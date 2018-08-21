«Калашников» представил нейросеть, способную «телепатически» управлять боевыми модулями

Концерн представил нейросеть, которая в автоматическом режиме давала целеуказание боевому роботу «Соратник», а также боевым модулям ППДУ и «Корнет».

Разработчики концерна «Калашников» презентовали систему, которая связывает бойцов и технику при помощи нейросети.

Как рассказал врио гендиректора концерна Владимир Дмитриев, нейросеть образует между субъектами единое информационное пространство. В результате боевые единицы, получив соответствующий сигнал, действуют по заданному импульсу.

Так, на презентации при помощи нейросети были даны указания боевому роботу «Соратник» и боевым модулям ППДУ, оснащенным пулеметом калибра 12,7 мм. Также при помощи этой системы было дано задание снабженному пулеметом и автоматическим гранатометом «Корнету».

Отмечается, что в системе запрограммирована проверка и подтверждение целей, а после координаты передаются модулям, роботу, штурмовым катерам БК-16 и спецназу, которые ликвидируют цель.