровне. Техническая сторона тоже, потому как уже было сказано, системные требования не смертельные для компьютеров и кошельков.



Сама по себе идея не нова. «Баттлфилд 3» в новом исполнении, но с нюансами. «Юнити» в качестве движка – это современно.



Но системные требования и составляющие нас не сильно интересуют, главное – работает, а если хочешь, чтобы была красота – понятно, что нет предела для фантазии и кошелька.



Главное – что внутри.



«Калибр» позиционируется разработчиками как бесплатный тактический экшн о современном спецназе. Понятно, что здесь «бесплатный» — он же «условно бесплатный», но об экономической составляющей мы поговорим чуть позже, там не все так однозначно, на удивление.



В бою участвует команда из четырех человек: штурмовика, снайпера, медика и бойца поддержки. Они отличаются вооружением, умениями, экипировкой и, главным образом, своими действиями на поле боя.



В игре представлены реальные спецподразделения: из России, Германии, Великобритании, Польши, США. Вот точно не хватало израильских парней (а можно и девушек), но и так набор – вполне себе.





Доступны два типа боев: PvE-миссии и сражения против других игроков, то есть PVP.





Каждый тип, как оказалось, требует разного подхода, то есть применения разных умений и навыков оперативников (так называются персонажи в игре).



Вообще, процесс развития персонажа в игре весьма короток. Это одновременно и плюс, и минус. С одной стороны, на прокачку тратится не так много времени, с другой – сам по себе выбор небогат. Точнее, его нет совсем. Ты можешь прокачать навык… и все! Вариабельность весьма низкая.



Конечно, бойцов много, и это несколько компенсирует и позволяет разные варианты игры попробовать, но вот тут как раз и вступает в дело экономика. Потому что на бойцов надо либо реально зарабатывать, либо условно донатить.



Однако стоит заметить, что для прокачки бойца на полную катушку тратится по ощущениям мизер времени. Это не ветку танков или кораблей прокачать, это намного быстрее. Но есть и нюансы.



Нет необходимости долго и нудно сидеть и прокачивать бойца. Полное развитие занимает не много времени, мы это проверили. Дальше просто сидишь и получаешь удовольствие на полную катушку от персонального маленького киборга.



Есть, правда, момент, не совсем приятный. Это касается линейки начального уровня, первые четыре игрока, этакие безымянные «Рекруты». Всех остальных надо приобретать. Не очень удобно, но (давайте будем честными) игра создавалась не для того, чтобы в нее рубились просто так все желающие. Компания «Варгейминг» тоже должна компенсировать затраты, и – чем черт не шутит – получать прибыль.



500 рублей за двух новых оперативников – ну реально не бог весть какие затраты.



Игровые расходники стоят недорого (отличительная черта «ВГ») и используются нечасто. И потому даже на начальном уровне кредиты нормально так скапливаются. С золотом, на которое можно приобрести новых оперативников, скромно. Не балуют. Это факт, но…



Поиграв на пресс-аккаунтах, мы подумали, что всем новичкам стоит давать попробовать сыграть в начале игры несколько боев на оперативнике с максимальной прокачкой. Ну просто для того, чтобы человек имел представление, кем им придется играть за свои деньги. И охотнее эти деньги в игру вкладывал.



Это наш корабельный опыт вопит. В «Мире кораблей» именно так: качаешь-качаешь ветку. А это дело небыстрое совершенно, и в итоге получаешь не к ночи помянутый «Клебер». Или «Венецию». В общем, кто играл в кораблики, тот понял, о чем речь идет.



Здесь можно дать попробовать: вот он, супергерой, которым ты сможешь играть через некоторое время и получать удовольствие. Мне, например, очень понравился немецкий пулеметчик, милая машина для уничтожения всего. Напарнику зашел британский медик, который из дробовика не хуже, чем из снайперки, лупит.



Есть, короче, из кого выбрать.





