Какую схему ухода приготовили для Фургала? Жириновский объяснился за скандальное заявление в Госдуме

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснился за скандальное заявление в Госдуме о том, что дело против сопартийца и экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала является политическим, так как накануне ареста тот собирался прибыть в Москву с заявлением об отставке. В беседе с журналистом Романом Головановым глава ЛДПР рассказал, как следовало "убрать" руководителя региона.

Жириновский считает, что если Фургал догадывался о деле против него, то ему следовало рассказать об этом руководству партии. Тогда бы его могли убрать с должности по стоянию здоровья, без всякого скандала. И если бы суд пришёл к выводу, что Фургал невиновен, его бы также тихо вернули на место.

"Если бы он со мной поделился, и мы бы знали, что у него есть такие вещи, то он бы вообще не пошёл на выборы губернатора", - добавил Жириновский в эфире радио "КП".

Напомним, что экс-губернатора Сергея Фургала обвиняют в причастности к организации заказных убийств предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области. В СК заявляют о наличии серьёзных доказательств, которые не оставляют сомнений в виновности бывшего главы региона.