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«Калашников» представил нейросеть, способную «телепатически» управлять боевыми модулями

21 августа 2018, 07:24  •  92 • В мире
Концерн представил нейросеть, которая в автоматическом режиме давала целеуказание боевому роботу «Соратник», а также боевым модулям ППДУ и «Корнет».
Разработчики концерна «Калашников» презентовали систему, которая связывает бойцов и технику при помощи нейросети.
Как рассказал врио гендиректора концерна Владимир Дмитриев, нейросеть образует между субъектами единое информационное пространство. В результате боевые единицы, получив соответствующий сигнал, действуют по заданному импульсу.
Так, на презентации при помощи нейросети были даны указания боевому роботу «Соратник» и боевым модулям ППДУ, оснащенным пулеметом калибра 12,7 мм. Также при помощи этой системы было дано задание снабженному пулеметом и автоматическим гранатометом «Корнету».
Отмечается, что в системе запрограммирована проверка и подтверждение целей, а после координаты передаются модулям, роботу, штурмовым катерам БК-16 и спецназу, которые ликвидируют цель.

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