Смутило то, что специфика навыков по оружию намертво привязана к бойцам. Печально, что нет возможности научить бойца пользоваться другим оружием. Это реально внесло бы интерес в игру.



Между тем некоторые миссии («Замок эмира», например) выполнять нашему бойцу с СВД – это, знаете, тот еще мазохизм. ВСС был бы намного уместнее.



Наверное, вы уже поняли, что поиграв на пресс-аккаунтах, мы включили свои корабельные аккаунты и под ними зашли в самое начало игры.



Вот где была боль и унижение по полной программе…



Однако, спустившись с небес на землю, мы с коллегой Кривовым пошли-таки в сторону неба! Да, уже выигрывался один бой из пяти, уже бойцы были такие же криворукие, как я, небольшой поклонник шутеров, но – выигрывали!



В общем, основной тест игры мы провели на своих личных аккаунтах. Что добавило адреналина очень серьезно, но в итоге мы смогли оценить игру по полной программе.



Режим с игроками (PVP) мы попробовали поверхностно. По сути, это игра 4 х 4 в усеченном варианте локации. Фактически там просто сталкиваются две группы игроков и выигрывает тот, кто грамотнее тактически.



Ловить там нам было нечего, даже на оперативниках максимального, 50-го уровня.



Режим игры с ботами более производителен, там в основном и играют пока. Игра все-таки новая, как ни крути.



Есть проблемы с балансом оперативников. Некоторые вообще не подходят под режим с игроками, есть те, которых сложно использовать с ботами на некоторых локациях.



А есть вообще имбалансные. Тот же британец Ватсон. Продвинутый игрок вообще сможет заменить этим медиком любого оперативника. Либо использовать так, что у противника вообще шансов не останется. Но в итоге медик-убийца тоже вносит свою лепту в варианты игры.



Вообще, «Калибр» — это игра про тактику и расчет.





Будешь палить как обезумевший – останешься без патронов и проиграешь. У нас было в начале несколько моментов, когда нас фактически ножами вырезали. Нам как воздух нужны новые дизельные двигатели для армии и флота



Тогда вот не понравилось, что нет оружия последнего шанса типа ножа или кинжала. Это недоработка явно. Получается, чуть увлекся – все, сам умер бесцельно и команду подвел. Дайте ножи оперативникам!



Патроны, хоть и возобновляемый ресурс, но, повторимся, в Рэмбо не поиграешь. Надо четко понимать, как действовать, иначе в самый неинтересный момент подводишь команду, оставшись без основного оружия.



Носиться по карте, просто отстреливая противников, – тоже не вариант. Противники, в том числе и боты, если глупее, то не сильно.



В «Калибре» у каждого бойца есть три ключевых показателя: запас здоровья, выносливости и брони. С броней и здоровьем все просто: первая уменьшает получаемый урон, второе не восстанавливается само по себе (аптечки в помощь!). Куда важнее понять, как работает выносливость. Она расходуется на бег и применение уникальных способностей, есть такое у каждого бойца.



Допустим, вы играете за медика, но вместо того, чтобы придерживаться своей роли, носитесь по карте как угорелый. Кто после такого сможет оказать квалифицированную медицинскую помощь раненому союзнику? В матчах против других игроков выносливость восстанавливается очень медленно, поэтому лишняя пробежка может выйти боком. К тому же это верный способ поймать пулю, выбежав из-за угла.



Дистанция до цели влияет на урон. Разные виды вооружения предназначены для разных дистанций. Плюс индивидуальная баллистика для каждого оружия. В условиях жесткой экономии боеприпасов все это придает мрачный такой смысл для всех любителей бесцельно побегать, стреляя во все стороны.



Связь. Как мы убедились, играть можно на любом подходящем компьютере, если есть гарнитура. Без связи играть в «Калибр», на наш взгляд, не получится. Нет программы для связи – внутренний голосовой чат работает вполне нормально. Но микрофон очень нужен.



