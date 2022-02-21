Какую тактику Россия применила против США в вопросе Донбасса: План Москвы объяснила Sina

Россия использует хитрую тактику против США в вопросе Донбасса, пишет Sina. "Россия оставляет выбор за своими оппонентами", - отмечает издание.

США и другие страны Запада пытаются втянуть Россию в войну с Украиной, однако Москва использует хитрую тактику в вопросе решения конфликта в Донбассе. К такому выводу пришли эксперты китайского информационного издания Sina после анализа недавних событий.

Речь идёт о нагнетании ситуации вокруг Украины и Донбасса. Запад постоянно объявляет всё новые и новые даты "вторжения России" и накачивает Киев оружием.

Китайское издание указывает, что таким образом США провоцируют Украину начать полномасштабное наступление на Донбасс. Это делается с целью получения экономической и геополитической выгоды от введения новых санкций против России.

Однако Москва очень грамотно реагирует на эскалацию военного конфликта на востоке Украины, считают китайские аналитики. По их словам, Россия придерживается чёткой стратегии.

С одной стороны, Москва показывает Киеву и НАТО свою военную мощь во время учений. С другой - демонстрирует готовность к урегулированию ситуации дипломатическим путём. Таким образом, Россия оставляет выбор за своими оппонентами,

- говорится в статье китайского издания.