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Календарь перевернут: вакцинация от COVID может стать ежегодной
20 мая 2021, 20:55 • 78 • Политика
Вакцинацию от COVID могут включить в национальный календарь прививок. С таким предложением Михаил Мишустин выступил на заседании правительства 20 мая. Это позволит быстро и эффективно создать коллективный иммунитет, считают в Совфеде. В Госдуме «Известиям» заявили, что прививку по календарю можно будет сделать только российскими препаратами. Однако у желающих воспользоваться иностранными вакцинами тоже будет такая возможность, но уже не бесплатно. Эксперты Роспотребнадзора считают, что властям предстоит проработать еще много моментов — например, активнее привлекать россиян к прививочной кампании, а также в целом упрощать этот процесс. Тем не менее решение о включении в календарь демонстрирует, что производство препаратов уже полностью налажено.
Из года в год
Накануне многих россиян насторожили слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, который теоретически допустил обязательную вакцинацию от коронавируса. Однако вскоре в Кремле заявили, что в настоящий момент так вопрос не стоит. 20 мая на заседании правительства к теме антиковидной вакцинации снова вернулись: премьер-министр Михаил Мишустин предложил включить ее в национальный календарь прививок.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правительства РФ в режиме видеоконференции
Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
— Соответствующие изменения в федеральный закон об иммунопрофилактике подготовлены. У людей и дальше будет возможность бесплатно вакцинироваться. Предусмотрим для этого необходимое дополнительное финансирование. В текущем году направим свыше 26 млрд рублей, — заявил премьер на заседании правительства.
Для обеспечения населения необходимым количеством препаратов кабмин также поддержит производителей: им предоставят право на заявительный порядок возмещения налога на добавленную стоимость начиная с января 2021 года. По словам главы правительства, это поможет сократить срок его возврата с двух месяцев до 12 дней.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Помимо этого председатель кабмина обратил внимание на замечания, которые сделал президент на совещании 19 мая. Так, Владимир Путин призвал правительство не забывать о россиянах, которые оплатили отпуск до вышедшего 19 мая постановления о «детском кешбэке». Программа предусматривает выплату 50% от стоимости путевки в лагеря, однако не более 20 тыс. рублей. Михаил Мишустин поручил в короткие сроки возместить средства тем, кто приобрел путевки до введения соответствующего кешбэка.
В этот же день премьер встретился с азербайджанским коллегой Али Асадовым. В мае Москва уже передала Баку первую партию вакцин «Спутник V». При этом Россия готова налаживать вместе с республикой производство отечественного препарата, отметил Михаил Мишустин. По итогам переговоров стороны подписали соглашения об углублении сотрудничества в информационной сфере, по интеллектуальной собственности, таможенному взаимодействию, продовольственной безопасности и ветеринарии. Для укрепления двусторонних отношений Али Асадов пригласил российского премьера посетить Азербайджан.
Свое — бесплатно
Приказом Минздрава от 9 декабря 2020 года вакцина против коронавируса уже добавлена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, напомнила «Известиям» зампред комитета СФ по соцполитике, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко. Включение же препарата против COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок — шаг вперед, направленный в первую очередь на сохранение здоровья и жизни россиян, а также на предотвращение осложнений после инфекции.
— Расширение национального календаря говорит о том, что у нас готовы производственные мощности для массовой вакцинации, что будет обеспечено финансирование и прививки будут доступны и бесплатны для россиян. Считаю это огромным достижением нашей страны по обеспечению биологической безопасности граждан. Тем более вакцинация населения в рамках национального календаря профилактических прививок от гриппа, кори, коклюша и прочих инфекционных заболеваний приносит свои положительные результаты по недопущению распространения заболеваний на протяжении многих лет, это уже доказано, — сказала сенатор.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Вакцинация справедливо считается самым действенным методом профилактики инфекционных заболеваний и осложнений от их течения и выступает одной из приоритетных целей в сфере обеспечения здоровья граждан, подчеркнула Татьяна Кусайко. С этим мнением согласны и в нижней палате. Как заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, для бесплатной вакцинации должны будут использоваться только российские препараты. Те же, кто хочет привиться импортным лекарством, должны будут заплатить.
Решение включить вакцинацию от COVID в национальный календарь прививок обосновано, сказал «Известиям» глава профилактического центра ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Властям и экспертам предстоит оценить соотношение цены и качества, но в приоритете, конечно, будут отечественные вакцины. Кроме того, необходимо будет проработать много сопутствующих вопросов — например, увеличение доступности и улучшение работы с населением. Однако времени на «обкатку» у России будет достаточно, ведь тема антиковидной вакцинации будет актуальна в ближайшие годы.
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