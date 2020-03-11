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Калейдоскоп Валиевой: Тутберидзе не играет в оловянных солдатиков

11 марта 2020, 18:35  •  84 • Аналитика
© РИА Новости / Владимир Песня
Тринадцатилетняя Камила Валиева получила в минувшие выходные не только титул чемпионки мира среди юниоров, но и корону примы фигурного катания будущего. Анатолий Самохвалов рассуждает о прошедшем мировом первенстве в Таллине в контексте первенства России в Саранске и делает вывод, что тренер Этери Тутберидзе опять спутала все карты, поступив одновременно и красиво, и жестоко.
"Вчера был стойкий оловянный солдатик, а сегодня вялый оловянный солдатик", - такие слова бронзовый призер чемпионата мира тренер Артур Гачинский адресовал фигуристке Софье Мороз в kiss'n'cry саранского ледового дворца. Артур Андреевич невольно пролил свет на все российское юниорское девичье катание, нашел ту самую лупу, которую искал Евгений Плющенко, и поднес ее не к Софье Мороз, а к большинству наших юных исполнительниц. Они все тратят родительские деньги, терпят боль в надкостницах, пашут круглые сутки, чтобы стать солдатками и обмундироваться в передовой роте.
Они мечтают сделать программу чисто, отшарашить все элементы и получить тренерский зачет. Но к экзамену их все равно не допускают, потому что передовики тем временем ориентируются не на стойкое оловянное исполнение, а на цельный танец, в котором стучать по плацу кирзовым сапогом ради прыжка уже не принято.
Гармонию с техникой, пластикой, презентацией и сложностью по всем этим пунктам пока демонстрируют представительницы максимум двух московских групп. А в производственных объемах - одной. Когда в нашей с Татьяной Тарасовой беседе речь зашла на эту тему неразделимости фигурного катания на технику и компоненты, заслуженный тренер страны хотела как раз-таки обозначить пару тренерских фирм, но, подумав, решила выделить одну - группу Этери Георгиевны.
© РИА Новости / Владимир Песня
Этери Тутберидзе и хореограф Даниил Глейхенгауз
Когда-то она с Сергеем Дудаковым и Даниилом Глейхенгаузом "взорвала рынок", которого все боялись, но на который рванули за отсутствием выбора. Учить четверные стали везде, даже те, кому и смысла нет втягиваться в эту сумасбродную затею. Но пока большинство групп только на подходе к сложности, команда Тутберидзе подает на лед сразу два поколения фигуристок принципиально нового качества, реальную конкуренцию которым оказывает одинокая во всех смыслах и единственная в своем роде Елизавета Туктамышева.
Первый удар по идее ограничить взрослые турниры возрастным цензом, чтобы опытные фигуристки не проигрывали юным, был нанесен еще на контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске. Тогда девчонки из "Хрустального" Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых, только что на тот момент ушедшая из "Снежных барсов" Алена Канышева и представляющая "барсов" Ксения Синицына заочно отправили привет подругам, которые на взрослом чемпионате мира постараются разделить между собой подиум.
Привет означал равное соперничество в недалеком будущем и затем победу. Победу моральную новое поколение одержало уже тогда – в сентябре – не баллами, а концепцией, что еще страшнее и убедительнее. Они показали, и на последующих стартах подтвердили, что предлагают совершенно новое фигурное катание.
То, что оно реально такое, какого еще не было, подтвердил технический специалист федерации Александр Кузнецов, который в интервью ведомственному сайту не стеснялся восклицательных знаков: "Катание мечты!", "Вся гамма красоты именно женского фигурного катания!", "Юниорки сейчас показывают катание будущего, тенденции, которые будут в мировом фигурном катании в ближайшее четырех- или восьмилетие!".
Прошло совсем немного времени, и на январском первенстве России в Саранске Тутберидзе представила еще более молодое поколение, которое в скором времени будет тесниться между генерациями Валиевой и Косторной.
© РИА Новости / Владимир Песня
Победители Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине
К вопросу о цензе. Не будь его на юношеском уровне, на чемпионате мира в Таллине бы выступила 12-летняя Софья Акатьева, а если бы кто-то не смог на турнир попасть, то и ее ровесница Аделия Петросян. Обе уже в курсе, что такое четверной и как он делается, но обе уже в своем возрасте показывают такой уровень гармонии, который не выдерживают многие из тех, кого мы видим на взрослых чемпионатах мира и Европы.
Не попавшая на пьедестал в Саранске Петросян откатала под нетленку Эдит Пиаф, которую ну крайне трудно адекватно передать в раннеподростковом возрасте. Но сочетание техники и художества фигуристки рушит все стереотипы. "Думаешь, что кататься под такую музыку ей рано в ее возрасте, а потом ловишь себя на мысли, что и черт с ним, эта девочка все равно восхитительна, она слышит эту музыку", - заметила Тарасова, которая сам факт нового фигурного катания определила в двух тезисах.