Вообще, выиграет тот, кто планирует и готовится. Как банды всегда проиграют обученной армии (а тем более спецназу), так и в «Калибре» выиграет тот, кто лучше сыгран и продуман. Общая координация и связь – залог успеха.



«Калибр» – это в первую очередь командная игра. Не важно, играете вы с тремя друзьями или влились в команду к незнакомым людям. В первую очередь вы – команда, в которой ценен каждый игрок. Особенно – умелый игрок.





Расписывать и рассказывать, обсуждать и критиковать можно долго. Возможно, мы еще вернемся к этой теме. Пока же, проведя более 60 боев за 4 дня, мы можем сказать следующее.



«Калибр» - проект новый и перспективный, разработчики считают, что они слушают, анализируют и постоянно дорабатывают боль игроков, поэтому подчеркнем слово «перспективный».



Игра действительно может быть весьма и весьма многообещающей. Недолгая прокачка оперативников, достаточно интересные сюжеты, недолгие миссии – все это может сделать «Калибр» весьма интересной «игрой друзей».



Мы опробовали этот «режим», спасибо Николаю Степанову и Александру Сапкину. Играть вчетвером, когда все четверо давно знают друг друга и могут договориться, – это весьма хорошее решение.



«Игра друзей» и для друзей-поклонников такого стиля – это вообще интересно. Неплохой такой способ провести время, не сильно напрягаясь и в хорошей виртуальной компании.



В общем, отталкиваясь от первых шагов в игре «Калибр», мы склоняемся к тому, что порекомендовать читателям попробовать эту игру можно. Затрат, что по времени, что по деньгам, можно не понести, а удовольствия получить вагон.



Попробуйте, вдруг понравится? Встретимся…



Бонус для новичков – да, все новые игроки, который зарегистрируются, перейдя по нашей ссылке, автоматически получат 7 дней премиум-аккаунта для легкого старта.



