Какую Россию не построить и почему не повторить? • 18 • Аналитика









Какой вы видите Россию будущего.



Согласитесь, чтобы строить государство, необходимо хотя бы понять, каким это государство должно быть. Что мы, собственно, хотим увидеть в будущем? Какую страну мы хотим передать нашим детям?



Мы много говорим об ошибках различных чиновников, включая президента России. Мы говорим о первоочередных проблемах государства. Мы возмущаемся совершенно антироссийскими идеями некоторых политиков и законами от «Единой России». Мы предлагаем, в свою очередь, лежащие на поверхности правильные (тут наше право на правильность видения неоспорима) идеи. И очень удивляемся тому, что их не видят чиновники.



Нужно сказать, что тема достаточно взволновала наших читателей. Огромное количество комментариев. Множество локальных споров. Разъяснение собственных позиций и дискуссии о будущем в свете именно собственного будущего. Первые же комментарии внушили надежду на действительно серьезный поиск ответа на данный вопрос.



Татьяна 23 июня 2019 04:56

Какой вы видите Россию будущего?

Хороший вопрос! И трудный, ибо без идеологии в ответе на него точно не обойтись. А идеология привязана к экономическим интересам каждого человека и членов его семьи, а также к экономическим интересам власть имущих в стране и мире и разделяет общество на бедных и богатых.



Однако дальше произошло ровно то, о чем мы спорили много часов. Реального поиска ответа не получилось. Все были как всегда "за всё хорошее против всего плохого". Были попытки привязать будущее к религии. Очень, надо признать, "человеколюбивые". Зачем думать о будущем, если "Бог располагает"? Зачем грешить?



Monster_Fat 23 июня 2019 07:03

Провокационный вопрос. Вообще-то, в Святом писании осуждается задумываться о будущем: типа, живите сегодняшним днем, завтрашний день сам о себе позаботится. Ну и там сказано, что никто не будет ведать будущего своего, и "конец" подкрадется, как тать в ночи. Так, что чего гадать о будущем: живите настоящим…



Подавляющее большинство наших читателей подтвердили верность теории потребностей Абрахама Маслоу. Главное в жизни человека — это пузо! Точнее, удовлетворение простых человеческих желаний: поесть, попить, одеться, купить новое авто и т.д. Тут просто необходимо привести один из самых развернутых ответов на поставленный вопрос, который впитал в себя множество разрозненных комментариев.



Fedor Egoist (Федор) 23 июня 2019 12:54

Какой вы видите Россию будущего?

А, собственно, какая Россия нам нужна?

На эти два РАЗНЫХ вопроса ответить одинаково реалисту довольно сложно. Так что изложу свои мысли по второму вопросу. Итак:

1. Полное покрытие государством расходов по здравоохранению и образованию своих граждан. Реально, не на бумаге, делая медицину и учебу практически бесплатной. Повышение уровня зарплат педагогам и врачам до уровня выше медианного.



2. Повышение МРОТ до уровня реального прожиточного минимума.

3. Введение НДФЛ с прогрессирующей ставкой, при этом доход на уровне 1 МРОТ налогом не облагается, доход от 1 до 2 МРОТ облагается налогом не более 5%.

4. Отмена/снижение косвенных налогов вроде НДС, разгоняющих инфляцию и ложащихся в конечном итоге на потребителя.

5. Снижение темпов инфляции до уровня 2-3%. Снижение ставок потребительского кредитования до уровня не более 7-10% годовых. Ставки по ипотеке — не выше уровня инфляции.

6. Запрет крупному и среднему российскому бизнесу на юридическую регистрацию за пределами РФ, на территориях "с особым режимом налогообложения" (т.н. оффшорах). Контроль за перемещением крупных сумм за пределы страны с выяснением их источника.

7. Развитие обрабатывающей промышленности, станкостроения, электроники, авиастроения и прочих наукоемких производств со сложными технологическими цепочками. Уход от сырьевой модели экономики к экспорту за рубеж готовой продукции.

8. Создание мощного внутреннего рынка путем увеличения доли среднего класса в общем населении страны. Всесторонняя поддержка малого бизнеса, субсидии и преференции начинающим предпринимателям.

9. Возврат к выборности местной власти. Усиленный контроль за деятельностью чиновников, их отчетность перед гражданами за свою работу и персональная, жесткая ответственность за ее невыполнение.

