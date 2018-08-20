«Калашников» раскрыл характеристики нового автомата АК-308 под патрон 7,62 мм

Оружейный концерн «Калашников» готовится выпустить в свет новую модель автомата АК-308 под боеприпас калибром 7,62 мм с магазином на 20 патронов.

Концерн «Калашников» готовится к выпуску новой модели автомата АК-308. Как следует из сообщения на сайте компании, опытный образец оружейной новинки готовится к испытаниям в настоящий момент.

Автомат будет использовать боеприпасы калибром 7,62 мм. Вместимость его магазина равняется 20 патронам. Без учета боекомплекта вес оружия — 4,3 килограмма. Длина ствола — 415 миллиметров, общая длина — от 880 до 940 миллиметров.

Известно, что на АК-308 будет использован диоптрический прицел и складной приклад, регулируемый в длину на 4 позиции. Кроме того, на оружии будет предусмотрена возможность установки штык-ножа.

«Оружие выполнено на базе автомата АК103 под патрон 7,62х51 мм с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. В настоящий момент идет подготовка к предварительным испытаниям вооружения», — отмечается в сообщении концерна «Калашников».

Ранее популярный оружейный эксперт, ветеран спецназа «Дельта» Ларри Виккерс заявил о намерении написать книгу о российском автомате АК-47. Как отметил эксперт, увиденное на концерне «Калашников» в Ижевске прежде не встречалось ему у других производителей. Он подчеркнул, что российская компания перепрыгнула своих конкурентов.

Отдельное впечатление на Виккерса произвели технологии российского предприятия - именно они, по его заявлению, позволили компании вырваться вперед относительно многих подобных фирм.

Специалист, по собственному признанию, был также поражен новейшими станками с числовым программным управлением и системой контроля производительности.

По мнению Виккерса, темпы развития «Калашникова» превышают возможности одного из ведущих поставщиков немецкой армии - компании Heckler & Koch.