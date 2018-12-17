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Календарь с Путиным снова стал мировым хитом

17 декабря 2018, 17:39  •  159 • В России

Япония - очень стабильная страна, в которой каждый год повторяется одно и то же. Календарь с президентом России ежегодно выходит в хиты продаж, сокрушая очередные рекорды. В этот раз календарь на 2019 года с фотографиями Владимира Путина был распродан в Японии за несколько дней, чему удивились не только японские издатели, но и западные СМИ.

Сам календарь, как и многие его собратья, представляет собой традиционный набор фотографий российского президента - причем далеко не все они свежие, а некоторые так и вовсе десятилетней давности. Путин на рыбалке, в хоккейной форме, в поле, в проруби и со щенком болгарской овчарки...

"Путин на любой месяц в году, календари составлены так, чтобы показать гражданам России, что у них - сильный и уверенный в себе лидер" - решила полистать календарь американская CNN, видимо, не отыскав аналогичных с Трампом или Обамой.

Британская The Guardian написала, что ″календарь Владимира Путина превосходит конкурентов в Японии″. Хотя сложно сказать, чего ожидали британцы - что всех популярней окажутся календари с Терезой Мэй? Они, кстати, вообще существуют? Ну пусть Мэй попробует нырнуть зимой в прорубь, посмотрим, что получится.

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