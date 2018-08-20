Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Попытка совершить резонансные преступления»: что известно о нападениях на полиц...
СМИ: В Турции задержаны двое подозреваемых в стрельбе по посольству США
В Крыму связали заявление Киева об отсутствии плана завоевания полуострова с выб...
Германия вычислила нужный Украине объем газа после запуска «Северного потока - 2...
Главная / Политика

«Калашников» раскрыл характеристики нового автомата АК-308 под патрон 7,62 мм

20 августа 2018, 21:39  •  153 • Политика
Оружейный концерн «Калашников» готовится выпустить в свет новую модель автомата АК-308 под боеприпас калибром 7,62 мм с магазином на 20 патронов.
Концерн «Калашников» готовится к выпуску новой модели автомата АК-308. Как следует из сообщения на сайте компании, опытный образец оружейной новинки готовится к испытаниям в настоящий момент.
Автомат будет использовать боеприпасы калибром 7,62 мм. Вместимость его магазина равняется 20 патронам. Без учета боекомплекта вес оружия — 4,3 килограмма. Длина ствола — 415 миллиметров, общая длина — от 880 до 940 миллиметров.
Известно, что на АК-308 будет использован диоптрический прицел и складной приклад, регулируемый в длину на 4 позиции. Кроме того, на оружии будет предусмотрена возможность установки штык-ножа.
«Оружие выполнено на базе автомата АК103 под патрон 7,62х51 мм с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. В настоящий момент идет подготовка к предварительным испытаниям вооружения», — отмечается в сообщении концерна «Калашников».
Ранее популярный оружейный эксперт, ветеран спецназа «Дельта» Ларри Виккерс заявил о намерении написать книгу о российском автомате АК-47. Как отметил эксперт, увиденное на концерне «Калашников» в Ижевске прежде не встречалось ему у других производителей. Он подчеркнул, что российская компания перепрыгнула своих конкурентов.
Отдельное впечатление на Виккерса произвели технологии российского предприятия - именно они, по его заявлению, позволили компании вырваться вперед относительно многих подобных фирм.
Специалист, по собственному признанию, был также поражен новейшими станками с числовым программным управлением и системой контроля производительности.
По мнению Виккерса, темпы развития «Калашникова» превышают возможности одного из ведущих поставщиков немецкой армии - компании Heckler & Koch.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

153
Источник
Похожие новости
20 августа 2018, 15:09
Источник: Осенние выборы в Донбассе отложат до более благоприятного времени
20 августа 2018, 21:39
Bloomberg: В США ищут способ снизить ущерб, наносимый мировой экономике санкциями против России
20 августа 2018, 21:39
«Калашников» раскрыл характеристики нового автомата АК-308 под патрон 7,62 мм

20 августа 2018, 15:09
Лавров заявил о тайном запрете в ООН участвовать в восстановлении экономики Сирии
20 августа 2018, 03:24
Ушаков: в Кремле не ждут приезда Ким Чен Ына на Восточный экономический форум
20 августа 2018, 18:24
В "Ельцин Центре" отказались верить в трехдневный запой Ельцина и попытки сбежать в США
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
15 августа 2018, 05:09
The National Interest узнал о сигнале, который ждут США для начала ядерной войны
13 августа 2018, 23:54
Захват танкера «Механик Погодин»: Уроки «Норда» прошли бесследно
16 августа 2018, 03:54
Госдеп предложил лишь один вариант для беседы о мире в Сирии
14 августа 2018, 19:24
Вайкуле готова бесплатно спеть в Крыму, но с одним условием
16 августа 2018, 18:24
Ни Брежнев, ни Сталин не могли. А Путин может
20 августа 2018, 03:39
Украина напрашивается на экономическую блокаду
18 августа 2018, 15:54
Встреча Путина и Меркель в Берлине. Прямая онлайн-трансляция
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.