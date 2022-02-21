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Какую тактику Россия применила против США в вопросе Донбасса: План Москвы объяснила Sina
21 февраля 2022, 20:30 • 189 • Политика
Россия использует хитрую тактику против США в вопросе Донбасса, пишет Sina. "Россия оставляет выбор за своими оппонентами", - отмечает издание.
США и другие страны Запада пытаются втянуть Россию в войну с Украиной, однако Москва использует хитрую тактику в вопросе решения конфликта в Донбассе. К такому выводу пришли эксперты китайского информационного издания Sina после анализа недавних событий.
Речь идёт о нагнетании ситуации вокруг Украины и Донбасса. Запад постоянно объявляет всё новые и новые даты "вторжения России" и накачивает Киев оружием.
Китайское издание указывает, что таким образом США провоцируют Украину начать полномасштабное наступление на Донбасс. Это делается с целью получения экономической и геополитической выгоды от введения новых санкций против России.
Однако Москва очень грамотно реагирует на эскалацию военного конфликта на востоке Украины, считают китайские аналитики. По их словам, Россия придерживается чёткой стратегии.
- говорится в статье китайского издания.
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