10. Борьба с коррупцией, в первую очередь чиновников/предпринимателей/силовиков/судей высшего уровня, где она подрывает национальную безопасность самого государства. Показательно жесткие меры, вплоть до смертной казни с одновременной конфискацией ВСЕГО имущества, в том числе имущества родственников/друзей, которые не смогут подтвердить источники дохода.

11. Повышение авторитета органов правопорядка (полиции), превращение их из карательно/надзорного органа с элементами ОПГ в организацию, направленную на реальное снижение числа преступлений.

12. Упрощенное получение гражданства теми, у кого хотя бы один из родителей был рожден на территории РСФСР. При получении гражданства экзамен на знание русского языка, культуры, менталитета и основных российских законов.

13. Развитие фундаментальной и прикладной науки, повышение зарплат ученым, создание условий для возврата из-за рубежа талантливых российских специалистов, уехавших туда ранее.

14. Признание церкви коммерческой организацией (деятельность, направленная на получение прибыли) с приданием организационно-правовой формы и соответствующим налогообложением. Приравнивание церковных зданий к коммерческой недвижимости исторического и культурного значения, а служителей церкви — к предпринимателям со всеми вытекающими налоговыми издержками.

15. Комплексная программа регионального развития (энергетика, крупные предприятия, инфраструктура, социальные объекты), расписанная на десятилетия вперед. Стабильное и поступательное повышение уровня и качества жизни всех граждан.



По сути – единственный из 500 комментариев по теме. Остальные – ну так себе…



Спорить о том, что необходимо "исправить" в нашей стране, глупо. Любой из читателей сможет привести массу примеров того, когда нарушаются наши права, несправедливо оплачивается наш труд, зажимают малый бизнес и прочее, прочее, прочее.



И создается впечатление, что сегодня государство вообще не народное. Точнее, антинародное. Только вот в чем проблема, если посмотреть назад, в прошлое, то примеров того, как народ, которого и в те времена государство не особо лелеяло, вставал на защиту как один.



В 1812 году крепостные крестьяне, по сути рабы, громили французов не хуже регулярной армии.



В 1918 году против оккупационных войск на севере, востоке и юге выступили все. Рабочие, крестьяне, солдаты и офицеры царской армии... Все, способные владеть оружием.



В 1941 году на оккупированных территориях стихийно возникали партизанские отряды из окруженцев и местных жителей. А в окопах рядом сидели "богатые москвичи и ленинградцы" и "сибирские чалдоны", рабочие крупных заводов и пастухи-кочевники, почти не понимающие русского языка, кубанские казаки и горцы из заоблачных аулов.



Получается, когда есть идея, брюхо молчит?



Почему же сегодня, рассуждая о дальнейшем развитии России, мы упираемся в "стену", которую преодолеть невозможно? Причем теперь, после 500+ комментариев, есть стойкое понимание того, что эта "стена" присутствует в мозгах у большинства населения страны.



Какой должна быть Россия? А в ответ тишина. То есть получается так: сегодня нам не нравится все или почти все, но как оно должно быть дальше – полная пустота. Торричеллиева.



Ну, или, как обычно у нас, обсуждение ради обсуждения. Значит, не так важно, какой быть России хотя бы гипотетически, сколь показать свою важность в обсуждении других. Возвращение в ПАСЕ. Смирительная рубашка для России?



Вот и получается, что мы вроде говорим о национальной идее, а фактически о новой идеологии для новой России. Идеологии как мировоззрении, как о системе идей и взглядов. От которых и стоит отталкивается в размышлениях.



А на деле, увы, но говорим о чем угодно, кроме темы. Видимо, потому, что говорить основное большинство просто неспособно. А жаль, если честно, что только два человека и смогли толком попытаться хоть что-то донести.



Видимо, это реальная особенность дня сегодняшнего.



С интересом наблюдая за реакцией нашей аудитории на статью-вопрос, поневоле вспомнилась реакция на очередную серию нашей любимой программы «В гостях у сказки». Читая комментарии на «Обозрении», ощутили себя несколько странно. Знаете, как недосол или перчика не хватает.



Потом осознали: пусто там, где были патриотические крики, обычные для нас. Хотя и не исключен другой вариант. Но не привычное «Обозрение», а прямо съезд критически настроенных граждан…



Вопрос: где патриоты? Где радеющие за будущее России? Где «одобрям и поддерживам» и «все продались евреям и Госдепу». Куда подевались? А ведь реально очень хотелось бы услышать голоса наших патриотов. Всех этих «можем повторить», «лишь бы не было войны», «Путин, мы с тобой» и так далее. От всем известного уже Виталия из Оренбурга (это который Михан и 100500 реинкарнаций) до людей калибром пониже и мускулатурой пожиже.



