Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Золотой ключик" для дела MH17: "Улика указывает на истинную прич...
Американский наёмник передал привет на камеру из Донбасса: "Ну, теперь я тр...
Ни для кого не тайна: Иностранный профессор озвучил неприглядное прошлое Ходорко...
"Настоящая цель вакцинации": Одной фразы Медведева хватило, чтобы сабо...
Главная / Политика

Какую схему ухода приготовили для Фургала? Жириновский объяснился за скандальное заявление в Госдуме

26 июля 2020, 16:05  •  102 • Политика
Жириновский объяснил свои скандальные заявления в Госдуме о деле Фургала и его намечавшемся уходе. "Если бы он со мной поделился, и мы бы знали, что у него есть такие вещи, то он бы вообще не пошёл на выборы губернатора", - отметил глава ЛДПР.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснился за скандальное заявление в Госдуме о том, что дело против сопартийца и экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала является политическим, так как накануне ареста тот собирался прибыть в Москву с заявлением об отставке. В беседе с журналистом Романом Головановым глава ЛДПР рассказал, как следовало "убрать" руководителя региона.
Жириновский считает, что если Фургал догадывался о деле против него, то ему следовало рассказать об этом руководству партии. Тогда бы его могли убрать с должности по стоянию здоровья, без всякого скандала. И если бы суд пришёл к выводу, что Фургал невиновен, его бы также тихо вернули на место.
"Если бы он со мной поделился, и мы бы знали, что у него есть такие вещи, то он бы вообще не пошёл на выборы губернатора", - добавил Жириновский в эфире радио "КП".
Напомним, что экс-губернатора Сергея Фургала обвиняют в причастности к организации заказных убийств предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области. В СК заявляют о наличии серьёзных доказательств, которые не оставляют сомнений в виновности бывшего главы региона.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



102
Источник
Похожие новости
26 июля 2020, 02:05
На "штурм Крыма" нашёлся первый доброволец: "Сначала развалил свою страну на куски"
26 июля 2020, 00:05
Дальний Восток топят американским газом: Дегтярёв вскрыл странности с отоплением в крае
26 июля 2020, 08:05
России уготовили "забег по кровавым граблям революции"? Провокаторы в Хабаровске дошли до кощунства
26 июля 2020, 10:05
Этнические побоища в Москве закончились массовым изгнанием из России: Задержанных десятки
26 июля 2020, 00:05
Ходорковский всё же признался про Хабаровск. Началась вторая волна протеста
26 июля 2020, 08:05
Странное совпадение: У Дании нашёлся повод остановить "Северный поток - 2" к приезду главы Госдепа
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 июля 2020, 02:05
На "штурм Крыма" нашёлся первый доброволец: "Сначала развалил свою стр...
26 июля 2020, 00:05
Дальний Восток топят американским газом: Дегтярёв вскрыл странности с отоплением в кр...
26 июля 2020, 08:05
России уготовили "забег по кровавым граблям революции"? Провокаторы в Хабар...
26 июля 2020, 10:05
Этнические побоища в Москве закончились массовым изгнанием из России: Задержанных дес...
26 июля 2020, 06:05
Нейтралитет России стал неожиданностью для армян и азербайджанцев
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июля 2020, 08:05
Итальянцы попробовали русский армейский паёк и всё поняли: "Вот почему мы в войнах проигрываем"
21 июля 2020, 01:00
Статья об уничтожении США, запрещённая на "Эхо Москвы", всё равно была опубликована
24 июля 2020, 03:05
"Очень серьёзно": Две ошибки, совершённые на Дальнем Востоке, могут привести к бунту​
23 июля 2020, 21:05
"Обманул по-крупному": Как Путин обошёлся с бунтовщиком, рассказал Марат Баширов
25 июля 2020, 00:05
Соратник Порошенко хочет сдаться следствию: Он рассказал правду о Майдане
26 июля 2020, 08:05
России уготовили "забег по кровавым граблям революции"? Провокаторы в Хабаровске дошли до кощунства
22 июля 2020, 00:00
До встречи Путина и Зеленского придётся выполнить ультиматум: "Политических ошибок не прощают"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.