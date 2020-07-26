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Какую схему ухода приготовили для Фургала? Жириновский объяснился за скандальное заявление в Госдуме
26 июля 2020, 16:05 • 102 • Политика
Жириновский объяснил свои скандальные заявления в Госдуме о деле Фургала и его намечавшемся уходе. "Если бы он со мной поделился, и мы бы знали, что у него есть такие вещи, то он бы вообще не пошёл на выборы губернатора", - отметил глава ЛДПР.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснился за скандальное заявление в Госдуме о том, что дело против сопартийца и экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала является политическим, так как накануне ареста тот собирался прибыть в Москву с заявлением об отставке. В беседе с журналистом Романом Головановым глава ЛДПР рассказал, как следовало "убрать" руководителя региона.
Жириновский считает, что если Фургал догадывался о деле против него, то ему следовало рассказать об этом руководству партии. Тогда бы его могли убрать с должности по стоянию здоровья, без всякого скандала. И если бы суд пришёл к выводу, что Фургал невиновен, его бы также тихо вернули на место.
Напомним, что экс-губернатора Сергея Фургала обвиняют в причастности к организации заказных убийств предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области. В СК заявляют о наличии серьёзных доказательств, которые не оставляют сомнений в виновности бывшего главы региона.
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