Да, далеко не все сегодня готовы встать в строй и спеть единым голосом вместе с миханами, зато исправно плюсуют. То есть соглашаются с той патриодурью. Что ж, каждому свое, как говорится.



Вот у нас один-единственный вопрос: а что, собственно, вы повторить можете? И какую Россию построить? Если даже толково сформулировать ответ на вопрос о России не в состоянии?



Знаете, вот лет пять тому назад эта патриоистерия еще кое-как, но смотрелась и осязалась. Ну да, «Крымнаш» и все такое, «не забудем, не простим» и так далее.



Днем сегодняшним все это выглядит как-то не очень… Скорее, глуповатой такой репризой в исполнении любителей. Ну как все эти откровенно забавные переделки «ауди» и «фольксвагенов» в «Т-34».



Но коль зашла речь, давайте, расскажите хотя бы, что вы там можете? Ну кроме «кукареку» с дивана анонимно? Оно понятно, был бы у нас такой интернет, как на загнивающем Западе, где за любое слово отвечать нужно, и у нас была бы тишь да благодать. Но так как у нас реально пока свобода, лепят кто во что горазд и на что ума хватит.



Хватает, понятное дело, на многое. Вот в мирных бы целях энергию использовать, бог мой, сколько наворотить можно было бы! Три моста в Крым. За год. Не вставая с дивана, просто подключив в энергетическую систему миханов и им подобных. Весь Донбасс осветить можно и всю воду из шахт выкачать.



Жаль, что пока такое невозможно. Очень жаль. Для страны было бы очень полезно.



Но идем дальше по порядку. Итак, что повторим-то? И где? Нет, понятно, что если на страницах «ВО» и просторах интернета – так все что угодно. Штаты разобьют, Японию утопят, Германию жизни научат.



На деле… Может, сначала отстоять свои пенсии? Или добиться пособий — как в Германии? Или МРОТа немецкого? Слабо?



А может, применить энергию поближе? Например, возмутиться решением депутатов, которые подмахнули очередной закон, типа что россияне, владеющие огородами, не нуждаются в помощи государства и пособиях…



Слабо?



Ну конечно. Тут главное что? Главное – найти виноватых. Понятно, что это либералы, американцы, предатели России и прочие. А настоящие патриоты будут вещать. С диванов. И раскрашивать свои кредитные тачки ко Дню Победы. Одобряя и поддерживая политику текущего момента. Потому что электорат. Потому что даже с формулировками напряженка и дефицит. Про понимание просто молчим, как рыбы об лед.



Повторили, да? Где? В Приштине? Простите, вас там не было. Там была десантура в лучшем смысле этого слова. В Абхазии? Но и там вас не было. Там были люди, которые молчат о том, что они делали. Смотрят на свои ордена и медали и молчат. Грузинский национализм. И повторится всё, как встарь



На Донбассе? Но и там вами не пахло, господа патриоты! Те, кто там был и занимался делом, тоже молчат. И будут молчать. Именно потому, что делом занимались. Не за признание или награды.



А вот кто с ног до головы увешивался побрякушками всех мастей, кто приписывал себе неимоверные подвиги и (самое важное) требовал того же от других, кто денно и нощно воевал максимальными репостами, накаляя плюсометы…



Странно, но почему они проиграли?



Почему до сих пор нет триколора (любой комбинации) над Киевом? Почему не «нагнуты» США? Почему не отключен газ Украине? Почему мы, потомки победителей, живем хуже всех побежденных? Почему у нас можно принять антинародный закон, а народу на это плевать? Почему народ грабят, а он молчит? Ах, простите, не надо раскачивать лодку в угоду тех, кто хочет завладеть нашими богатствами!



Ну да, лодку надо раскачивать в угоду тех, кто ими уже завладел. И наживается на этом просто фантастически, не забывая увешивать себя государственными побрякушками за какие-то заслуги.



Все логично. Раз народ/электорат не в состоянии вменяемо сказать, какая Россия ему нужна, будет та, которую нарисуют те, кто ей сегодня правит. Со всеми вытекающими последствиями, от законов до клоунады на выборах.