В разгар борьбы с коронавирусом на дому к нам поступило предложение от компании «Варгейминг», подкупающее своей составляющей: протестить игру «Калибр». Мы согласились, поскольку, хоть в сегменте шутеров и есть что выбрать, но ассортимент – дело такое…Компания «Варгейминг» выдала нам два пресс-аккаунта, то есть такие, в которых есть все открытые персонажи и несколько ящиков с патронами. И мы начали процесс ознакомления.Что понравилось, так это то, что игра вполне себе идет на не самых современных ноутбуках (2,6 ГГц и 8Гб оперативки с видео картой на 1 Гб). То есть гонка за «железом» не сильно обязательна.И вот, установив игру, мы начали ее изучение.Графика понравилась, на уровне. Техническая сторона тоже, потому как уже было сказано, системные требования не смертельные для компьютеров и кошельков.Сама по себе идея не нова. «Баттлфилд 3» в новом исполнении, но с нюансами. «Юнити» в качестве движка – это современно.Но системные требования и составляющие нас не сильно интересуют, главное – работает, а если хочешь, чтобы была красота – понятно, что нет предела для фантазии и кошелька.Главное – что внутри.«Калибр» позиционируется разработчиками как бесплатный тактический экшн о современном спецназе. Понятно, что здесь «бесплатный» — он же «условно бесплатный», но об экономической составляющей мы поговорим чуть позже, там не все так однозначно, на удивление.В бою участвует команда из четырех человек: штурмовика, снайпера, медика и бойца поддержки. Они отличаются вооружением, умениями, экипировкой и, главным образом, своими действиями на поле боя.В игре представлены реальные спецподразделения: из России, Германии, Великобритании, Польши, США. Вот точно не хватало израильских парней (а можно и девушек), но и так набор – вполне себе.Доступны два типа боев: PvE-миссии и сражения против других игроков, то есть PVP.Каждый тип, как оказалось, требует разного подхода, то есть применения разных умений и навыков оперативников (так называются персонажи в игре).Вообще, процесс развития персонажа в игре весьма короток. Это одновременно и плюс, и минус. С одной стороны, на прокачку тратится не так много времени, с другой – сам по себе выбор небогат. Точнее, его нет совсем. Ты можешь прокачать навык… и все! Вариабельность весьма низкая.Конечно, бойцов много, и это несколько компенсирует и позволяет разные варианты игры попробовать, но вот тут как раз и вступает в дело экономика. Потому что на бойцов надо либо реально зарабатывать, либо условно донатить.Однако стоит заметить, что для прокачки бойца на полную катушку тратится по ощущениям мизер времени. Это не ветку танков или кораблей прокачать, это намного быстрее. Но есть и нюансы.Нет необходимости долго и нудно сидеть и прокачивать бойца. Полное развитие занимает не много времени, мы это проверили. Дальше просто сидишь и получаешь удовольствие на полную катушку от персонального маленького киборга.Есть, правда, момент, не совсем приятный. Это касается линейки начального уровня, первые четыре игрока, этакие безымянные «Рекруты». Всех остальных надо приобретать. Не очень удобно, но (давайте будем честными) игра создавалась не для того, чтобы в нее рубились просто так все желающие. Компания «Варгейминг» тоже должна компенсировать затраты, и – чем черт не шутит – получать прибыль.500 рублей за двух новых оперативников – ну реально не бог весть какие затраты.Игровые расходники стоят недорого (отличительная черта «ВГ») и используются нечасто. И потому даже на начальном уровне кредиты нормально так скапливаются. С золотом, на которое можно приобрести новых оперативников, скромно. Не балуют. Это факт, но…Поиграв на пресс-аккаунтах, мы подумали, что всем новичкам стоит давать попробовать сыграть в начале игры несколько боев на оперативнике с максимальной прокачкой. Ну просто для того, чтобы человек имел представление, кем им придется играть за свои деньги. И охотнее эти деньги в игру вкладывал.Это наш корабельный опыт вопит. В «Мире кораблей» именно так: качаешь-качаешь ветку. А это дело небыстрое совершенно, и в итоге получаешь не к ночи помянутый «Клебер». Или «Венецию». В общем, кто играл в кораблики, тот понял, о чем речь идет.Здесь можно дать попробовать: вот он, супергерой, которым ты сможешь играть через некоторое время и получать удовольствие. Мне, например, очень понравился немецкий пулеметчик, милая машина для уничтожения всего. Напарнику зашел британский медик, который из дробовика не хуже, чем из снайперки, лупит.Есть, короче, из кого выбрать.Смутило то, что специфика навыков по оружию намертво привязана к бойцам. Печально, что нет возможности научить бойца пользоваться другим оружием. Это реально внесло бы интерес в игру.Между тем некоторые миссии («Замок эмира», например) выполнять нашему бойцу с СВД – это, знаете, тот еще мазохизм. ВСС был бы намного уместнее.Наверное, вы уже поняли, что поиграв на пресс-аккаунтах, мы включили свои корабельные аккаунты и под ними зашли в самое начало игры.