"Я не вижу в исполнении девочек не то, что ни следа усталости или приближающейся усталости, я вижу только то, что человек откатал половину программы и после этого прибавил, - это первая отличительная особенность: выносливость при запредельной сложности, которую верно подметила Татьяна Анатольевна. - Они не останавливаются ни на секунду, не стоят, не набирают воздух. Мы этого всего не видим. Это скрыто от наших глаз".
"При этом я не могу сказать, что они катаются как роботы. Нет, они катаются с душой. Каждый слышит свою музыку", - второе примечание от Тарасовой говорит о том, что фигуристки, несмотря на обилие затратных технических элементов, не проваливаются в презентации программ. Такого точно раньше не было.
Работа Тутберидзе заставляет жестоко восхищаться фигурным катанием. С одной стороны – интересно смотреть на прогресс не просто фигуристок, а вида спорта как такового, но с другой – непонятно, как все это добро не растерять по пути. Пока Валиева и компания идут по юниорским стартам, "Хрустальный" предлагает новый 12-летний материал, который ориентирован не на Рику Кихиру или Брэди Теннелл, а на форсированную погоню за той же Камилой.
© РИА Новости / Владимир Песня
Дарья Усачева (Россия) - серебряная медаль, Камила Валиева (Россия) - золотая медаль. Справа налево на первом плане: хореограф Даниил Глейхенгауз, тренеры Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков
"...не надо приводить 11-ти или 12-летнюю девочку, которая прыгнет два или три четверных и уберет красавицу Алину Загитову", - говорил в интервью РИА Новости тренер Рафаэл Арутюнян. "Или можно говорить, что уже убрала? Пускай и не 11-летняя. Почему мне печально? Потому что у Загитовой совершенно другая подача фигурного катания", – настаивал тренер, приводя глубокие и почти неоспоримые аргументы, за которыми скрываются не примитивные интересы соперничающей с Россией федерации, как многим думается, а понимание фигурного катания как стиля жизни, как думается меньшинству.
Но прелесть проблемы в том, что работа группы Тутберидзе еще более убедительна, потому что к четырнадцати годам фигуристка способна давать ту картину качества, которую не замажешь аргументом "Я люблю Эшли Вагнер" или "Дайте нам Каролину Костнер". Потому что аргументы эти состарились, и прежде всего не временем, а своей простотой. Не бывает из сложных ситуаций простых выходов.
Своеобразный «подарок» России от НАТО к юбилею Великой Победы
При этом остальные школы упорно работают над сложностью, а не ждут, что в итоге скажет ISU по поводу ценза. Техспециалист федерации Кузнецов заметил в осеннем комментарии: "Отрадно, что они (фигуристки) представляют разные тренерские школы". Это правда, другие тренерские группы не стоят на месте, но, по большому счету, они пока только ловят сигналы "Хрустального", играя в оловянных солдатиков, но не влияют на моду.
Своя мода, помимо группы Тутберидзе, пожалуй, сформирована только у Светланы Пановой и Татьяны Моисеевой в "Снежных барсах", но, во-первых, современная подача, цельность и сложность новокосинских воспитанниц пока не подкреплена четверными в рабочем состоянии, а, во-вторых, объемы у них не такие промышленные, в отличие от Беляево.
ЦСКА очаровывает, как и полагается армии, боевой подготовкой. Команда Сергея Давыдова форсировала тройной аксель коньками Софьи Самоделкиной, прорывается четверным тулупом Елизаветы Берестовской, а выходящая из временного стресса группа Елены Водорезовой показывает спринтерское фигурное катание наотмашь Елизаветы Осокиной. Петербуржцы расставляют своих оловянных. Откатали чисто – хлопки в ладоши, с помарками – хлопки по плечу: то ли еще будет.
Но публика в фигурном катании не обделена вкусом и клюет она не на солдатиков, а на балерин со смэшевыми прыжками. Юниорский чемпионат мира в Таллине официально короновал Камилу Валиеву образцом настоящего и будущего фигурного катания.
"Господи, сколько ей лет?", - помню, как написал мне олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов, взглянув на 13-летнюю Камилу, отвечавшую на вопросы журналистов.
© РИА Новости / Владимир Песня
Камила Валиева
"Я в тринадцать кефир с девятого этажа с парнями выбрасывал!", - вернулся в детство Елистратов. Перед началом сезона Валиеву толком было не представить в новостной ленте, потому что в силу возраста она не успела выиграть хотя бы одного значимого титула, но в марте она ментально грозит титулованным мастерам, которые все в раздумьях и наблюдениях с единственной целью добраться до следующих Олимпийских игр, а на них то ли через бинокль, то ли через калейдоскоп мерещится как раз Валиева, а по бокам переливаются Акатьева, Петросян, Щербакова, Косторная, Трусова и, по-прежнему, Загитова с Медведевой.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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