И мы удивляемся, а чего это на нас в мире смотрят как на дикарей… Наверное, все-таки надо понемногу умнеть и понимать, чего хотим. Несколько дней назад на страницах "Военного обозрения" мы попытались прояснить простой, но жизненно важный для каждого гражданина России вопрос: какой вы видите Россию будущего?Какой вы видите Россию будущего.Согласитесь, чтобы строить государство, необходимо хотя бы понять, каким это государство должно быть. Что мы, собственно, хотим увидеть в будущем? Какую страну мы хотим передать нашим детям?Мы много говорим об ошибках различных чиновников, включая президента России. Мы говорим о первоочередных проблемах государства. Мы возмущаемся совершенно антироссийскими идеями некоторых политиков и законами от «Единой России». Мы предлагаем, в свою очередь, лежащие на поверхности правильные (тут наше право на правильность видения неоспорима) идеи. И очень удивляемся тому, что их не видят чиновники.Нужно сказать, что тема достаточно взволновала наших читателей. Огромное количество комментариев. Множество локальных споров. Разъяснение собственных позиций и дискуссии о будущем в свете именно собственного будущего. Первые же комментарии внушили надежду на действительно серьезный поиск ответа на данный вопрос.Однако дальше произошло ровно то, о чем мы спорили много часов. Реального поиска ответа не получилось. Все были как всегда "за всё хорошее против всего плохого". Были попытки привязать будущее к религии. Очень, надо признать, "человеколюбивые". Зачем думать о будущем, если "Бог располагает"? Зачем грешить?Подавляющее большинство наших читателей подтвердили верность теории потребностей Абрахама Маслоу. Главное в жизни человека — это пузо! Точнее, удовлетворение простых человеческих желаний: поесть, попить, одеться, купить новое авто и т.д. Тут просто необходимо привести один из самых развернутых ответов на поставленный вопрос, который впитал в себя множество разрозненных комментариев.По сути – единственный из 500 комментариев по теме. Остальные – ну так себе…Спорить о том, что необходимо "исправить" в нашей стране, глупо. Любой из читателей сможет привести массу примеров того, когда нарушаются наши права, несправедливо оплачивается наш труд, зажимают малый бизнес и прочее, прочее, прочее.И создается впечатление, что сегодня государство вообще не народное. Точнее, антинародное. Только вот в чем проблема, если посмотреть назад, в прошлое, то примеров того, как народ, которого и в те времена государство не особо лелеяло, вставал на защиту как один.В 1812 году крепостные крестьяне, по сути рабы, громили французов не хуже регулярной армии.В 1918 году против оккупационных войск на севере, востоке и юге выступили все. Рабочие, крестьяне, солдаты и офицеры царской армии... Все, способные владеть оружием.В 1941 году на оккупированных территориях стихийно возникали партизанские отряды из окруженцев и местных жителей. А в окопах рядом сидели "богатые москвичи и ленинградцы" и "сибирские чалдоны", рабочие крупных заводов и пастухи-кочевники, почти не понимающие русского языка, кубанские казаки и горцы из заоблачных аулов.Получается, когда есть идея, брюхо молчит?Почему же сегодня, рассуждая о дальнейшем развитии России, мы упираемся в "стену", которую преодолеть невозможно? Причем теперь, после 500+ комментариев, есть стойкое понимание того, что эта "стена" присутствует в мозгах у большинства населения страны.Какой должна быть Россия? А в ответ тишина. То есть получается так: сегодня нам не нравится все или почти все, но как оно должно быть дальше – полная пустота. Торричеллиева.Ну, или, как обычно у нас, обсуждение ради обсуждения. Значит, не так важно, какой быть России хотя бы гипотетически, сколь показать свою важность в обсуждении других.Вот и получается, что мы вроде говорим о национальной идее, а фактически о новой идеологии для новой России. Идеологии как мировоззрении, как о системе идей и взглядов. От которых и стоит отталкивается в размышлениях.А на деле, увы, но говорим о чем угодно, кроме темы. Видимо, потому, что говорить основное большинство просто неспособно. А жаль, если честно, что только два человека и смогли толком попытаться хоть что-то донести.Видимо, это реальная особенность дня сегодняшнего.С интересом наблюдая за реакцией нашей аудитории на статью-вопрос, поневоле вспомнилась реакция на очередную серию нашей любимой программы «В гостях у сказки». Читая комментарии на «Обозрении», ощутили себя несколько странно. Знаете, как недосол или перчика не хватает.