Вот где была боль и унижение по полной программе…Однако, спустившись с небес на землю, мы с коллегой Кривовым пошли-таки в сторону неба! Да, уже выигрывался один бой из пяти, уже бойцы были такие же криворукие, как я, небольшой поклонник шутеров, но – выигрывали!В общем, основной тест игры мы провели на своих личных аккаунтах. Что добавило адреналина очень серьезно, но в итоге мы смогли оценить игру по полной программе.Режим с игроками (PVP) мы попробовали поверхностно. По сути, это игра 4 х 4 в усеченном варианте локации. Фактически там просто сталкиваются две группы игроков и выигрывает тот, кто грамотнее тактически.Ловить там нам было нечего, даже на оперативниках максимального, 50-го уровня.Режим игры с ботами более производителен, там в основном и играют пока. Игра все-таки новая, как ни крути.Есть проблемы с балансом оперативников. Некоторые вообще не подходят под режим с игроками, есть те, которых сложно использовать с ботами на некоторых локациях.А есть вообще имбалансные. Тот же британец Ватсон. Продвинутый игрок вообще сможет заменить этим медиком любого оперативника. Либо использовать так, что у противника вообще шансов не останется. Но в итоге медик-убийца тоже вносит свою лепту в варианты игры.Вообще, «Калибр» — это игра про тактику и расчет.Будешь палить как обезумевший – останешься без патронов и проиграешь. У нас было в начале несколько моментов, когда нас фактически ножами вырезали.Тогда вот не понравилось, что нет оружия последнего шанса типа ножа или кинжала. Это недоработка явно. Получается, чуть увлекся – все, сам умер бесцельно и команду подвел. Дайте ножи оперативникам!Патроны, хоть и возобновляемый ресурс, но, повторимся, в Рэмбо не поиграешь. Надо четко понимать, как действовать, иначе в самый неинтересный момент подводишь команду, оставшись без основного оружия.Носиться по карте, просто отстреливая противников, – тоже не вариант. Противники, в том числе и боты, если глупее, то не сильно.В «Калибре» у каждого бойца есть три ключевых показателя: запас здоровья, выносливости и брони. С броней и здоровьем все просто: первая уменьшает получаемый урон, второе не восстанавливается само по себе (аптечки в помощь!). Куда важнее понять, как работает выносливость. Она расходуется на бег и применение уникальных способностей, есть такое у каждого бойца.Допустим, вы играете за медика, но вместо того, чтобы придерживаться своей роли, носитесь по карте как угорелый. Кто после такого сможет оказать квалифицированную медицинскую помощь раненому союзнику? В матчах против других игроков выносливость восстанавливается очень медленно, поэтому лишняя пробежка может выйти боком. К тому же это верный способ поймать пулю, выбежав из-за угла.Дистанция до цели влияет на урон. Разные виды вооружения предназначены для разных дистанций. Плюс индивидуальная баллистика для каждого оружия. В условиях жесткой экономии боеприпасов все это придает мрачный такой смысл для всех любителей бесцельно побегать, стреляя во все стороны.Связь. Как мы убедились, играть можно на любом подходящем компьютере, если есть гарнитура. Без связи играть в «Калибр», на наш взгляд, не получится. Нет программы для связи – внутренний голосовой чат работает вполне нормально. Но микрофон очень нужен.Вообще, выиграет тот, кто планирует и готовится. Как банды всегда проиграют обученной армии (а тем более спецназу), так и в «Калибре» выиграет тот, кто лучше сыгран и продуман. Общая координация и связь – залог успеха.«Калибр» – это в первую очередь командная игра. Не важно, играете вы с тремя друзьями или влились в команду к незнакомым людям. В первую очередь вы – команда, в которой ценен каждый игрок. Особенно – умелый игрок.Расписывать и рассказывать, обсуждать и критиковать можно долго. Возможно, мы еще вернемся к этой теме. Пока же, проведя более 60 боев за 4 дня, мы можем сказать следующее.«Калибр» - проект новый и перспективный, разработчики считают, что они слушают, анализируют и постоянно дорабатывают боль игроков, поэтому подчеркнем слово «перспективный».Игра действительно может быть весьма и весьма многообещающей. Недолгая прокачка оперативников, достаточно интересные сюжеты, недолгие миссии – все это может сделать «Калибр» весьма интересной «игрой друзей».Мы опробовали этот «режим», спасибо Николаю Степанову и Александру Сапкину. Играть вчетвером, когда все четверо давно знают друг друга и могут договориться, – это весьма хорошее решение.«Игра друзей» и для друзей-поклонников такого стиля – это вообще интересно. Неплохой такой способ провести время, не сильно напрягаясь и в хорошей виртуальной компании.В общем, отталкиваясь от первых шагов в игре «Калибр», мы склоняемся к тому, что порекомендовать читателям попробовать эту игру можно. Затрат, что по времени, что по деньгам, можно не понести, а удовольствия получить вагон.Попробуйте, вдруг понравится? Встретимся… Роман Скоморохов, Роман Кривов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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