Потом осознали: пусто там, где были патриотические крики, обычные для нас. Хотя и не исключен другой вариант. Но не привычное «Обозрение», а прямо съезд критически настроенных граждан…Вопрос: где патриоты? Где радеющие за будущее России? Где «одобрям и поддерживам» и «все продались евреям и Госдепу». Куда подевались? А ведь реально очень хотелось бы услышать голоса наших патриотов. Всех этих «можем повторить», «лишь бы не было войны», «Путин, мы с тобой» и так далее. От всем известного уже Виталия из Оренбурга (это который Михан и 100500 реинкарнаций) до людей калибром пониже и мускулатурой пожиже.Да, далеко не все сегодня готовы встать в строй и спеть единым голосом вместе с миханами, зато исправно плюсуют. То есть соглашаются с той патриодурью. Что ж, каждому свое, как говорится.Вот у нас один-единственный вопрос: а что, собственно, вы повторить можете? И какую Россию построить? Если даже толково сформулировать ответ на вопрос о России не в состоянии?Знаете, вот лет пять тому назад эта патриоистерия еще кое-как, но смотрелась и осязалась. Ну да, «Крымнаш» и все такое, «не забудем, не простим» и так далее.Днем сегодняшним все это выглядит как-то не очень… Скорее, глуповатой такой репризой в исполнении любителей. Ну как все эти откровенно забавные переделки «ауди» и «фольксвагенов» в «Т-34».Но коль зашла речь, давайте, расскажите хотя бы, что вы там можете? Ну кроме «кукареку» с дивана анонимно? Оно понятно, был бы у нас такой интернет, как на загнивающем Западе, где за любое слово отвечать нужно, и у нас была бы тишь да благодать. Но так как у нас реально пока свобода, лепят кто во что горазд и на что ума хватит.Хватает, понятное дело, на многое. Вот в мирных бы целях энергию использовать, бог мой, сколько наворотить можно было бы! Три моста в Крым. За год. Не вставая с дивана, просто подключив в энергетическую систему миханов и им подобных. Весь Донбасс осветить можно и всю воду из шахт выкачать.Жаль, что пока такое невозможно. Очень жаль. Для страны было бы очень полезно.Но идем дальше по порядку. Итак, что повторим-то? И где? Нет, понятно, что если на страницах «ВО» и просторах интернета – так все что угодно. Штаты разобьют, Японию утопят, Германию жизни научат.На деле… Может, сначала отстоять свои пенсии? Или добиться пособий — как в Германии? Или МРОТа немецкого? Слабо?А может, применить энергию поближе? Например, возмутиться решением депутатов, которые подмахнули очередной закон, типа что россияне, владеющие огородами, не нуждаются в помощи государства и пособиях…Слабо?Ну конечно. Тут главное что? Главное – найти виноватых. Понятно, что это либералы, американцы, предатели России и прочие. А настоящие патриоты будут вещать. С диванов. И раскрашивать свои кредитные тачки ко Дню Победы. Одобряя и поддерживая политику текущего момента. Потому что электорат. Потому что даже с формулировками напряженка и дефицит. Про понимание просто молчим, как рыбы об лед.Повторили, да? Где? В Приштине? Простите, вас там не было. Там была десантура в лучшем смысле этого слова. В Абхазии? Но и там вас не было. Там были люди, которые молчат о том, что они делали. Смотрят на свои ордена и медали и молчат.На Донбассе? Но и там вами не пахло, господа патриоты! Те, кто там был и занимался делом, тоже молчат. И будут молчать. Именно потому, что делом занимались. Не за признание или награды.А вот кто с ног до головы увешивался побрякушками всех мастей, кто приписывал себе неимоверные подвиги и (самое важное) требовал того же от других, кто денно и нощно воевал максимальными репостами, накаляя плюсометы…Странно, но почему они проиграли?Почему до сих пор нет триколора (любой комбинации) над Киевом? Почему не «нагнуты» США? Почему не отключен газ Украине? Почему мы, потомки победителей, живем хуже всех побежденных? Почему у нас можно принять антинародный закон, а народу на это плевать? Почему народ грабят, а он молчит? Ах, простите, не надо раскачивать лодку в угоду тех, кто хочет завладеть нашими богатствами!Ну да, лодку надо раскачивать в угоду тех, кто ими уже завладел. И наживается на этом просто фантастически, не забывая увешивать себя государственными побрякушками за какие-то заслуги.Все логично. Раз народ/электорат не в состоянии вменяемо сказать, какая Россия ему нужна, будет та, которую нарисуют те, кто ей сегодня правит. Со всеми вытекающими последствиями, от законов до клоунады на выборах.И мы удивляемся, а чего это на нас в мире смотрят как на дикарей… Наверное, все-таки надо понемногу умнеть и понимать, чего хотим. Роман Скоморохов, Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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